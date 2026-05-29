O dronă a Rusiei s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Ce victime sunt. Reacția MAE

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit în noaptea de vineri spre sâmbătă pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie puternică şi de izbucnirea unui incendiu la un apartament aflat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite şi transportate la spital, iar alte două persoane au suferit atacuri de panică.

Incidentul a avut loc în contextul unui nou val de atacuri lansate de Federaţia Rusă asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a transmis că una dintre drone a pătruns în spaţiul aerian românesc, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe.

„În cursul nopţii de 28 spre 29 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a intrat în spaţiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi şi s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu”, a informat MApN.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), impactul a fost urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu la nivelul apartamentului situat la etajul 10. Incendiul a fost lichidat la scurt timp după producerea incidentului, iar echipele de intervenţie au evacuat 70 de persoane din imobil. Autorităţile au precizat că nu s-a impus evacuarea celorlalte scări ale blocului.

„În municipiul Galaţi, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10”, a transmis IGSU.

Cele două persoane rănite au suferit escoriaţii şi au primit îngrijiri medicale la faţa locului înainte de a fi transportate la spital. Alte două persoane au avut nevoie de asistenţă după ce au suferit atacuri de panică.

Pentru gestionarea situaţiei a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, acesta fiind ulterior dezactivat după stabilizarea situaţiei. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că autorităţile au identificat o locaţie pentru cazarea temporară a locatarilor afectaţi, însă până în prezent nu au existat persoane relocate.

„Recomandăm participanţilor la trafic să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonei afectate”, au transmis oficialii IPJ Galaţi.

În zonă continuă verificările efectuate de forţele Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului Apărării Naţionale şi de echipe specializate ale Serviciului Român de Informaţii. Potrivit IGSU, din cercetările efectuate de specialiştii SRI la faţa locului a reieşit că întreaga încărcătură explozivă a dronei a detonat în urma impactului.

„Autorităţile au identificat o locaţie pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate. Pentru siguranţa cetăţenilor, forţele MAI, MAPN şi echipele specializate ale SRI sunt în continuare la faţa locului şi continuă verificările”, a transmis IGSU.

La locul exploziei a fost trimisă şi o echipă de cercetare specializată în explozii, formată din poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale şi ai Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

„Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat”, a menționat IGSU.

Ministerul Apărării Naţionale a precizat că radarele armatei au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. În acest context, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat la ora 01.19 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti. Misiunea a fost sprijinită de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

Reprezentanţii MApN au transmis că piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei. Totodată, Centrul Naţional Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei.

În urma acestor măsuri au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Galaţi, Tulcea şi Brăila. Autorităţile au precizat că, până la acest moment, nu au fost identificate alte drone căzute pe teritoriul ţării în urma incidentului din noaptea de vineri.

Poliţia Galaţi a anunţat că traficul rutier este restricţionat pe ambele sensuri ale străzii Brăilei, între intersecţiile cu străzile Roşiori şi Traian, până la finalizarea cercetărilor la faţa locului. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean au recomandat şoferilor să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonei afectate.

Ministerul Apărării Naţionale a mai transmis că, de la începutul războiului din Ucraina, pe teritoriul României au fost identificate fragmente de drone în 47 de situaţii distincte. Dintre acestea, 12 cazuri au fost înregistrate doar în acest an.

În urma incidentului, MAE a transmis că „România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international și a spațiului său aerian”

„România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international și a spațiului său aerian. România a informat Aliații și Secretarul General al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului”, a transmis MAE într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naţionale, Cristian Popovici, a explicat cum au monitorizat autorităţile traseul dronei înainte de prăbuşirea acesteia pe blocul din Galaţi. Potrivit acestuia, primele pre-alerte aeriene au fost activate în zonele de frontieră în jurul orei 00.18, iar evoluţia dronelor a fost urmărită permanent cu ajutorul radarelor de la sol.

„Azi-noapte, în jurul orei 0.18 au început deja primele pre-alerte aeriene în zonele de frontieră. Noi am urmărit în permanentă cu radarele de la sol evoluția. În momentul în care traiectoriile unor grupuri de drone indicau o posibilă pătrundere în spațiul aerian național, s-a emis RO-Alert, s-a transmis către IGSU alertă aeriană și dânșii au emis RO-Alert. Una din drone, la 1.54, un semnal radar a intrat dinspre Reni în spațiul aerian național, a evoluat descendent de la 600 metri altitudine a evoluat descendent. A avut și niște viraje pe care încercăm să le înțelegem din ce cauză. A dispărut de pe radar în sudul municipiului Galați și, în câteva minute, la 112 a fost raportat un incendiu că urmare a prăbușirii unei drone pe un bloc, un acoperiș”, a declarat Cristian Popovici la Digi24.

