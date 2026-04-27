O guvernare cu PSD și AUR, în cazul în care moțiunea de cenzură va trece. Subiectul a fost analizat, luni, la podcastul lui Robert Turcescu de pe evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitat a fost Adrian Severin, fost ministru de Externe.
Ce șanse sunt ca PSD și AUR să guverneze împreună. Care vor fi punctele comune
O variantă plauzibilă pentru formarea unui alt Executiv este asocierea politică dintre PSD și AUR.
„Dacă pot forma majoritatea, înseamnă că pot guverna. „Sigur, ele trebuie să se înțeleagă asupra unui program de guvernare. Chestiunea aceasta cu reconcilierea, trebuie să-și reconcilieze valorile. Dacă valorile lor sunt radical opuse, nu se pot reconcilia. În speță eu nu văd aici o imposibilitate. Conciliere și de coexistență, de coabitare guvernamentală. Eu vă răspund tehnic, nu vă răspund sentimental.
Vă răspund și nu vă răspund potrivit preferințelor mele politice. Nici nu vă spun care sunt preferințele mele politice, că nu interesează pe nimeni preferințele mele. Interesează un raționament corect din punct de vedere al științei politice, al dreptului constituțional, al științei democratice și așa mai, teorie democratice”, a spus invitatul emisiunii.
Un drum care trece pe la justiție, pe la pușcărie. Diferența dintre a fi la guvernare și a fi la putere
Adrian Severin a mai afirmat că atunci când își fac calculele, partidele ar trebui să se gândească la binele general, nu la interesele proprii.
„Cred că și partidele politice, atunci când au de ales între binele poporului, binele românilor, binele națiunii și binele lor, au obligația strategică, dacă vor să rămână în prețuirea națiunii, să aleagă binele națiunii.
Desigur, pentru ambele partide pomenite, nu neapărat pentru conducerea lor. Și aici mă gândesc la conducerea PSD, care în opoziție s-ar putea să găsească un drum care trece cumva pe la justiție, pe la pușcărie. Mă rog și nu o doresc. Dar dacă ne gândim la partid fără conducerea lui, fără Nordis, fără nimic, atunci mă gândesc la un trecut care trebuie actualizat. Fără îndoială, trebuie adus la zi.
Acest trecut i-a creat și o anumită simpatie și un anumit suport popular. Pentru AUR sigur că rămâne în continuare o poziție cu o condiție: să facă opoziție, nu să fie în opoziție. Știți? E o mare diferență. Sunt două lucruri complet diferite, după cum este o diferență între a fi la guvernare și a fi la putere. Pentru că, iată, PSD-ul e la guvernare, dar nu e la putere”, a mai precizat fostul ministru de Externe.
