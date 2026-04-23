„PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.

PSD susține că, în aceste condiții, premierul nu mai beneficiază de sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce, în opinia partidului, îi afectează legitimitatea de a conduce Guvernul. Formațiunea invocă și prevederile Constituției, potrivit cărora suveranitatea națională nu poate fi exercitată în mod individual, în afara voinței majorității parlamentare rezultate din alegeri.

Social-democrații consideră că menținerea unui executiv fără majoritate este o decizie iresponsabilă, cu efecte negative asupra economiei. Totodată, aceștia afirmă că retragerea miniștrilor nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un demers menit să declanșeze schimbarea dorită de o mare parte a populației, în contextul problemelor economice precum inflația, scăderea consumului și a producției, dar și al situației geopolitice actuale.

PSD a anunțat că este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină desemnarea unui premier, fie politic, fie tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetățenilor și capabil să colaboreze cu partidele ce îi asigură majoritatea parlamentară.

Până la instalarea unui nou executiv, partidul afirmă că va continua să ofere sprijin parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare derulării proiectelor finanțate din fonduri europene.

Totodată, miniștrii PSD care și-au depus demisia își vor exercita atribuțiile până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie odată cu publicarea decretelor prezidențiale în Monitorul Oficial privind vacantarea funcțiilor. În această perioadă, aceștia nu vor mai participa la ședințele de guvern, urmând ca reprezentarea să fie asigurată de secretari de stat desemnați de celelalte partide din coaliție, potrivit comunicatului PSD.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat joi, întrebat dacă PSD ar putea sesiza CCR în actualul context politic, că instituția nu oferă „consultanță”. Acesta a explicat că o eventuală intervenție a Curții ar putea apărea doar dacă, în termenul de 45 de zile de interimat, situația nu este clarificată, iar premierul nu propune miniștri cu puteri depline pentru a fi audiați și validați sau respinși de Parlament.

La rândul său, fostul judecător constituțional Tudorel Toader a arătat că, în cazul unei solicitări de tip „punct de vedere” sau „opinie juridică”, Curtea ar respinge sesizarea pe motiv de necompetență. În opinia sa, PSD ar putea însă apela la CCR invocând un conflict juridic de natură constituțională, dacă premierul ar refuza solicitarea unui vot de încredere în Parlament după modificarea structurii politice a Guvernului.

În ultimele ore, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora PSD i-ar fi transmis președintelui Nicușor Dan intenția de a sesiza Curtea Constituțională a României pentru a solicita clarificări în contextul crizei politice generate de retragerea miniștrilor social-democrați din Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Întrebat despre această posibilitate, fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat joi, pentru News.ro, că instituția nu oferă „consultații”.

„Deci Curtea Constituţională nu dă consultaţii El (n. red. – liderul PSD Sorin Grindeanu) vrea să întrebe ce să facă, când să facă, cum să facă. De ce nu cere Curţii Constituţionale să facă şi cererea în locul lui?”, a spus Augustin Zegrean.

Potrivit fostului judecător CCR, o sesizare la Curtea Constituțională ar putea fi luată în calcul doar dacă, pe durata celor 45 de zile de interimat, situația nu este soluționată. El a explicat că acest scenariu ar putea apărea dacă premierul nu înaintează Parlamentului miniștri cu puteri depline pentru audieri și validare sau respingere, ori dacă Legislativul nu inițiază o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan.

„Dacă românii ar citi şi-ar da seama că lucrurile astea trebuie făcute, atât ceea ce are de făcut primul-ministru în cazul în care îi pleacă un ministru sau îi moare, cât şi ce trebuie să facă Parlamentul dacă Guvernul nu mai este în capacitatea deplină de activitate”, a afirmat Zegrean.

Întrebat dacă există vreo diferență în funcție de numărul miniștrilor care demisionează, fostul judecător a explicat că nu contează dacă este vorba despre unul sau mai mulți membri ai Guvernului.

El a precizat că, în cazul în care un ministru este înlocuit cu o altă persoană din același partid, nu este necesară trecerea prin Parlament, fiind suficientă propunerea premierului și numirea de către președinte.

În schimb, dacă prin remaniere se modifică structura politică a Guvernului, premierul este obligat să înainteze noii miniștri în Parlament pentru audiere și aprobare, întrucât președintele îi poate numi doar după validarea legislativă.

„Se procedează exact ca la formarea Guvernului: anunţă, stabileşte o zi în care merge cu domnii aceia la comisiile de specialitate să-i audieze”, a spus Zegrean, precizând că votul se dă numai în cazul miniştrilor care au fost înlocuiţi.

Referitor la posibilitatea prelungirii interimatului peste termenul de 45 de zile, Zegrean a precizat că acest lucru nu este permis, nici măcar pentru o perioadă foarte scurtă.