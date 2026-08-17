Transalpina și Transfăgărășanul, în topul celor mai spectaculoase șosele din Europa

Două dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România au ajuns în elita europeană a drumurilor care transformă călătoria într-o adevărată aventură. Transalpina și Transfăgărășanul au devansat trasee celebre din Elveția și Franța, într-un clasament în care peisajele, curbele, altitudinea și popularitatea online au cântărit decisiv.

România reușește o performanță importantă într-un clasament dedicat celor mai sinuoase și spectaculoase șosele din Europa. Transalpina ocupă locul al cincilea, iar Transfăgărășanul se află imediat după, pe poziția a șasea, într-un top realizat în funcție de caracteristicile traseelor și popularitatea acestora în mediul online.

Clasamentul prezentat de Euronews Travel are la bază o cercetare realizată de compania Avis, care a analizat mai multe drumuri europene în funcție de lungime, altitudine și numărul de curbe. În evaluare au fost incluși și indicatori privind popularitatea, precum numărul de hashtag-uri de pe Instagram și volumul mediu al căutărilor pe Google.

Transalpina, cunoscută și sub denumirea DN67C, a obținut 73 de puncte din 100 și ocupă locul al cincilea. Cu o lungime de 148 de kilometri, este cel mai lung traseu dintre primele cinci șosele din clasament. Drumul ajunge la o altitudine de 2.145 de metri și are, potrivit datelor analizate, 682 de curbe, ceea ce înseamnă aproximativ cinci viraje pentru fiecare kilometru.

Popularitatea Transalpinei este vizibilă și în mediul online. Traseul este asociat cu aproximativ 89.400 de hashtag-uri pe Instagram, iar volumul mediu al căutărilor pe Google este estimat la circa 60.500 pe lună.

Autorii clasamentului evidențiază și atracțiile turistice de-a lungul traseului, de la peisajele montane și văile care oferă numeroase oportunități pentru drumeții până la localitățile în care turiștii pot descoperi gastronomia și tradițiile locale.

România ocupă încă o poziție în clasament prin Transfăgărășan, situat pe locul al șaselea. Cele două șosele montane românești reușesc astfel să devanseze alte trasee spectaculoase din Elveția și Franța, confirmând popularitatea lor în rândul turiștilor atrași de drumurile alpine și peisajele spectaculoase.

Primele patru poziții ale clasamentului sunt ocupate de șosele alpine sau nordice. Lider este Stelvio Pass, din Italia, care a obținut 88 de puncte din 100. Traseul are o lungime de 35 de kilometri, urcă până la 2.757 de metri și include nu mai puțin de 685 de curbe, adică aproape 20 de viraje pe kilometru.

Pe locul al doilea se află Furka Pass din Elveția, cunoscut inclusiv datorită apariției sale în filmul „Goldfinger”, din seria James Bond. Podiumul este completat de Grossglockner High Alpine Road din Austria, în timp ce poziția a patra îi revine spectaculosului Trollstigen din Norvegia.

Clasamentul continuă, după Transalpina și Transfăgărășan, cu Susten Pass din Elveția, Route des Grandes Alpes și Col du Tourmalet din Franța, precum și Grimsel Pass, tot din Elveția.

Cercetarea a fost realizată pe fondul interesului tot mai mare pentru călătoriile în care drumul și peisajele întâlnite pe traseu devin atracții turistice în sine. Potrivit datelor citate de Euronews, căutările globale pentru expresia „scenic routes” au crescut cu 170% în ultimul an.

Pentru turismul românesc, prezența Transalpinei și a Transfăgărășanului în primele șase poziții ale clasamentului reprezintă un argument suplimentar pentru promovarea Carpaților ca destinație europeană pentru călătoriile cu mașina. Cele două șosele pot contribui la atragerea turiștilor interesați nu doar de drumeții și turism montan, ci și de experiența unei călătorii pe drumuri spectaculoase.