Se introduc restricții pentru vânzarea alcoolului pe timpul nopții. A fost aprobată legea. Unde se aplică

Croația face un nou pas în direcția gestionării efectelor turismului de masă, după ce Parlamentul de la Zagreb a aprobat o lege care permite autorităților locale să restricționeze vânzarea alcoolului în magazine pe timpul nopții. Decizia vine pe fondul creșterii numărului de incidente asociate consumului excesiv de alcool în cele mai populare destinații turistice ale țării.

Noua legislație oferă municipalităților și orașelor dreptul de a stabili intervale orare în care magazinele nu vor mai putea comercializa băuturi alcoolice. Scopul declarat este protejarea ordinii publice, reducerea comportamentelor antisociale și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii zonelor intens vizitate de turiști.

În ultimii ani, numeroase orașe croate s-au confruntat cu probleme generate de consumul de alcool în spațiile publice. Locuitorii au reclamat frecvent zgomotul produs în timpul nopții, distrugerea bunurilor publice, mizeria lăsată pe străzi și alte comportamente care afectează viața comunităților locale.

Autoritățile consideră că o parte importantă a acestor probleme este alimentată de accesul facil la alcool ieftin cumpărat din magazine și consumat în afara localurilor autorizate. Prin limitarea vânzărilor nocturne, administrațiile locale speră să reducă numărul incidentelor și să descurajeze transformarea unor zone turistice în spații de petrecere permanentă.

Modificările legislative aprobate de parlamentari permit introducerea restricțiilor pentru protejarea sănătății publice, a mediului, a patrimoniului cultural și a siguranței cetățenilor.

Un aspect important al noii legi este faptul că aceasta se aplică exclusiv magazinelor și punctelor comerciale care vând alcool la pachet. Restaurantele, terasele, cafenelele și barurile își vor putea continua activitatea conform reglementărilor existente.

Oficialii croați susțin că măsura nu urmărește descurajarea turismului, ci promovarea unui model mai echilibrat și mai sustenabil de dezvoltare a industriei turistice.

Orașul Split, una dintre cele mai populare destinații de pe litoralul Adriaticii, se pregătește să implementeze rapid noile prevederi legislative. Administrația locală intenționează să interzică vânzarea alcoolului în magazine între orele 21:00 și 06:00.

Decizia are ca obiectiv reducerea episoadelor de tulburare a liniștii publice și protejarea centrului istoric al orașului, o zonă care atrage anual milioane de vizitatori.

Și alte destinații turistice importante, inclusiv Hvar și Zadar, analizează adoptarea unor măsuri similare. De asemenea, autoritățile din Zagreb au confirmat că evaluează oportunitatea introducerii unor restricții comparabile în capitală.

Croația este una dintre cele mai importante destinații turistice din Europa Centrală și de Sud-Est. Cu o populație de aproximativ 3,8 milioane de locuitori, țara a primit aproape 22 de milioane de turiști în 2025, potrivit datelor oficiale.

Litoralul Adriaticii, orașele istorice și cele peste 1.000 de insule și insulițe transformă Croația într-o destinație extrem de atractivă pentru turiștii europeni și internaționali.

Importanța economică a turismului este majoră, sectorul generând aproximativ o cincime din produsul intern brut al țării. Tocmai de aceea, autoritățile încearcă să găsească un echilibru între beneficiile economice ale turismului și nevoia de a proteja comunitățile locale.

Decizia Croației reflectă o tendință care câștigă teren în mai multe state europene afectate de fenomenul supraturismului. În ultimii ani, numeroase administrații locale au introdus măsuri menite să reducă impactul negativ al turismului excesiv asupra locuitorilor.

Restricțiile privind consumul de alcool în spațiile publice, limitarea tururilor organizate de tip pub crawl și reglementarea activităților nocturne sunt doar câteva dintre instrumentele utilizate de autorități pentru a menține echilibrul între dezvoltarea economică și calitatea vieții urbane.

Prin noua lege, Croația transmite un semnal clar că dorește să promoveze un turism responsabil, capabil să genereze beneficii economice fără a afecta confortul și siguranța comunităților locale.