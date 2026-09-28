Un oraș din Europa ocupă locul doi în clasamentul celor mai bune orașe din lume. Cum se poziționează marile centre urbane globale

Europa ocupă patru poziții în top 10 al celor mai importante orașe din lume în 2026, potrivit Oxford Economics Global Cities Index. Londra, Paris, Dublin și Zurich se află printre orașele europene cel mai bine clasate, în timp ce Statele Unite au cinci reprezentante în primele 10 poziții, lider fiind New York.

Clasamentul Oxford Economics Global Cities Index analizează modul în care cele mai mari orașe ale lumii reușesc să combine oportunitățile economice cu calitatea vieții, forța de muncă calificată, reziliența de mediu și stabilitatea guvernării.

Europa și America de Nord domină clasamentul, ocupând împreună 78 dintre primele 100 de poziții. Europa are 44 de orașe în top 100, Statele Unite 30, iar Canada patru.

Londra ocupă locul al doilea la nivel global, Paris se află pe poziția a treia, Dublin pe locul șase, iar Zurich pe locul 10, conform Euronews.

Statele Unite au cinci orașe în top 10: New York, Seattle, San Francisco, Boston și San Jose. Printre orașele europene aflate cel mai sus în clasament se mai numără Oslo, Stockholm și Copenhaga.

Diferențele dintre cele două regiuni sunt vizibile în funcție de criteriile analizate. Orașele americane obțin poziții ridicate în special datorită rezultatelor puternice la capitolele economie și capital uman. În Europa, orașele performează mai bine în special la calitatea vieții, mediu și guvernare.

Pentru persoanele care pun accent pe calitatea vieții, performanța de mediu și stabilitatea guvernării, marile orașe europene se remarcă în clasament. Paris a obținut un scor deosebit de bun la calitatea vieții, în timp ce Dublin a avut rezultate bune atât la mediu, cât și la guvernare.

Guvernarea reprezintă principalul punct forte al Zurichului și al orașului Oslo. Oslo a obținut cel mai mare scor la această categorie dintre principalele orașe europene și americane analizate.

Pentru companiile care urmăresc forța economică și accesul la personal calificat, orașele americane au în general un avantaj. New York a primit scorul maxim al indicelui la categoria economie. Seattle, San Francisco și San Jose au obținut, la rândul lor, rezultate deosebit de bune la acest capitol.

Los Angeles combină un scor economic puternic cu o poziționare relativ ridicată la categoria calității vieții.

Londra reprezintă principala excepție europeană. Capitala britanică a obținut cel mai mare scor pentru capitalul uman din întregul clasament, rezultat pus în legătură cu universitățile sale, mediul de afaceri și capacitatea de a atrage angajați calificați.

În cazul Londrei, calitatea vieții reprezintă însă categoria cu cel mai mic scor, de 77.

Cele două regiuni au în comun o vulnerabilitate majoră: accesibilitatea locuințelor. Londra, Dublin și New York continuă să fie afectate de costurile ridicate ale locuințelor. Această situație le afectează scorurile privind calitatea vieții, chiar dacă veniturile din aceste orașe sunt ridicate.

Orașele în care locuințele sunt mai accesibile ar putea obține un avantaj competitiv dacă reușesc să combine creșterea veniturilor cu cheltuieli mai mici pentru locuire.

Toulouse este un exemplu în acest sens. Orașul a atras angajați din Paris, printre motive numărându-se și nivelul relativ mai accesibil al costurilor locative.

Comparativ cu anul trecut, Dublin a urcat șapte poziții și a ajuns pe locul șase la nivel mondial. Evoluția a fost susținută de îmbunătățiri în economie, calitatea vieții și mediu.

În același timp, Dublin rămâne una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din Europa și se află în ultimul sfert al clasamentului mondial în ceea ce privește accesibilitatea locuințelor.

Cea mai mare ascensiune din Europa a fost înregistrată de Varșovia. Capitala Poloniei a urcat 109 poziții și a ajuns pe locul 61.

Istanbul a câștigat 42 de poziții și a ajuns pe locul 64. Madrid și Budapesta au urcat câte 14 poziții, ajungând pe locurile 30, respectiv 111.

Helsinki a urcat 12 poziții și a ajuns pe locul 26, în timp ce Bruxelles a câștigat nouă poziții și a ajuns pe locul 25.

Berlin și Lyon au urcat fiecare câte șapte poziții. Zurich, Oslo și Amsterdam au câștigat câte șase poziții.

Frankfurt a coborât o poziție, până pe locul 63. Roma a pierdut opt poziții și a ajuns pe locul 119.

Lisabona a înregistrat cea mai abruptă scădere dintre orașele menționate, coborând 44 de poziții și ajungând pe locul 148.

