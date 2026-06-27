Se renunță la ora de vară. Schimbarea care îi vizează pe toți locuitorii țării. Unde se aplică

Autoritățile din Maroc au decis să schimbe sistemul oficial de măsurare a timpului și să renunțe la ora de vară permanentă, aplicată din 2018. La sfârșitul acestei veri, țara va reveni la fusul orar standard GMT, după ce ani la rând măsura a fost contestată de o parte a populației.

Anunțul a fost făcut de premierul Aziz Akhannouch, care a explicat că Executivul a analizat efectele produse de actualul sistem și a decis că este momentul revenirii la ora standard.

Marocul a introdus în 2018 sistemul GMT+1 pe tot parcursul anului, într-o încercare de a sincroniza mai bine programul economic al țării cu cel al principalilor parteneri europeni și de a reduce consumul de energie.

Singura excepție era perioada Ramadanului, când ceasurile erau date înapoi temporar, după care reveneau din nou la ora de vară permanentă.

După aproape opt ani de aplicare, autoritățile au concluzionat că avantajele economice nu au fost suficiente pentru a compensa nemulțumirile exprimate de cetățeni.

După ședința Guvernului, premierul Aziz Akhannouch a declarat că schimbarea este rezultatul unei analize ample și al consultărilor desfășurate în cadrul coaliției aflate la putere.

„Această alegere este rezultatul unei evaluări aprofundate a impactului actualului sistem de timp și ține pe deplin cont de preocupările exprimate în ultimii ani”, a declarat Aziz Akhannouch.

Șeful Executivului a admis, de asemenea, că actualul sistem orar s-a transformat într-o „sursă de inconveniente majore” pentru numeroși cetățeni.

Încă de la introducerea orei de vară permanente, măsura a fost contestată de o parte a societății marocane.

Cele mai multe nemulțumiri au venit din partea părinților și a elevilor, care reclamau faptul că în sezonul rece activitățile zilnice începeau înainte de răsăritul soarelui. Programul școlar și deplasările de dimineață au fost printre cele mai invocate motive de nemulțumire.

În ultimii ani au fost organizate mai multe campanii și petiții prin care cetățenii au cerut revenirea la fusul orar standard, iar subiectul a rămas unul dintre cele mai dezbătute în spațiul public marocan.

Noua decizie a Guvernului va fi aplicată la sfârșitul acestei veri, când Marocul va reveni oficial la fusul orar GMT.

Prin această măsură, autoritățile pun capăt uneia dintre cele mai controversate reforme administrative adoptate în ultimii ani, după ce sistemul de oră de vară permanentă a generat dezbateri constante și a fost criticat de o parte importantă a populației.

Revenirea la ora standard marchează o schimbare de direcție pentru autoritățile marocane, care au ales să acorde prioritate impactului asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, în detrimentul argumentelor economice care au stat la baza deciziei din 2018.