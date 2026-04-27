Asociația Forța Fermierilor a transmis că sectorul cerealier și oleaginos, care acoperă aproximativ 85% din terenurile agricole din Republica Moldova, se află într-o criză de proporții și de durată.

Reprezentanții agricultorilor au explicat că microfermierii și fermierii mici și mijlocii sunt cei mai afectați, iar situația acestora este aproape catastrofală. Potrivit acestora, în patru din ultimii cinci ani, agricultorii au fost afectați de calamități naturale, crize energetice și creșterea importurilor.

Aceștia au transmis că sprijinul statului a fost redus, iar lipsa unei strategii de adaptare la schimbările climatice a agravat situația. În prezent, numeroși producători agricoli se află în insolvență sau în dificultate de plată și nu mai au acces la finanțare.

Fermierii au atras atenția că scumpirea carburanților cu peste 70% a dus la creșterea rapidă a prețurilor la fertilizanți, ceea ce a majorat costurile de producție.

În același timp, aceștia s-au declarat nemulțumiți de intenția autorităților de a introduce o cotă de TVA de 20% pentru producția agricolă. Ei consideră că politicile de subvenționare pentru următorii ani nu țin cont de interesele fermierilor din sectorul cerealier și oleaginos.

Agricultorii din Republica Moldova au arătat că aceste măsuri reduc șansele de supraviețuire ale fermierilor mici și mijlocii și au transmis că au încercat să negocieze soluții cu autoritățile, fără a observa un interes real din partea decidenților.

„Toate acestea, practic lipsesc fermierii micro, mici și mijlocii de șanse pentru supraviețuire. Am ajuns la concluzia definitivă că actualul model de agricultură are drept scop distrugerea agricultorilor adevărați din zonele rurale și stimulează expansiunea companiilor transnaționale, care nu au interes pentru prosperarea Republicii Moldova. În ultimele două luni am încercat în cadrul diferitor întâlniri pe platforma guvernamentală și parlamentară să negociem mai multe soluții pentru remedierea situației în domeniul, însă, din păcate, nu am simțit interes real din partea autorităților-factori decizionali”, se arată în mesajul Asociației Forța Fermierilor.

În mesajul transmis autorităților, Asociația Forța Fermierilor a cerut implementarea unor măsuri de urgență pentru susținerea agricultorilor.

Printre solicitări se numără acordarea de sprijin financiar urgent, inclusiv prin apelarea la fonduri europene, restituirea accizei la motorina utilizată în agricultură și rambursarea parțială a TVA pentru combustibil și fertilizanți.

De asemenea, fermierii din Republica Moldova cer menținerea subvențiilor pentru dobânzile bancare, introducerea plăților directe pe hectar, precum și crearea unor mecanisme de refinanțare pentru agricultorii aflați în dificultate.

Aceștia solicită și renunțarea la majorarea TVA pentru producția agricolă și simplificarea procedurilor de rambursare a TVA.

Reprezentanții asociației au avertizat că, dacă în următoarele 14 zile nu vor fi adoptate măsuri concrete, fermierii își rezervă dreptul de a organiza proteste masive. În acest context, autoritățile de la Chișinău urmează să ofere o reacție oficială.