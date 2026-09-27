Incendiul de la Băile Olănești s-a extins la 27 de hectare. Operațiunile de stingere vor fi reluate luni dimineață

Incendiul izbucnit în fondul forestier din Băile Olănești continuă să ardă și nu a fost încă localizat, după ce suprafața afectată a crescut duminică de la 22 la 27 de hectare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea a anunțat că forțele de intervenție au început să se retragă începând cu ora 19:00, iar operațiunile de stingere vor fi reluate luni dimineață.

La fața locului au rămas Punctul de Comandă Mobil și echipajul care operează drona, pentru o nouă recunoaștere aeriană a zonei.

ISU Vâlcea a precizat că suprafața afectată a rămas la 27 de hectare în urma ultimei recunoașteri aeriene. În zonă mai există însă focare care necesită intervenția pompierilor.

„Incendiul nu este localizat. Mâine dimineaţă se vor relua operaţiunile de stingere. În urma recunoaşterii aeriene, suprafaţa nu s-a modificat, rămân 27 de hectare afectate, mai sunt buturugi care fumegă. Echipajele au început retragerea către bază”, a transmis ISU Vâlcea.

Incendiul s-a extins pe parcursul zilei de duminică. Suprafața afectată a crescut de la aproximativ 22 de hectare la 27 de hectare.

Pentru stingerea focului au intervenit 62 de pompieri militari, care au folosit șapte autospeciale și o dronă.

În sprijinul acestora s-au aflat patru persoane din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Olănești și nouă persoane de la Ocolul Silvic.

Incendiul a izbucnit vineri în fondul forestier al localității Băile Olănești, într-o zonă aflată la aproximativ trei kilometri de mers pe jos de Mănăstirea/Schitul Iezer.

Accesul dificil a complicat intervenția echipelor de pompieri, care sunt nevoite să acționeze pedestru pe teren accidentat.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, incendiul s-a extins, manifestându-se la nivelul litierei și al doborâturilor. Până sâmbătă, suprafața afectată ajunsese la aproximativ 22 de hectare.

Pentru intervenție a fost mobilizat și un elicopter Black Hawk, alături de drona din dotarea ISU Vâlcea.

Elicopterul Black Hawk a fost echipat cu un sistem Bambi Bucket, care poate transporta și elibera până la 2,5 tone de apă la fiecare lansare.

„La ora 12:30 suprafaţa afectată era de aproximativ 22 de ha. Elicopterul Black Hawk a ajuns la locul stabilit pentru aterizare/decolare. Sistemul Bambi Bucket utilizat de elicopterele Black Hawk poate transporta şi elibera o cantitate de până la 2,5 tone de apă la fiecare lansare. După efectuarea unei recunoaşteri, va începe lansările de apă asupra focarelor”, a transmis ISU Vâlcea.

Elicopterul și drona au fost folosite și pentru supravegherea din aer a incendiului, astfel încât echipele aflate la sol să poată identifica mai ușor focarele din zona greu accesibilă.