În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Fifor afirmă că l-a urmărit pe Ilie Bolojan într-o apariție televizată și că a văzut un om preocupat exclusiv de păstrarea puterii și disperat să rămână în funcția de premier.

Deputatul PSD mai spune că Bolojan se agață de o poziție pe care nu a obținut-o singur și pe care nu o poate păstra în condițiile în care majoritatea parlamentară care l-a instalat la Palatul Victoria nu mai există.

Potrivit lui Mihai Fifor, de mai bine de o săptămână, Ilie Bolojan conduce fără susținere parlamentară. În opinia sa, într-o democrație funcțională, gestul firesc ar fi fost demisia premierului, însă acesta ar fi ales să mențină țara într-o criză politică pe care tot el ar fi generat-o și pe care o adâncește de la o zi la alta.

Social-democratul leagă actuala criză politică de ultimele zece luni de guvernare, despre care afirmă că au adus economia României în recesiune și au afectat direct nivelul de trai al populației.

„Ceea ce am văzut aseară nu a fost un lider lucid, conectat la realitate, ci un om care se crede providențial. Un om care pare convins că el, și numai el, deține adevărul absolut, indiferent de cifre, indiferent de efectele deciziilor sale, indiferent de voința politică exprimată clar în Parlament. Dar aici nu mai vorbim doar despre narcisism politic. Vorbim despre ceva mai grav: confiscarea guvernării. Pentru că nu poți transforma Guvernul României într-o proprietate personală doar pentru că te crezi indispensabil. Nu poți lua cu japca Palatul Victoria. Nu poți ignora o majoritate pierdută și să pretinzi că legitimitatea îți aparține în continuare”, a mai scris deputatul PSD.

„Concluzia este una cât se poate de clară și nu mai lasă loc de nuanțe: Ilie Bolojan a devenit, în acest moment, un factor de risc pentru România. Nu mai vorbim doar despre un premier contestat politic. Vorbim despre un lider care, cu bună știință, vulnerabilizează țara – intern, prin blocaj și criză politică prelungită, și extern, prin imaginea unei guvernări fără legitimitate și fără direcție. Pentru a-și proteja poziția, pentru a-și apăra cercul de interese și, mai ales, pentru a-și hrăni orgoliul, alege să împingă România într-o situație tot mai complicată”, a completat acesta.

„Aceasta nu mai este doar o dispută politică. Este o problemă de siguranță și stabilitate. Un premier care ignoră realitatea parlamentară, care refuză evidența pierderii majorității și care prelungește deliberat criza devine, inevitabil, un element toxic pentru funcționarea statului. De aceea, lucrurile trebuie spuse direct: Palatul Victoria nu poate fi ocupat în absența legitimității. Iar România nu-și mai permite luxul unui lider care pune mai presus de interesul național propriile ambiții. Îndepărtarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier nu mai este o opțiune politică. A devenit o necesitate. România are nevoie de stabilitate, de responsabilitate și de un guvern care să lucreze pentru cetățeni, nu pentru orgoliile unui singur om”, a conchis deputatul.

