Țara care vrea să treacă permanent la ora de vară. Vot în Camera Reprezentanților din SUA

Țara care vrea să treacă permanent la ora de vară. Comisia pentru Energie și Comerț din Camera Reprezentanților a aprobat cu o majoritate covârșitoare proiectul cunoscut sub numele de Sunshine Protection Act. Acesta prevede renunțarea la trecerea sezonieră între ora de vară și ora de iarnă și menținerea permanentă a orei de vară în Statele Unite.

Dacă ar fi adoptată, schimbarea ar însemna eliminarea unei reguli aplicate la nivel federal încă din anii 1960, când sistemul actual a fost standardizat.

Susținătorii proiectului susțin că schimbarea orei de două ori pe an are efecte negative asupra populației. Printre principalele argumente se numără:

  • perturbarea ritmului circadian și a calității somnului
  • creșterea riscului de accidente rutiere în perioada de tranziție
  • posibile incidente la locul de muncă
  • beneficii economice generate de mai multă lumină naturală seara

Potrivit acestora, menținerea orei de vară pe tot parcursul anului ar încuraja activitățile în aer liber și consumul în orele de seară, având un potențial impact pozitiv asupra economiei.

Dimineți mai întunecate iarna

Criticii proiectului avertizează însă că efectele nu sunt exclusiv pozitive. Menținerea permanentă a orei de vară ar putea duce la răsărituri foarte târzii în timpul iernii, ceea ce ar însemna:

  • deplasări matinale în întuneric
  • posibile probleme de siguranță pentru elevi
  • dificultăți în organizarea programului școlar și de muncă

Aceste argumente au menținut subiectul într-un echilibru legislativ fragil, în ciuda sprijinului public exprimat periodic în sondaje.

Susținere politică și opoziție în Congres

Președintele Donald Trump a susținut public inițiativa, afirmând că schimbarea orei de două ori pe an este o practică „inutilă” și că societatea ar trebui să renunțe la acest mecanism.

În schimb, senatorul Tom Cotton a atras atenția că o oră de vară permanentă ar putea crea dezechilibre în viața de zi cu zi, în special în sezonul rece, când lumina dimineții este esențială pentru siguranță și rutinele școlare.

Proiectul este promovat de congresmanul Vern Buchanan, care susține această schimbare legislativă încă din 2018.

Un sistem vechi, contestat de decenii

Ora de vară este aplicată în Statele Unite de peste jumătate de secol, fiind introdusă la nivel național în anii 1960. De-a lungul timpului, au existat mai multe încercări de eliminare sau modificare a sistemului.

Inclusiv în anii ’70, SUA au testat o formă de ora de vară permanentă, însă experimentul a fost abandonat rapid din cauza nemulțumirii publice și a efectelor resimțite în viața de zi cu zi.

Țară / regiune Situație DST Observații
România Da Membru UE, schimbă ora sezonier
Germania Da Aplică DST la nivel național
Franța Da Parte din sistemul european
Italia Da Schimbă ora de două ori pe an
Spania Da Aplică DST
Portugalia Da Aplică DST
Belgia Da Aplică DST
Olanda Da Aplică DST
Polonia Da Aplică DST
Suedia Da Aplică DST
Norvegia Da Aplică DST
Danemarca Da Aplică DST
Finlanda Da Aplică DST
Grecia Da Aplică DST
Regatul Unit Da British Summer Time
Irlanda Da Aplică DST
Statele Unite Da (parțial) Majoritatea statelor, excepții: Arizona (parțial), Hawaii
Canada Da (parțial) Majoritatea provinciilor
Mexic Parțial Doar unele regiuni
Australia Parțial Doar unele state
Noua Zeelandă Da Aplică DST
Chile Da Aplicare sezonieră
Israel Da Aplică DST
Brazilia Nu A eliminat DST în 2019
Argentina Nu Nu mai folosește DST
Rusia Nu A renunțat la DST permanent
Turcia Nu Ora permanentă (fără schimbări)
China Nu Un singur fus orar, fără DST
Japonia Nu Nu aplică DST
India Nu Fără ora de vară
Arabia Saudită Nu Fără DST
Africa de Sud Nu Fără DST
Indonezia Nu Fără DST
Egipt Nu În mare parte eliminat
Coreea de Sud Nu Nu mai folosește DST