În momentul în care traiectoriile unor grupuri de drone au indicat posibilitatea pătrunderii în spaţiul aerian naţional, autorităţile au decis emiterea mesajelor RO-Alert prin intermediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Cristian Popovici a precizat că una dintre drone a fost detectată la ora 01.54, după ce a intrat dinspre Reni în spaţiul aerian românesc. Potrivit acestuia, aparatul zbura la aproximativ 600 de metri altitudine şi a avut o traiectorie descendentă. Reprezentantul MApN a menţionat că drona a efectuat şi mai multe viraje, iar autorităţile încearcă să stabilească motivele acestor manevre.

Semnalul radar al dronei a dispărut în zona de sud a municipiului Galaţi, iar la scurt timp după aceea a fost primit un apel la 112 prin care era anunţat un incendiu izbucnit în urma prăbuşirii dronei pe acoperişul unui bloc de locuinţe.

Acesta a fost întrebat și de ce armata nu a doborât drona înainte de impact.

„E o întrebare legitimă și cetățenii trebuie să știe că noi facem tot ce putem, însă Armata are limitări foarte stricte în această situație, pentru că nu putem riscă să creăm mai multe amenințări decât putem preveni. Legea ne permite să deschidem focul în anumite circumstanțe asupra acestor obiecte folosite în conflictul din Ucraina, dar în condițiile în care e protejată viață populației și proprietatea”, a mai spus acesta.

Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri dimineaţă că populaţia trebuie să trateze cu maximă seriozitate mesajele RO-Alert transmise de autorităţi şi să se adăpostească imediat atunci când acestea sunt emise.

Potrivit lui Raed Arafat, mesajul RO-Alert transmis pentru Galaţi şi Brăila a fost al doilea emis în cursul nopţii, după o alertă anterioară pentru judeţul Tulcea. El a precizat că avertizarea pentru Galaţi şi Brăila a fost transmisă cu doar câteva minute înainte ca drona să se prăbuşească peste blocul de locuinţe.

Şeful DSU a arătat că, din fericire, incidentul nu s-a soldat cu pierderi de vieţi omeneşti. Apartamentul afectat de explozie a fost grav avariat de incendiul izbucnit după impact, însă focul a fost stins rapid de pompieri. În urma exploziei au fost afectate două case de scări aparţinând la două blocuri lipite între ele, precum şi o casă de lift şi cinci autoturisme.

„Noi am emis mesaj RO-Alert, era al doilea mesaj care l-am emis în noaptea respectivă, pentru că înainte a fost un mesaj emis pe județul Tulcea. După care s-a emis al doilea mesaj care a inclus Brăila și Galați, la câteva minute înainte de prăbușirea acestei drone asupra blocului respectiv. La acest moment pagubele sunt, din fericire, fără victime umane. Avem apartamentul care a fost afectat grav de un incendiu care care a fost stins de pompieri. Avem două case de scări la două blocuri afectate, pentru că sunt două blocuri lipite de fapt și au fost afectate două case de scări, o casă de lift și cinci autoturisme. Deci avem două persoane rănite ușor și care au fost asistate la fața locului”, a precizat Raed Arafat la Digi24.

El a mai anunţat că locatarii evacuaţi nu se vor putea întoarce imediat în apartamente, deoarece autorităţile trebuie să efectueze mai multe verificări, inclusiv asupra structurii blocului. Controalele sunt realizate de echipe ale Ministerului de Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii.

„Momentan locatarii rămân evacuați până la verificările care se vor face de către colegii de la Ministerul de Interne, de la SRI, inclusiv asupra structurii blocului, dacă va fi nevoie, înainte să se întoarcă înapoi la apartamentele lor”, a mai spus el.

Şeful DSU a subliniat că procedurile de intervenţie există şi sunt aplicate, însă este esenţial ca populaţia să înţeleagă importanţa mesajelor de avertizare trimise de autorităţi. El a atras atenţia că, deşi probabilitatea unor astfel de incidente este redusă, evenimentele recente arată că riscul există, menţionând că acesta este al doilea incident de acest tip produs într-o singură lună.

Raed Arafat a recomandat populaţiei ca, în momentul primirii unui mesaj RO-Alert, oamenii să se îndepărteze de geamuri şi de pereţii exteriori ai locuinţei şi să se adăpostească în zone cât mai protejate din apartament.

