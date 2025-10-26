Din cuprinsul articolului

Lista completă a statelor care au renunțat la ora de vară

În afara Uniunii Europene, mai multe țări au renunțat complet la schimbarea orei: Rusia, Turcia, Belarus.

Din 2023, Groenlanda folosește un fus orar fix, cu excepția bazei militare americane Thule, care încă schimbă ora.

Marocul ține ora de vară tot anul, dar face o pauză în timpul Ramadanului, conform tradițiilor religioase.

Ucraina vrea să renunțe la schimbarea ceasurilor din martie 2025, Parlamentul a aprobat legea, dar președintele Volodimir Zelenski nu a semnat-o încă.

Țară Anul renunțării la ora de vară
Africa de Sud 1944
Algeria 1980
Argentina 2009
Armenia 2011
Azerbaidjan 2015
Bangladesh 2009
Barbados 1980
Belarus 2010
Belize 1983
Bolivia 1932
Botsuana 1944
Brazilia 2019
Capul Verde 1945
China 1991
Ciad 1980
Columbia 1993
Coreea de Sud 1988
Costa Rica 1992
Ecuador 1993
El Salvador 1988
Filipine 1978
Fiji 2021
Georgia 2014
Ghana 1942
Guam 1977
Guatemala 2006
Honduras 2006
Hong Kong 1979
India 1945
Irak 2007
Iran 2022
Islanda 1967
Iordania 2022
Jamaica 1983
Japonia 1951
Kazahstan 2004
Kârgâzstan 2005
Lesotho 1944
Libia 2013
Macao 1979
Madagascar 1954
Malaezia 1941
Martinica 1980
Mauritius 2009
Mongolia 2016
Namibia 2017
Noua Caledonie 1997
Nicaragua 2006
Pakistan 2009
Paraguay 2024
Peru 1994
Puerto Rico 1945
Republica Dominicană 1974
Rusia 2010

Comisia Europeană vrea să renunțe la schimbarea orei, dar țările UE nu s-au înțeles încă

Comisia Europeană a explicat, cu o zi în urmă, de ce vrea să renunțe la schimbarea orei — o idee susținută de majoritatea oamenilor într-un sondaj — chiar în timp ce europenii se pregătesc să treacă weekendul acesta la ora de iarnă.

Schimbarea orei, din vară în iarnă și invers, a fost introdusă în anii ’70 pentru a economisi energie în timpul crizei petrolului. În 2018, Comisia Europeană a propus să fie eliminată această practică, după ce a făcut o consultare în toată Europa. Atunci, 84% dintre cei care au participat (aproximativ 4 milioane de persoane) au spus că vor ca schimbarea orei să fie oprită, iar Parlamentul European a fost de acord.

Cei care susțin renunțarea la schimbarea orei spun că aceasta are efecte negative asupra sănătății și duce la mai multe accidente rutiere, în timp ce economiile de energie sunt acum foarte mici, datorită becurilor economice.

Totuși, măsura nu a fost pusă în aplicare, pentru că țările din Uniunea Europeană nu s-au înțeles între ele. Cu ocazia trecerii la ora de iarnă, eurodeputații au readus subiectul în discuție, într-o dezbatere la Parlamentul European din Strasbourg.

Liderii europeni cer din nou oprirea schimbării orei

A venit timpul să oprim în sfârșit schimbarea orei, a spus comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, subliniind că Uniunea Europeană nu a renunțat la această idee. El a explicat că acest sistem „ne afectează pe toți, îi enervează pe mulți și, mai grav, ne face rău”, mai ales că „nu mai ajută deloc la economisirea de energie”.

comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas
Apostolos Tzitzikostas (SURSA FOTO: commission.europa.eu)

Comisia Europeană a cerut o nouă analiză pentru a sprijini planul de a renunța definitiv la schimbarea orei.

Și Spania a cerut din nou eliminarea acestei practici, într-o întâlnire a miniștrilor Energiei care a avut loc luni. Conform unei surse diplomatice europene, Polonia și Finlanda au susținut această inițiativă. Schimbarea orei de două ori pe an nu mai are niciun rost. Nu ajută aproape deloc la economisirea de energie, dar are efecte negative asupra sănătății și vieții oamenilor, susține premierul Spaniei, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez (SURSA FOTO: Dreamstime)