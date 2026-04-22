Liderul liberal a declarat că partidul își asumă guvernarea până în momentul în care Executivul ar putea fi demis prin moțiune în Parlament.

”Noi vom administra ţara până în momentul în care acest guvern va fi picat printr-o moţiune în Parlament. Deci asta ne asumăm. Dar când va veni moţiunea, dacă PSD va pica acest guvern, noi nu mai avem cum să avem încredere în PSD. Încrederea să câştigă greu, se pierde foarte uşor. Iar PSD ne-a pierdut încrederea de foarte mult timp. (…) În momentul în care vom ceda şantajului PSD de a renunţa la propriul nostru preşedinte ales pentru poziţia de prim-ministru, noi vom deveni brelocul PSD şi acest partid va pierde credibilitatea, demnitatea şi sufletul şi se va duce după PNŢCD. Pentru mine este important ca Partidul Naţional Liberal, care are oameni competenţi şi are şi mulţi oameni integri, să ştiţi, să mergă mai departe chiar şi din opoziţie pentru a fi o alternativă la ceea ce se conturează astăzi în spaţiul politic”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Întrebat dacă social-democrații au acționat având garanția sprijinului unei părți din PNL, Ciucu a confirmat acest scenariu, fără a oferi nume.

Ciprian Ciucu a lansat critici și la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că nu a intervenit suficient de ferm în gestionarea crizei politice.

„era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui, astfel încât Romania sa meargă mai departe și să nu fie lăsat Grindeanu să o ducă în direcția aceasta, care a ajuns o direcție fără întoarcere”.

Liderul liberal a amintit și contextul electoral în care Nicușor Dan a beneficiat de asocierea cu Ilie Bolojan.

„Domnul Nicușor Dan s-a folosit foarte mult în campanie de numele domnului Bolojan. Ne aducem aminte foarte bine: foarte mulți l-au votat, inclusiv sperând că îl va susține pe domnul Bolojan în poziția de premier.

Faptul că a reieșit (a fost încheiat, n.r.) un protocol de guvernare a acestei coaliții atât de repede…

Să arzi protocolul de guvernare și, ca președinte, să nu stai să ții de el, să faci tot ce poți ca să ții ca el sa se întâmple…

Pentru că o nouă coaliție, Doamne ferește, presupune inclusiv un alt protocol de guvernare. Corect? Și tu ce faci?”

Ciucu consideră că o eventuală rupere a coaliției ar reflecta inclusiv un eșec al șefului statului.

„Adică, este inclusiv un eșec al președintelui României faptul că această coaliție se va destrăma.”

Referindu-se la poziția președintelui în cadrul consultărilor, liderul PNL a spus că înțelege abordarea echilibrată, dar consideră că aceasta nu poate fi menținută la nesfârșit.

„Între agresor și agresat, între cel care a respectat protocolul de guvernare și cel care l-a încălcat, între cel care a stat să încaseze și cel care a dat, sunt totuși diferențe din punct de vedere moral. Și această echidistanță poate fi înțeleasă până la un punct. Eu o înțeleg foarte bine, dar la un moment dat nu poți fi permanent echidistant (…)”

În același context, acesta a subliniat că premierul Ilie Bolojan a încercat să mențină echilibrul în coaliție: