Țara care vrea să treacă permanent la ora de vară. Comisia pentru Energie și Comerț din Camera Reprezentanților a aprobat cu o majoritate covârșitoare proiectul cunoscut sub numele de Sunshine Protection Act. Acesta prevede renunțarea la trecerea sezonieră între ora de vară și ora de iarnă și menținerea permanentă a orei de vară în Statele Unite.

Dacă ar fi adoptată, schimbarea ar însemna eliminarea unei reguli aplicate la nivel federal încă din anii 1960, când sistemul actual a fost standardizat.

Susținătorii proiectului susțin că schimbarea orei de două ori pe an are efecte negative asupra populației. Printre principalele argumente se numără:

perturbarea ritmului circadian și a calității somnului

creșterea riscului de accidente rutiere în perioada de tranziție

posibile incidente la locul de muncă

beneficii economice generate de mai multă lumină naturală seara

Potrivit acestora, menținerea orei de vară pe tot parcursul anului ar încuraja activitățile în aer liber și consumul în orele de seară, având un potențial impact pozitiv asupra economiei.

Criticii proiectului avertizează însă că efectele nu sunt exclusiv pozitive. Menținerea permanentă a orei de vară ar putea duce la răsărituri foarte târzii în timpul iernii, ceea ce ar însemna:

deplasări matinale în întuneric

posibile probleme de siguranță pentru elevi

dificultăți în organizarea programului școlar și de muncă

Aceste argumente au menținut subiectul într-un echilibru legislativ fragil, în ciuda sprijinului public exprimat periodic în sondaje.

Președintele Donald Trump a susținut public inițiativa, afirmând că schimbarea orei de două ori pe an este o practică „inutilă” și că societatea ar trebui să renunțe la acest mecanism.

În schimb, senatorul Tom Cotton a atras atenția că o oră de vară permanentă ar putea crea dezechilibre în viața de zi cu zi, în special în sezonul rece, când lumina dimineții este esențială pentru siguranță și rutinele școlare.

Proiectul este promovat de congresmanul Vern Buchanan, care susține această schimbare legislativă încă din 2018.

Ora de vară este aplicată în Statele Unite de peste jumătate de secol, fiind introdusă la nivel național în anii 1960. De-a lungul timpului, au existat mai multe încercări de eliminare sau modificare a sistemului.

Inclusiv în anii ’70, SUA au testat o formă de ora de vară permanentă, însă experimentul a fost abandonat rapid din cauza nemulțumirii publice și a efectelor resimțite în viața de zi cu zi.