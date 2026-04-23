Miniștrii PSD vor părăsi Guvernul azi, 23 Aprilie. România intră într-o nouă etapă de instabilitate politică, după ce Partidul Social Democrat (PSD) a decis retragerea miniștrilor săi din Guvern. Decizia, adoptată în unanimitate de conducerea partidului, marchează o ruptură majoră în actuala coaliție și ridică semne de întrebare asupra viitorului Executivului.

Hotărârea PSD vine în urma unei consultări interne extinse, în cadrul căreia membrii partidului și-au exprimat clar poziția: retragerea sprijinului politic pentru premier. Ca urmare, miniștrii social-democrați urmează să își depună demisiile înainte de ședința de Guvern, generând o reconfigurare rapidă a structurii executive.

Miniștrii PSD urmează să își depună demisiile joi, înainte de ședința de Guvern programată la ora 11:00.

Această mișcare politică nu este doar simbolică, ci produce efecte administrative directe. PSD deține portofolii esențiale pentru funcționarea statului — de la infrastructură și agricultură până la sănătate și muncă — ceea ce înseamnă că retragerea lor afectează semnificativ capacitatea operațională a Guvernului.

În lipsa miniștrilor demisionari, premierul va fi obligat să numească interimari din rândul actualilor membri ai Cabinetului. Conform cadrului legal, aceste mandate temporare pot dura maximum 45 de zile. Această perioadă devine critică, deoarece oferă opoziției oportunitatea de a iniția o moțiune de cenzură.

Semnalele din Parlament indică deja o mobilizare în acest sens. Partidele din opoziție și-au exprimat disponibilitatea de a susține un astfel de demers, ceea ce crește probabilitatea unei confruntări politice decisive în perioada următoare.

”Noi ne-am spus din ziua unu şi chiar am enunţat de săptămâni şi luni bune poziţia AUR. Votăm orice moţiune simplă, orice moţiune de cenzură împotriva acestui guvern. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moţiune de cenzură şi care va duce la bun sfârşit ceea ce a spus. V-am spus că noi vom vota orice moţiune. Nu există dubii. Toată lumea încearcă să răstălmăcească vorbele noastre. E aceeaşi chestiune, nu credem că vor depune. Noi vom depune, conform calendarului, în luna mai pentru că noi ne ţinem de cuvânt”, a spus Simion.

Miniștrii PSD din Guvernul Bolojan sunt:

Funcție Nume Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban Ministrul Agriculturii Florin Barbu Ministrul Energiei Bogdan Ivan Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete Ministrul Justiției Radu Marinescu Ministrul Muncii Florin Manole Vicepremier Marian Neacșu Secretar General al Guvernului Ștefan Radu Oprea

Retragerea PSD din Executiv schimbă fundamental dinamica puterii. Fără o majoritate stabilă în Parlament, Guvernul devine vulnerabil, iar capacitatea sa de a adopta politici sau reforme majore este serios limitată.

În acest context, discuțiile dintre premier și ceilalți parteneri politici devin esențiale. Prioritatea imediată este menținerea funcționalității instituțiilor, însă pe termen mediu se conturează scenarii mai complexe: fie formarea unei noi majorități, fie declanșarea unor alegeri anticipate.

Decizia PSD reflectă o acumulare de tensiuni și neînțelegeri la nivelul coaliției. Retragerea sprijinului politic pentru premier este, în mod tradițional, un semnal clar că relația de guvernare nu mai poate continua în forma actuală.

Președintele PSD a transmis mesaje dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de acțiuni politice contradictorii și de încercări de atragere a unor parlamentari din alte formațiuni. În același timp, acesta a sugerat că partidul nu va adopta o poziție pasivă în actualul context politic, indicând posibile acțiuni și negocieri în perioada următoare.

Sorin Grindeanu, președinte PSD: ”Bolojan care le dă tuturor lecții de etică a ieșit la racolat de parlamentari. Vă asigur, și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”.

În același timp, contextul politic actual sugerează că următoarele săptămâni vor fi decisive. Dacă va fi depusă și adoptată o moțiune de cenzură, România ar putea asista la o schimbare de guvern sau la o reconfigurare completă a scenei politice.

Situația generată de retragerea miniștrilor PSD reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice ale perioadei recente. Cu un Guvern fragil și o opoziție pregătită să acționeze, echilibrul puterii este mai instabil ca oricând.

În fața acestei crize, premierul a demarat discuții cu ceilalți parteneri politici pentru a menține funcționalitatea Executivului. Reprezentanții PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale sunt implicați în identificarea unor soluții rapide pentru ocuparea posturilor vacante.

Obiectivul imediat este evitarea blocajelor în derularea proiectelor guvernamentale, în special în domenii sensibile precum economia, sănătatea și infrastructura.

Retragerea PSD din Guvern vine după o decizie internă covârșitoare, în urma căreia partidul a renunțat la sprijinul politic acordat premierului. Motivele invocate includ deteriorarea indicatorilor economici, creșterea inflației, scăderea nivelului de trai și lipsa dialogului în cadrul coaliției.

În ciuda presiunilor, Ilie Bolojan a transmis că nu intenționează să își dea demisia, ceea ce prelungește conflictul politic și crește probabilitatea unor confruntări parlamentare.

Pe fondul tensiunilor, Nicușor Dan a convocat consultări la Palatul Cotroceni, făcând apel la calm și la identificarea unor soluții constructive pentru depășirea impasului.