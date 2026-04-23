Din cuprinsul articolului Ilie Bolojan: Am luat act de demisiile miniştrilor din PSD

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, înregistrate în cursul zilei, în jurul prânzului. Acesta a transmis mulțumiri pentru colaborarea din ultimele zece luni, subliniind contribuția fiecărui ministru, secretar de stat și membru al echipei guvernamentale la rezultatele obținute.

El a precizat că, pentru a asigura continuitatea activității Guvernului, a avut o întâlnire cu vicepremierii, în urma căreia vor fi înaintate către președinte propuneri pentru înlocuirea miniștrilor demisionari. Potrivit acestuia, persoanele propuse vor fi selectate astfel încât să aibă experiența necesară pentru a prelua imediat atribuțiile, astfel încât activitatea guvernamentală să nu fie întreruptă.

„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă, iar fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director și fiecare coleg din ministere și-a adus contribuția la aceste rezultate. Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze fără sincope, ca urmare a problemelor pe care le avem – absorbția fondurilor din PNRR, derularea normală a investițiilor, programul SAFE și toate celelalte probleme din această perioadă –, am avut o întâlnire cu vicepremierii, pe care am finalizat-o în urmă cu câteva minute, iar după această întâlnire vom trimite președintelui României propunerile pentru a înlocui miniștrii care și-au dat demisiile. Așa cum știți, miniștrii demisionari pot fi înlocuiți de miniștri din actualul cabinet. Propunerile pe care le-am făcut urmăresc ca cei desemnați să aibă experiență, astfel încât să poată relua imediat activitatea, fără sincope, și ca toate proiectele aflate în curs să continue. Drept urmare, până luni le-am cerut noilor miniștri să ia legătura cu cei care au demisionat, astfel încât, începând de astăzi, mâine, la final de săptămână, cel târziu luni, să preia toate problemele. Luni urmează să avem o întâlnire de lucru pentru a vedea unde sunt problemele și care sunt prioritățile, astfel încât activitatea să continue fără sincope.", a spus premierul.

Înlocuitorii miniștrilor PSD în Guvern

Premierul Ilie Bolojan a anunțat lista înlocuitorilor pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor miniștrilor PSD.

Astfel:

Ministerul Energiei va fi preluat de premierul Ilie Bolojan;

va fi preluat de premierul Ilie Bolojan; Ministerul Justiției de Cătălin Predoiu;

de Cătălin Predoiu; Ministerul Transporturilor de Radu Miruță;

de Radu Miruță; Ministerul Muncii de Dragoș Pîslaru;

de Dragoș Pîslaru; Ministerul Sănătății de Cseke Attila;

de Cseke Attila; Ministerul Agriculturii de Tanczos Barna.

De asemenea, responsabilitățile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluate de Oana Gheorghiu, a mai precizat șeful Guvernului.

Propunerile înaintate de Ilie Bolojan urmează să ajungă la președintele Nicușor Dan, care are posibilitatea de a le respinge. Acestea vor intra în vigoare doar după semnarea decretelor de numire de către șeful statului.