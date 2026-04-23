Tanczos Barna, vicepremier din partea UDMR, a declarat că actualul context politic este complicat și că există blocaje generate de pozițiile ferme ale partidelor. El a explicat că, pentru UDMR, una dintre liniile roșii este legată de orice formă de colaborare cu AUR.

Vicepremierul a precizat că formațiunea pe care o reprezintă nu va intra într-un guvern susținut de AUR și nici nu va face parte dintr-o coaliție în care acest partid este implicat. În același timp, a menționat că și PSD are o poziție clară, în sensul că nu își dorește o coaliție condusă de Ilie Bolojan, în timp ce premierul nu și-a anunțat demisia.

„Este complicat. N-aș vrea să folosesc cuvântul grav, dar este complicat din punct de vedere politic. Destul de complicat. Sunt lucruri care sunt practic linii roșii pentru fiecare partid, cum pentru UDMR, de exemplu, linia roșie este participarea sau chiar susținerea unui guvern din partea AUR, adică acel guvern care va fi susținut de AUR, sau în care va intra AUR, nu o să aibă, în niciun caz, miniștri UDMR. Noi nu intrăm într-o astfel de coaliție. Lucrurile spuse de PSD sunt foarte clare. Nu doresc o coaliție cu Bolojan în fruntea guvernului. Domnul Bolojan nu își de demisia. O altă linie roșie”, a spus vicepremierul la Digi24.

Tanczos Barna a arătat că situația ar putea începe să se clarifice în perioada următoare, odată cu o reducere a tensiunilor și reluarea dialogului între partide. El a explicat că în ultimele zile au existat momente tensionate între PNL și PSD, dar că anumite gesturi făcute în contextul demisiilor au contribuit la o atmosferă mai calmă.

„O calmare a spiritelor va ajuta cu siguranță. Am avut și câteva mesaje sau câteva gesturi absolut corecte, colegiale, omenești, odată cu depunerea demisiilor”, a spus el.

Vicepremierul a vorbit și despre scenariile posibile pentru formarea unei majorități. El a menționat varianta unei reașezări a actualei coaliții, care ar include PSD, PNL, USR și UDMR, dar și posibilitatea unui guvern minoritar.

În cazul unui executiv minoritar, acesta ar urma să fie format de o persoană care poate demonstra că are sprijinul necesar în Parlament pentru a obține o majoritate. Tanczos Barna a precizat însă că această variantă este încă departe de a deveni realitate.

El a făcut referire și la ipoteza unei moțiuni de cenzură, explicând că, în cazul în care guvernul cade, va fi nevoie de desemnarea unei persoane pentru formarea unui nou executiv. Vicepremierul a spus că nu se așteaptă la o nominalizare care să ducă la o coaliție între PSD și AUR.

„Este suficient să constați că a căzut guvernul și este nevoie de nominalizarea unei persoane care să formeze un nou guvern. Iar aici avem o certitudine. Că nu o să fie nominalizat nici de la PSD, nici de la AUR, o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR. Cu siguranță. Eu cred și nu cred sunt singur 100% că nici PSD nu dorește o asemenea coaliție în momentul de față”, a mai spus vicepremierul.

Tanczos Barna a spus că nu e greu doar să faci un guvern, ci mai ales să-l ții în funcție, pentru că în România guvernele rezistă, în medie, doar 8–10 luni.

„Când intrăm în statistica clasică românească, unde media de viață a unui guvern este între 8 și 10 luni, ceva de genul acesta. Din păcate, nu reușește Parlamentul României și partidele politice. Nu reușesc să reziste mai mult decât media, de 10 luni”, a declarat Tánczos. „Nu este un lucru bun. Din păcate, aceasta este realitatea românească din 2004 încoace. Ultimul guvern care, cap-coadă, și-a dus mandatul la bun sfârșit a fost, cred, guvernul Năstase. Din 2005 încoace, niciun guvern nu a reușit acest lucru. Este realitatea politică românească, din păcate”, a afirmat viceprim-ministrul.

În același timp, Tanczos Barna, care a preluat interimar Ministerul Agriculturii, a declarat că acest domeniu implică multe provocări. El a explicat că printre priorități se numără plata subvențiilor restante către fermieri, aprobarea schemelor de sprijin și găsirea unor soluții pentru decontarea mai rapidă a motorinei.

„Am avut o primă discuţie cu domnul secretar de stat Dumitru de la Ministerul Agriculturii, am avut o discuţie cu domnul Barbu (ministrul demisionar – n.r.). Cel mai important lucru este ca fermierii să primească cât mai repede acele subvenţii care nu sunt plătite pe anul agricol 2026, pe anul trecut. Trebuie să aprobăm câteva scheme de sprijin pentru agricultură, scheme care se aprobă an de an, trebuie să găsim o soluţie urgentă pentru motorină, pentru că decontarea la opt luni, la şapte luni este o decontare prea lentă, prea întârziată şi acolo trebuie să avem o soluţie împreună cu Ministerul Finanţelor. De asemenea, sunt câteva instituţii care sunt în reorganizare şi se lucrează la organigrame, deci e de muncă acolo. E un minister greu, complicat, un minister de care depind sute de mii de fermieri, depinde producţia autohtonă, producţie care nu este suficientă, trebuie susţinută pentru a reduce deficitul comercial. Deci e mult de lucru acolo”, a adăugat acesta.

Vicepremierul a subliniat că ministerul este unul complex, de care depind sute de mii de fermieri și producția agricolă internă, și că vor fi luate decizii importante chiar și în perioada interimatului.