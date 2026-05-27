Venituri mai mari pentru militari. Radu Miruță anunță reforme importante în sistemul de salarizare: Pentru mine, miza este simplă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat pe pagina sa de socializare că specialiștii din Ministerul Apărării Naționale lucrează în această perioadă la elaborarea noii legi a salarizării unitare, cu obiectivul de a îmbunătăți veniturile personalului militar și de a corecta inechitățile existente în sistem.

Oficialul a transmis că veniturile militarilor nu vor scădea odată cu aplicarea noii legislații, fiind analizate în același timp soluții prin care acestea ar putea fi majorate. Potrivit acestuia, dacă există resurse bugetare pentru creșteri salariale în alte categorii profesionale, atunci aceste majorări trebuie să fie aplicate și pentru militari.

Radu Miruță a subliniat că scopul principal al noii legi este construirea unui sistem militar mai atractiv, bazat pe corectarea dezechilibrelor salariale și pe recunoașterea muncii depuse de personalul din sistemul de apărare. El a precizat că echipa din minister analizează propuneri astfel încât cei care muncesc să fie recompensați în mod echitabil.

„Si da, daca sunt bani de creșteri salariale pentru alte familii ocupaționale, trebuie să fie, și vor fi și pentru militari!”, susține Miruță.

Ministrul a mai arătat că, în procesul de elaborare, se urmărește ca veniturile actuale ale militarilor să nu fie reduse, ci dimpotrivă, să fie identificate posibilități de creștere acolo unde este posibil. Totodată, el a transmis că este conștient de așteptările ridicate ale personalului din sistem și că acestea sunt înțelese la nivel instituțional.

„Împreună cu colegii din MApN lucrăm în aceste zile pentru ca ceea ce se propune în noua lege a salarizării unitare să nu scadă veniturile actuale pentru militari, să vedem ce posibilități de creștere există, să corectăm din inechități, să facem sistemul militar atractiv”, a scris ministrul pe Facebook.

În viziunea sa, pentru rezolvarea problemelor structurale este nevoie atât de voință politică, cât și de o evaluare realistă a situației bugetare a țării. Radu Miruță a precizat că nu pot fi făcute promisiuni care nu pot fi respectate, însă există disponibilitatea de a lucra pentru soluții corecte și sustenabile.

„În cele aproape șase luni de când sunt ministru al Apărării, am corectat ceea ce s-a putut corecta imediat. Pentru problemele mari, de sistem, mai sunt însă pași de făcut, pași care țin atât de o voință politică comună, cât și de realitatea bugetară a țării. Nu putem promite ceea ce nu poate fi făcut, dar putem munci serios pentru ceea ce este corect și sustenabil”, a mai scris ministrul interimar.

El a reiterat ideea că, dacă există fonduri pentru majorări salariale în alte domenii bugetare, acestea trebuie să fie disponibile și pentru personalul militar, inclusiv pentru rezerviști și civilii care activează în serviciul statului. De asemenea, a subliniat că își dorește ca vocea acestor categorii să fie reprezentată corect în procesul de reformă.

În paralel, noua lege a salarizării din sectorul bugetar a fost prezentată marți seară de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, care a anunțat că aceasta prevede eliminarea a 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. Totodată, proiectul legislativ prevede limitarea sporurilor la maximum 20% din salariul de bază.

„Vă asigur că, în aceste zile, o echipă de profesioniști din minister analizează atent toate propunerile și formulează soluții care să răsplătească pe merit oamenii care muncesc. Au tot sprijinul meu pentru ca vocea militarilor, a rezerviștilor și a civililor care își servesc țara să fie corect reprezentată în acest proces. Pentru mine, miza este simplă: să construim un sistem mai echitabil, mai clar și mai respectuos față de oamenii care poartă uniforma statului român”, a conchis el.

