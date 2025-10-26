În afara Uniunii Europene, mai multe țări au renunțat complet la schimbarea orei: Rusia, Turcia, Belarus.

Din 2023, Groenlanda folosește un fus orar fix, cu excepția bazei militare americane Thule, care încă schimbă ora.

Marocul ține ora de vară tot anul, dar face o pauză în timpul Ramadanului, conform tradițiilor religioase.

Ucraina vrea să renunțe la schimbarea ceasurilor din martie 2025, Parlamentul a aprobat legea, dar președintele Volodimir Zelenski nu a semnat-o încă.

Țară Anul renunțării la ora de vară Africa de Sud 1944 Algeria 1980 Argentina 2009 Armenia 2011 Azerbaidjan 2015 Bangladesh 2009 Barbados 1980 Belarus 2010 Belize 1983 Bolivia 1932 Botsuana 1944 Brazilia 2019 Capul Verde 1945 China 1991 Ciad 1980 Columbia 1993 Coreea de Sud 1988 Costa Rica 1992 Ecuador 1993 El Salvador 1988 Filipine 1978 Fiji 2021 Georgia 2014 Ghana 1942 Guam 1977 Guatemala 2006 Honduras 2006 Hong Kong 1979 India 1945 Irak 2007 Iran 2022 Islanda 1967 Iordania 2022 Jamaica 1983 Japonia 1951 Kazahstan 2004 Kârgâzstan 2005 Lesotho 1944 Libia 2013 Macao 1979 Madagascar 1954 Malaezia 1941 Martinica 1980 Mauritius 2009 Mongolia 2016 Namibia 2017 Noua Caledonie 1997 Nicaragua 2006 Pakistan 2009 Paraguay 2024 Peru 1994 Puerto Rico 1945 Republica Dominicană 1974 Rusia 2010

Comisia Europeană a explicat, cu o zi în urmă, de ce vrea să renunțe la schimbarea orei — o idee susținută de majoritatea oamenilor într-un sondaj — chiar în timp ce europenii se pregătesc să treacă weekendul acesta la ora de iarnă.

Schimbarea orei, din vară în iarnă și invers, a fost introdusă în anii ’70 pentru a economisi energie în timpul crizei petrolului. În 2018, Comisia Europeană a propus să fie eliminată această practică, după ce a făcut o consultare în toată Europa. Atunci, 84% dintre cei care au participat (aproximativ 4 milioane de persoane) au spus că vor ca schimbarea orei să fie oprită, iar Parlamentul European a fost de acord.

Cei care susțin renunțarea la schimbarea orei spun că aceasta are efecte negative asupra sănătății și duce la mai multe accidente rutiere, în timp ce economiile de energie sunt acum foarte mici, datorită becurilor economice.

Totuși, măsura nu a fost pusă în aplicare, pentru că țările din Uniunea Europeană nu s-au înțeles între ele. Cu ocazia trecerii la ora de iarnă, eurodeputații au readus subiectul în discuție, într-o dezbatere la Parlamentul European din Strasbourg.

A venit timpul să oprim în sfârșit schimbarea orei, a spus comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, subliniind că Uniunea Europeană nu a renunțat la această idee. El a explicat că acest sistem „ne afectează pe toți, îi enervează pe mulți și, mai grav, ne face rău”, mai ales că „nu mai ajută deloc la economisirea de energie”.

Comisia Europeană a cerut o nouă analiză pentru a sprijini planul de a renunța definitiv la schimbarea orei.

Și Spania a cerut din nou eliminarea acestei practici, într-o întâlnire a miniștrilor Energiei care a avut loc luni. Conform unei surse diplomatice europene, Polonia și Finlanda au susținut această inițiativă. Schimbarea orei de două ori pe an nu mai are niciun rost. Nu ajută aproape deloc la economisirea de energie, dar are efecte negative asupra sănătății și vieții oamenilor, susține premierul Spaniei, Pedro Sánchez.