Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații de presă joi, după ce miniștrii susținuți de PSD și-au înaintat demisiile din Guvern, marcând primul moment concret al crizei politice declanșate de social-democrați, care i-au cerut șefului Executivului să plece din funcție. În acest context, premierul a prezentat lista propunerilor pe care urmează să le trimită la Cotroceni pentru asigurarea interimatului în ministerele rămase fără titulari.

Totodată, Ilie Bolojan a anunțat că va prelua temporar conducerea Ministerului Energiei, după ce a transmis recent că intenționează să intervină împotriva „noilor băieți deștepți din energie”.

„Bună ziua. Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din cele 10 luni. Toate lucrurile sunt un rezultat de echipă și fiecare ministru, secretar de stat, coleg din ministere și-a adus contribuția la ele. Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze fără sincope, absorbția fondurile PNRR, SAFE, toate celelalte probleme, am avut o întâlnire cu vicepremierii pe care am finalizat-o în urmă cu câteva minute. Guvernul aprobă investiția de 169 milioane lei. După această întâlnire vom trimite președintelui propunerile de miniștri. Propunerile urmăresc ca cei propuși să aibă o experiență pentru ca imediat să poată prelua activitatea, să fie fără sincope. Până luni am cerut noilor miniștri să ia legătura cu miniștrii demisionari pentru ca de luni să reia lucrul pentru a lucra fără sincope. Vor fi propuși: La Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

La Ministerul Sănătății – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării

La Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna, vicepremier

La Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu, ministrul de Interne

La Energie – Ilie Bolojan: Voi prelua acest portofoliu pentru că zona de energie e una din problemele noastre importante, problemele țin și de companii, ANRE etc

La Transporturi – vicepremierul Radu Miruță: Una din principalele provocări sunt absorbția fondurilor din PNRR din feroviar unde sunt lucrări întârziate. Un aspect important la Apărare este programul SAFE iar zilele următoare urmează să înceapă lucrările la Pașcani Suceava Siret și Pașcani Ungheni.

Pe poziția domnului Marian Neacșu atribuțiile vor fi preluate de doamna Oana Clara Gheorghiu – Va gestiona complementar și toate companiile care acum fiind la autorități diferite nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie de auditarea contractelor de mandat și impunerea unor condiții de performanță În câteva ore vom trimite atât demisiile cât și propuneriile de înlocuire la președinție și așteptăm ca în zilele următoare să fie publicate în Monitorul Oficial.”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reacționat public după retragerea miniștrilor PSD de la guvernare, printr-un mesaj postat pe Facebook. Edilul compară situația actuală cu una dintre cele mai tensionate perioade politice din România, respectiv anul 2009.

În toamna lui 2009, miniștrii PSD au adoptat o decizie similară, iar Executivul condus la acea vreme de Emil Boc anunța că portofoliile vor fi preluate temporar de miniștrii PDL. În mesajul său actual, primarul susține că ieșirea de la guvernare într-un moment dificil nu reprezintă un gest de curaj, ci mai degrabă unul de abandon.

”Retragerea miniștrilor PSD de la guvernare

Prezentul este, uneori, doar o bună ocazie de a repeta greșelile trecutului. Cu alți actori. Cu alte decoruri. Dar cu același final.

Retragerea miniștrilor PSD de la guvernare în 2026 seamănă periculos de mult cu filmul din 2009. Iar istoria are un obicei interesant: nu votează emoțional. Votează logic. Și ține minte.

Când abandonezi guvernarea în vremuri dificile, nu pari curajos. Pari că ai părăsit terenul înainte de finalul meciului. Iar alegătorii respectă mai mult pe cei care rămân să rezolve problemele decât pe cei care caută ieșirea de urgență”, a scris Boc pe pagina sa de Facebook.

Cum arată Guvernul Bolojan după retragerea PSD? Retragerea miniștrilor PSD afectează direct echilibrul politic al Executivului. Formațiunea social-democrată susține că actualul Guvern nu mai beneficiază de o majoritate parlamentară stabilă și, prin urmare, își pierde legitimitatea politică de a continua în formula actuală.

În comunicările oficiale, PSD a criticat funcționarea coaliției, acuzând lipsa de dialog și dificultăți în gestionarea politicilor economice și sociale. Totodată, partidul afirmă că este deschis participării la formarea unui nou guvern, cu orientare pro-europeană.

Odată cu demisiile, mai multe ministere-cheie rămân fără miniștri activi din partea PSD. Printre acestea se numără:

Transporturi și Infrastructură

Agricultură și Dezvoltare Rurală

Energie

Sănătate

Justiție

Muncă și Protecție Socială

Premierul Ilie Bolojan va trebui să desemneze miniștri interimari din rândul actualilor membri ai Guvernului pentru a asigura continuitatea administrativă.

Conform procedurilor constituționale, miniștrii demisionari își vor continua atribuțiile până la finalizarea formală a vacantării funcțiilor. În această perioadă, Guvernul funcționează în regim interimar, cu o durată maximă de 45 de zile.

Această etapă este esențială, deoarece poate deschide calea pentru o nouă formulă guvernamentală sau pentru inițierea unei moțiuni de cenzură în Parlament.

În poziția sa oficială, PSD a transmis că rămâne dispus să contribuie la formarea unui nou Guvern, sub condiția existenței unei majorități parlamentare clare. Social-democrații susțin varianta unui premier politic sau tehnocrat, capabil să colaboreze cu toate partidele care pot asigura stabilitate legislativă.

Până la instalarea unui nou Executiv, PSD afirmă că va susține în Parlament doar proiectele considerate esențiale, în special cele legate de fonduri europene și investiții.

„PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară. Până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană. De asemenea, miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind vacantarea funcțiilor. În această perioadă, miniștrii PSD nu vor mai participa la ședințele de guvern, dar își vor delega reprezentarea către secretarii de stat desemnați de celelalte partide din Coaliția de guvernare”, a transmis PSD.

Situația actuală deschide mai multe scenarii politice: formarea unei noi coaliții, restructurarea actualului Guvern sau, în caz extrem, declanșarea unor alegeri anticipate, în funcție de evoluția negocierilor parlamentare.

Opoziția a anunțat deja că ar putea susține o eventuală moțiune de cenzură, ceea ce ar putea accelera schimbarea Executivului.

Demisia miniștrilor PSD și retragerea din Guvernul Bolojan reprezintă un moment critic pentru scena politică din România. Următoarele săptămâni vor fi decisive pentru stabilitatea guvernamentală, într-un context în care negocierile dintre partide vor determina direcția viitoare a executivului și echilibrul de putere din Parlament.