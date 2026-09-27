Vapatul în adolescență poate avea efecte secundare. Ce arată un nou studiu privind dependența de nicotină

Expunerea la nicotină în adolescență ar putea modifica modul în care creierul răspunde la recompense, iar efectele s-ar putea menține până la vârsta adultă. Un nou studiu realizat pe șobolani arată că tendința de a căuta nicotină s-a menținut chiar și după perioade lungi în care animalele nu au mai fost expuse.

Studiul, publicat în revista de specialitate „Psychopharmacology”, a analizat efectele expunerii la vapori cu nicotină asupra sistemului de recompensă.

Cercetătorii au expus șobolani la vapori cu nicotină în prima parte a vieții, după care le-au urmărit comportamentele asociate recompensei. Observațiile au fost făcute atât imediat după expunere, cât și ulterior, când animalele au ajuns la maturitate.

Rezultatele au indicat că expunerea timpurie a avut un impact important asupra sistemului de recompensă al creierului. Șobolanii expuși la nicotină au continuat să manifeste comportamente asociate căutării acesteia și la maturitate.

Un element important este că aceste comportamente au fost observate inclusiv după perioade îndelungate de abstinență, potrivit Forbes.

Ian Mendez, unul dintre autorii studiului și profesor asociat de farmacie la Universitatea Texas din El Paso, a explicat că rezultatele sugerează că efectele expunerii timpurii la vaporii cu nicotină nu dispar pur și simplu odată cu trecerea timpului. Cercetarea ar putea avea implicații și pentru adolescenții care încep să vapeze și continuă acest obicei la maturitate.

Datele celui mai recent National Youth Tobacco Survey arată amploarea utilizării țigărilor electronice în rândul tinerilor din Statele Unite.

Aproximativ 1,44 milioane de elevi de gimnaziu și liceu au declarat în 2025 că foloseau țigări electronice pentru consumul de tutun. În total, aproximativ două milioane de elevi au declarat că utilizau o formă de produs din tutun.

Țigările electronice au rămas astfel cea mai populară metodă de consum în rândul adolescenților. Unul din patru utilizatori a declarat că vapează zilnic.

Produsele aromate sunt de departe cele mai populare. Aproximativ 89,4% dintre utilizatori au declarat că folosesc țigări electronice cu arome, printre cele mai întâlnite fiind cele de fructe, deserturi și mentă.

Datele disponibile indică însă și o reducere a consumului în rândul adolescenților americani.

În 2023, aproximativ 2,13 milioane de tineri declarau că folosesc țigări electronice. Numărul a coborât la 1,63 milioane în 2024 și la aproximativ 1,44 milioane în 2025.

Datele sugerează astfel o scădere a popularității acestor produse în rândul tinerilor, în contextul unei diminuări generale a consumului de produse din tutun în ultimii ani.

Efectele pe termen lung ale țigărilor electronice asupra organismului uman rămân insuficient cunoscute. Primele astfel de produse au apărut pe piața americană în 2007, astfel că perioada pentru care există date este încă limitată.

Autoritățile sanitare americane avertizează că produsele din tutun nu sunt lipsite de riscuri. Nicotina produce dependență și poate determina apariția simptomelor de sevraj.

Autorii noului studiu consideră că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege efectele cumulate ale vapatului început în adolescență și continuat la maturitate. Ei avertizează că necunoașterea acestor riscuri ar putea avea consecințe asupra dependenței de nicotină, mortalității care poate fi prevenită și costurilor suportate de sistemele de sănătate.