DSU cere cetățenilor să nu ignore mesajele de urgență: Aceste mesaje nu sunt o glumă. Întregul sistem RO-ALERT vine în sprijinul cetățeanului

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) face un apel ferm către populație pentru menținerea activă a sistemului RO-ALERT pe telefoanele mobile, subliniind importanța acestuia în protejarea vieții în situații de risc major. Mesajul vine în contextul unor incidente recente care au implicat amenințări reale la adresa siguranței publice.

Purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, a transmis că mesajele RO-ALERT nu trebuie ignorate și că dezactivarea notificărilor poate expune cetățenii la riscuri evitabile. Oficialul a explicat că sistemul este conceput exclusiv pentru avertizări de urgență și nu are rol informativ obișnuit, ci unul strict preventiv și de protecție civilă.

Autoritățile atrag atenția că RO-ALERT este un instrument critic în managementul situațiilor de urgență, fiind utilizat pentru a transmite rapid mesaje către populație în caz de pericole imediate, precum fenomene extreme, incidente militare sau alte evenimente cu potențial de risc.

DSU recomandă ferm utilizatorilor de telefoane mobile să verifice setările dispozitivelor și să se asigure că alertele sunt activate, inclusiv în zone unde utilizatorii le-au dezactivat anterior din cauza disconfortului generat de notificări.

„Vreau să fac o precizare și să transmit un mesaj pentru populație. Am primit foarte multe semnale din partea populației, inclusiv a operatorilor economici din mai multe zone, că mesajele RO-ALERT deranjează atât populația, cât și turiștii din zonă. Nu vă ascund faptul că citeam anumite comentarii de la postări în timp ce mă deplasam către această conferință de presă, prin care anumite persoane – care inițial au spus că nu vor mai lua în considerare mesajele RO-ALERT – au spus că a fost o greșeală că au zis asta și că, într-adevăr, sistemul și-a dovedit, dacă îmi permiteți să spun așa, utilitatea. Tragem un semnal public de alarmă că aceste mesaje nu sunt o glumă. Dacă nu se întâmplă nimic, ne bucurăm că nu se întâmplă. Mesajele pe care le transmitem sunt pentru protecția cetățenilor și nimeni nu se joacă cu acest sistem. De asemenea, îi rugăm pe cei care și-au dezactivat această opțiune din dispozitivele mobile să aibă în vedere activarea acesteia, pentru că întregul sistem RO-ALERT vine în sprijinul cetățeanului. Vă mulțumesc”, a transmis purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, Bogdan Toma.

Apelul autorităților vine după un incident produs în județul Galați, unde o dronă detectată în timpul unui atac desfășurat de Federația Rusă asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe de pe teritoriul României.

Conform informațiilor comunicate de autorități, impactul a fost urmat de o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite și transportate la spital, iar alte două au suferit atacuri de panică.

Autoritățile române, inclusiv Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Apărării Naționale, au confirmat că incidentul este unul dintre cele mai grave produse indirect pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.

În urma situației, au fost emise mesaje RO-ALERT pentru județele Tulcea, Galați și Brăila, pentru a informa populația și a reduce riscurile generate de posibile incidente similare.

Sistemul RO-ALERT rămâne un element central în strategia de protecție civilă din România, fiind utilizat pentru avertizarea rapidă a populației în situații în care fiecare secundă contează.

DSU reiterează că mesajele de avertizare nu trebuie considerate opționale și că ignorarea lor poate avea consecințe serioase. Cetățenii sunt sfătuiți să păstreze sistemul activ și să reacționeze prompt la instrucțiunile transmise prin RO-ALERT.

Într-un context regional marcat de tensiuni de securitate, autoritățile subliniază că prevenția și informarea rapidă rămân cele mai importante instrumente pentru protejarea populației.