„Protocoalele de intervenție există, numai că aici singurul lucru care rămâne este ca populația să înțeleagă că mesajele care le dăm sunt necesare. Probabilitatea este mică, dar uitați-vă că se întâmplă. Suntem la doilea incident într-o lună, așa că aceste mesaje trebuie să fie luate în serios. Cel puțin trebuie să se îndepărteze de geamuri, pereți, să se pună în mijlocul apartamentului ca să fie protejați de pereții exterior și dacă se poate chiar sub o structură, sub o masă, dacă este posibil sau dacă au adăpost în blocul respectiv, să meargă în adăpostul respectiv unde pot să ajungă rapid”, a completat acesta.

George Simion, a reacţionat pe Facebook după incidentul din Galaţi. Acesta a acuzat actuala conducere de incompetenţă și a făcut referire la discuţiile din urmă cu câteva luni privind posibilitatea doborârii dronelor care ajung în apropierea spaţiului aerian românesc.

„Nu a fost ușor în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea. Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației. Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele… Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”, a scris George Simion pe Faceook.

O reacție și din partea lui Mihai Fifor, parlamentar PSD. Acesta i-a cerut ministrului Apărării, Radu Miruță, să aibă o reacţie fermă şi a avertizat că astfel de incidente reprezintă ameninţări extrem de grave pentru securitatea României.

În mesajul publicat pe Facebook, Fifor a criticat modul în care autorităţile gestionează protecţia spaţiului aerian românesc. Social-democratul a făcut comparaţii cu reacţia Poloniei în situaţii similare, afirmând că statul polonez a solicitat activarea articolului 4 NATO atunci când a considerat că securitatea sa este ameninţată şi şi-a adaptat regulile de angajare pentru a-şi proteja cetăţenii.

Mihai Fifor a invocat şi cazul unui pilot român aflat într-o misiune NATO de Poliţie Aeriană în statele baltice, care a doborât cu un avion F-16 o dronă ce intrase în spaţiul aerian al Estoniei.

„O dronă rusească a căzut azi-noapte peste un bloc de locuințe din Galați. Două persoane rănite, șaptezeci de oameni evacuați. Nea Miruțăăăă, mai ești pe planetă??? Mă întreb, totuși, ce ar mai trebui să se întâmple ca să luați măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian românesc? Pentru protejarea populației? Știu că poate vă ia prin surprindere, ca de obicei, dar am o veste proastă: la granița României este război de patru ani. Ce ar mai trebui să se întâmple? Să moară oameni? Să vedem blocuri distruse? Să avem victime civile pe teritoriul României? Polonia a cerut activarea articolului 4 atunci când a considerat că securitatea sa este amenințată. Polonia și-a adaptat regulile de angajare. Polonia și-a apărat cetățenii. Noi ce facem? Bolojane! Miruță! Țoiu!!! Acum câteva zile, un pilot român aflat în misiunea NATO de Poliție Aeriană în statele baltice a doborât cu un F-16 o dronă care intrase în spațiul aerian al Estoniei. A putut acolo. A existat voință. A existat decizie. A existat reacție. În România, o dronă a ajuns să cadă pe un bloc de locuințe. A fost suficient de puternic zgomotul exploziei cât să vă trezească din somnic? Aflăm că drona a fost urmărită de radare până la Galați. Avioanele F-16 au decolat. Piloții au avut autorizare de angajare. Și totuși, o dronă rusească a ajuns să cadă pe un bloc de locuințe din România. De ce, după patru ani de război la frontieră, nu avem încă ceea ce ne trebuie pentru a detecta, urmări și doborî astfel de amenințări? După patru ani! Noi ne împrumutăm pentru trei generații ca să ne înzestrăm armata. Pentru care război, dacă nu pentru acesta care se desfășoară de patru ani la granița României? Pentru Războiul Stelelor? Deșteptarea, nea Miruță! Că de plecat acasă, oricum sunteți plecați de mult. Din această realitate. Dar sunt convins că gălățenilor din blocul peste care a căzut drona chiar nu le pasă de explicațiile voastre. Lor le-a rămas, se pare, doar Dumnezeu să îi apere. Dumnezeu care a vrut ca drona să nu provoace pierderi de vieți omenești, ca astăzi să ne jelim morții. Iresponsabililor! Incompetenților! Să vă fie rușine! Începând de astăzi mă aflu la Vilnius, la Sesiunea Plenară a Adunării Parlamentare NATO. Iar această situație va fi una dintre temele pe care le voi ridica în dialogul cu Secretarul General Adjunct al NATO, Radmila Shekerinska. Pentru că, după patru ani de război la granițele României și după zeci de incidente care au afectat teritoriul național, este legitim să întrebăm ce măsuri suplimentare sunt avute în vedere pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru protejarea cetățenilor statelor aliate aflate în prima linie a acestei confruntări”, a scris el pe Facebook.

