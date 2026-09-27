Aleksandar Vucic demisionează din funcția de președinte al Serbiei. Decizia deschide calea pentru alegeri anticipate

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, și-a anunțat duminică demisia, cu șapte luni înainte de încheierea celui de-al doilea și ultimul său mandat de cinci ani. Plecarea sa deschide calea pentru alegeri prezidențiale anticipate și îi permite să fie numit prim-ministru în cazul în care Partidul Progresist Sârb (SNS) va forma viitorul guvern.

Anunțul vine înaintea alegerilor parlamentare anticipate programate pentru 25 octombrie, în care formațiunea lui Vucic și aliații săi se vor confrunta inclusiv cu mișcarea anticorupție Students Win și cu alianța de opoziție Serbia Europeană.

Aleksandar Vucic și-a anunțat plecarea în fața simpatizanților adunați în fața palatului prezidențial. Susținătorii săi au venit cu steaguri și i-au scandat numele.

„Aceasta este ultima mea seară în această clădire”, le-a transmis Vucic.

Președintele sârb a făcut și un bilanț al perioadei petrecute în funcție.

„V-am slujit cu credinţă pe voi şi patria mea, Serbia. (…) Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună”, a declarat acesta.

Vucic își anunțase încă de la începutul verii intenția de a demisiona din funcția de președinte.

Momentul ales pentru demisie este important în contextul alegerilor parlamentare anticipate din 25 octombrie.

Plecarea din funcția de șef al statului îi va permite lui Aleksandar Vucic să fie numit prim-ministru dacă Partidul Progresist Sârb va reuși să formeze noul guvern.

Mandatul său prezidențial ar fi trebuit să se încheie anul viitor. După două mandate, Vucic nu mai poate candida din nou pentru funcția de președinte.

Experții citați consideră că liderul sârb speră ca această mutare să îi consolideze controlul asupra puterii, într-o perioadă în care se confruntă cu o presiune internă semnificativă din partea unei mișcări de protest organizate în mare parte de studenți.

Conform Constituției Serbiei, Ana Brnabic, președinta parlamentului care își încheie mandatul, urmează să preia interimar atribuțiile șefului statului până la alegerea unui nou președinte.

Alegerile prezidențiale trebuie organizate în termen de 90 de zile. Campania electorală poate avea o durată cuprinsă între 30 și 60 de zile.

Vucic estimează că primul tur va avea loc înainte de sfârșitul anului.

„Până la sfârşitul lunii decembrie (…) vom avea primul tur al alegerilor prezidenţiale”, a declarat acesta.

Înaintea alegerilor pentru președinție vor avea loc alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie.

Partidul Progresist Sârb al lui Aleksandar Vucic și aliații săi se vor confrunta cu Students Win, o mișcare anticorupție condusă de studenți, și cu Serbia Europeană, o alianță formată din partide de opoziție pro-occidentale.

Students Win, Serbia Europeană și celelalte formațiuni politice trebuie încă să își desemneze candidații pentru viitoarele alegeri prezidențiale.