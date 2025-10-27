Luni, România îl va găzdui pe comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen, care va participa la întâlnirea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC). Evenimentul este organizat la București de Comisia Europeană, în colaborare cu Ministerul Energiei, anunță un comunicat de presă.

Pe durata vizitei sale în România, comisarul european Dan Jorgensen va avea întrevederi cu prim-ministrul Ilie Bolojan și va desfășura discuții bilaterale cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, George Niculescu, precum și cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian.

Dimineața, comisarul Jorgensen, alături de ministrul român al Energiei, va conduce reuniunea ministerială CESEC. Temele principale ale discuțiilor vor viza implementarea obiectivelor REPowerEU, în contextul negocierilor europene privind reducerea treptată a dependenței de importurile de combustibili fosili din Rusia.

De asemenea, vor fi discutate modalități de integrare a piețelor energetice și de diversificare a surselor, precum și accelerarea proiectelor de infrastructură și conectivitate, cu scopul de a diminua costul energiei și de a crește accesibilitatea acesteia.

Discuțiile se vor concentra pe pachetul de măsuri propus de Comisie la începutul săptămânii pentru reducerea costurilor energiei, printre care se numără și inițiativa de agregare a cererii de gaze pentru actorii relevanți din regiune.

Potrivit aceleiași surse, în cursul după-amiezii, comisarul va vizita Dispeceratul Energetic Central, administrat de Transelectrica, și va avea o întâlnire cu Cosmin Nicula, directorul financiar al companiei.

Grupul la Nivel Înalt a fost înființat în 2015. Țările membre ale UE care fac parte din acesta sunt:

Austria

Bulgaria

Croația

Grecia

Ungaria

Italia

România

Slovacia

și Slovenia

De asemenea, ca părți contractante ale Comunității Energetice, fac parte și Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo (în conformitate cu rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind declarația de independență a Kosovo), Muntenegru, Republica Moldova, Republica Macedonia de Nord, Serbia și Ucraina.

Inițial, principalul obiectiv al CESEC a fost coordonarea eforturilor pentru a facilita finalizarea rapidă a proiectelor transfrontaliere și trans-europene care diversifică aprovizionarea cu gaze în regiune, dezvoltarea piețelor regionale de gaze și implementarea unor reguli armonizate la nivelul UE pentru a asigura funcționarea optimă a infrastructurii energetice.

La cea de-a patra reuniune ministerială CESEC, care a avut loc la București în septembrie 2017, miniștrii energiei au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU), extinzând domeniul de cooperare al CESEC. De atunci, obiectivele grupului includ și:

o abordare comună în privința piețelor de electricitate, eficienței energetice și dezvoltării surselor regenerabile;

realizarea unei liste de proiecte prioritare pentru construirea unei piețe regionale de electricitate interconectate;

implementarea unor acțiuni specifice pentru stimularea surselor regenerabile și a investițiilor în eficiența energetică într-o regiune cu un potențial ridicat de creștere în aceste domenii.

În cadrul Regulamentului TEN-E, obiectivele regionale neobligatorii pentru rețelele offshore din Sud și Est, până în 2050, au fost actualizate în decembrie 2024.