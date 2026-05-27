NATO își întărește prezența militară în Europa de Est. Până la 60.000 de soldați vor fi mobilizați în cazul unui conflict cu Rusia

NATO accelerează planurile de consolidare a apărării pe flancul estic al Europei și pregătește o nouă structură militară destinată mobilizării rapide a trupelor în regiunea baltică, în contextul unor evaluări privind posibile riscuri de securitate în următorii ani. Măsurile sunt analizate pe fondul scenariilor care vizează un potențial conflict cu Rusia înainte de sfârșitul acestui deceniu.

Alianța își întărește prezența militară în Europa de Est, în special în zona considerată cea mai vulnerabilă a flancului estic, statele baltice. Potrivit informațiilor citate de Reuters, NATO lucrează la crearea unei noi structuri de comandă dedicate apărării Letonia și Estonia, cu obiectivul de a permite desfășurarea rapidă a forțelor în cazul unei escaladări.

În prezent, trupele NATO din Estonia, Letonia, Lituania și nordul Polonia sunt coordonate prin cartierul general multinațional din Szczecin.

Noua structură militară ar urma să îmbunătățească semnificativ capacitatea de reacție a Alianței în regiunea baltică. Un oficial militar citat în analiză a arătat că această reorganizare va permite mobilizarea rapidă a unor forțe masive în caz de necesitate.

„O astfel de nouă structură în regiune va permite Alianței să mobilizeze forțe masive cu rapiditate”, a declarat unul dintre oficialii militari citați de publicația menționată.

În paralel, surse militare citate de publicația menționată au precizat că Germania și Olanda au convenit, în coordonare cu NATO, ca un corp militar germano-olandez cu sediul la Münster să fie responsabil pentru apărarea Letoniei și Estoniei. Acest corp ar putea coordona, odată complet operațional, până la trei divizii, ceea ce ar însemna între aproximativ 40.000 și 60.000 de militari.

Momentul în care această structură va deveni complet operațională nu a fost încă stabilit, iar numărul exact al trupelor implicate într-un eventual scenariu de conflict rămâne neclar.

Aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă a alianței de consolidare a apărării în Europa de Est, în condițiile în care oficialii alianței au avertizat că Rusia ar putea reprezenta o amenințare directă pentru un stat membru până în 2030.

La rândul său, Rusia a respins aceste evaluări și a susținut că extinderea prezenței NATO în apropierea frontierelor sale contribuie la creșterea tensiunilor regionale.