Oxford Economics a identificat cinci orașe europene cu perspective deosebite. Este vorba despre Varșovia, Tallinn, Eindhoven, Manchester și Toulouse. Varșovia, care a urcat cu peste 100 de poziții, a devenit cel mai mare centru financiar, tehnologic și de servicii pentru companii din Europa Centrală și de Est.

Economia capitalei poloneze este estimată să crească cu aproximativ 3% pe an în următorii cinci ani, aproape dublu față de media orașelor europene. Totodată, Varșovia urmează să depășească Parisul în acest an în ceea ce privește venitul mediu pe locuitor ajustat în funcție de puterea de cumpărare. Vilnius este estimat să urmeze același parcurs înainte de sfârșitul deceniului.

Tallinn este estimat să înregistreze cea mai puternică creștere a PIB-ului dintre marile orașe ale Uniunii Europene în următorul deceniu. Tehnologia și serviciile profesionale au un rol important în economia capitalei estoniene, iar Estonia are rate relativ ridicate de adoptare a inteligenței artificiale în comparație cu alte state din Europa Centrală și de Est.

Eindhoven, în Țările de Jos, este unul dintre principalele centre europene de cercetare și producție avansată. Clusterul Brainport reunește peste 5.000 de companii din domeniul tehnologiei avansate și al economiei bazate pe cunoaștere, active în domenii precum semiconductori, inteligență artificială și tehnologie verde.

Oxford Economics estimează că producția industrială din Eindhoven va înregistra una dintre cele mai puternice expansiuni din Europa până în 2030. În același timp, oferta de locuințe ar putea avea dificultăți în a ține pasul cu cei aproximativ 28.000 de locuitori suplimentari estimați până în 2040.

Manchester a depășit toate celelalte orașe britanice în ceea ce privește creșterea PIB-ului și a productivității începând din 2010. Oxford Economics estimează că orașul va adăuga al cincilea cel mai mare număr de locuri de muncă din Europa în următorii 25 de ani.

Serviciile financiare și cele pentru companii vor contribui semnificativ la această creștere. Manchester este estimat să creeze mai multe locuri de muncă în aceste sectoare decât Paris sau Berlin.

Toulouse este considerat unul dintre orașele cu cea mai rapidă creștere din Europa Occidentală. Clusterul său aerospațial include Airbus, Thales și Liebherr, iar majorarea cheltuielilor pentru apărare ar putea susține o creștere suplimentară.

Costurile mai reduse ale vieții, clima mai caldă și calitatea ridicată a vieții atrag locuitori din Paris către Toulouse și alimentează așteptările privind o creștere rapidă a populației.

Dezvoltarea globală a inteligenței artificiale contribuie la creșteri economice importante în orașele aflate în prima linie a dezvoltării tehnologice.

Statele Unite au un avantaj clar în acest domeniu, însă mai multe orașe europene sunt bine poziționate pentru a beneficia de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Londra are cel mai mare scor din clasament la capitalul uman, universități de elită și o economie digitală de dimensiuni mari. Eindhoven dispune de un cluster puternic în domeniul inteligenței artificiale și al producției avansate, în timp ce Tallinn se dezvoltă ca un centru tehnologic.

La nivel global, cererea pentru echipamente destinate inteligenței artificiale a contribuit la ascensiunea Taipeiului cu 12 poziții, până pe locul 48. Capitala Taiwanului se află în centrul industriei semiconductorilor și găzduiește importante unități de producție operate de TSMC.

Kuala Lumpur a urcat 14 poziții, până pe locul 65, susținut de sectorul tehnologic, forța de muncă calificată și industria în creștere a centrelor de date.

Shenzhen a intrat în top 100, pe locul 93. Centrul tehnologic chinez găzduiește companii precum Huawei, Tencent și producătorul de vehicule electrice BYD, precum și firme active în robotică și inteligență artificială.

Oxford Economics consideră că orașele aflate în prima linie a acestor tehnologii, printre care Shenzhen și Bengaluru, ar putea înregistra o creștere rapidă dacă vor reuși să utilizeze eficient aceste tehnologii.

Deși Europa și America de Nord continuă să domine clasamentul, Asia devine principalul motor al creșterii urbane. Orașele asiatice combină populații numeroase cu creșteri rapide ale productivității și veniturilor și se orientează tot mai mult către tehnologie, producție avansată și servicii financiare.

Până în 2050, ponderea din PIB-ul generat la nivelul marilor orașe ale lumii de orașele din China și India este estimată să depășească ponderea Europei.

Economia Shanghaiului este estimată să depășească economia orașului San Francisco începând de anul viitor. Diferența este cu atât mai importantă cu cât, la începutul secolului, economia Shanghaiului reprezenta doar un sfert din dimensiunea celei a orașului american.

Și Ho Chi Minh City este așteptat să înregistreze o evoluție semnificativă. Până în 2050, economia orașului vietnamez este estimată să ajungă aproape la dimensiunea economiei Berlinului, în condițiile în care în prezent reprezintă mai puțin de jumătate din aceasta.