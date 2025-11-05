După summitul dedicat extinderii Uniunii Europene, Aleksandar Vucic a declarat că Serbia nu va ceda presiunilor externe care cer recunoașterea independenței Kosovo și impunerea de sancțiuni împotriva Federației Ruse.

„Avem de ales: impunem sancțiuni împotriva Rusiei literalmente mâine, recunoaștem independența Kosovo mâine și iată-ne în Uniunea Europeană imediat ce doriți”, a spus liderul de la Belgrad, subliniind că astfel de decizii ar contraveni intereselor naționale.

Declarațiile președintelui vin pe fondul intensificării presiunilor europene asupra Serbiei, stat candidat la aderarea la UE, pentru a se alinia politicii externe comune a blocului comunitar.

Vucic a explicat că Serbia nu poate acționa împotriva propriilor interese doar pentru a obține favoruri politice.

„Nu cred că trebuie să recunoaștem Kosovo independent. Nu cred că trebuie să impunem sancțiuni”, a insistat el, reamintind că Serbia a reușit până acum să mențină o poziție de echilibru între Est și Vest.

Șeful statului sârb a acuzat faptul că presiunile exercitate asupra Belgradului sunt motivate strict politic.

„Credeți că trebuie să facem asta? Eu nu. Nicio problemă, faceți asta și veți fi în Uniunea Europeană într-un an. Aceasta este geopolitică pură, nimic altceva”, a subliniat Vucic, sugerând că obiectivele reale ale Uniunii depășesc sfera reformelor democratice și țin mai mult de raporturile de putere.

Președintele a reiterat că Serbia își stabilește singură politica externă, fără a accepta impuneri din exterior.

„Până astăzi, aceasta a fost alegerea noastră, nu a lor”, a conchis Vucic.

Poziția Serbiei, deși criticată la Bruxelles, continuă să fie sprijinită de o parte semnificativă a populației, care susține relațiile tradițional apropiate cu Rusia și respinge recunoașterea independenței Kosovo, proclamată în 2008.

Centrul Belgradului a devenit, duminică, scena unor confruntări violente între susținătorii președintelui Aleksandar Vučić și manifestanții din opoziție. Mii de persoane au ieșit în stradă, iar tensiunile au escaladat rapid.

Forțele de ordine au intervenit pentru a separa cele două tabere, în timp ce manifestanții aruncau sticle și fumigene peste cordoanele de poliție, potrivit relatărilor din presa internațională.

În acest context, Aleksandar Vučić a anunțat că va declanșa alegeri parlamentare anticipate — o decizie care răspunde uneia dintre principalele revendicări ale opoziției. Scrutinul, planificat inițial pentru 2027, urmează să fie organizat înainte de finalul mandatului actualului guvern.

„Alegerile vor avea loc înainte de sfârșitul mandatului; momentul exact va fi stabilit de autoritățile competente”, a declarat președintele sârb, citat de TVP World.

Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite pe șantierul viitorului Stadion Național din Belgrad. Vučić a menționat că hotărârea finală aparține „instituțiilor competente”, dar declarațiile sale confirmă declanșarea unei noi perioade electorale, în plin climat de tensiune socială.

Protestele de duminică vin la o zi după o amplă manifestație organizată la Novi Sad, unde zeci de mii de oameni au marcat un an de la tragedia din gara orașului — accident soldat cu 16 morți, care a declanșat un val de revolte civice în rândul tinerilor.

La Belgrad, mulțimea s-a adunat și pentru a-și arăta solidaritatea cu Dijana Hrka, mama lui Stefan Hrka, una dintre victimele dezastrului feroviar, transformând demonstrația într-un simbol al durerii și al nemulțumirii față de conducerea de la Belgrad.