Șeful Armatei, plătit mai prost decât un parlamentar. MApN critică noua lege a salarizării: Contextul impune un nivel ridicat de motivare

Ministerul Apărării Naționale cere modificarea urgentă a proiectului legii salarizării unitare, după ce simulările au dezvăluit că șeful Armatei ar urma să aibă un salariu mai mic decât un parlamentar. În timp ce MApN avertizează că actuala grilă afectează stabilitatea resursei umane în contextul regional de securitate, Ministerul Muncii dă asigurări că veniturile bugetarilor nu vor scădea, promițând compensații tranzitorii.

Noua lege a salarizării unitare generează dispute majore între instituțiile din România, după publicarea unor simulări care indică dezechilibre între veniturile demnitarilor și cele ale militarilor. MApN (Ministerul Apărării Naționale) a reacționat prompt, anunțând o analiză amănunțită a proiectului propus de Ministerul Muncii.

Reprezentanții instituției vor trimite propuneri clare de modificare pentru a împiedica diminuarea câștigurilor financiare ale personalului din Armată. Demersul survine în contextul în care s-a aflat că șeful Statului Major va avea un venit inferior unui parlamentar.

Discrepanțele salariale majore au ieșit la lumină odată cu noile simulări oficiale. Potrivit datelor, un simplu parlamentar ar urma să primească un salariu brut de 24.600 de lei, în timp ce conducătorul Statului Major al Apărării ar încasa doar aproximativ 20.500 de lei, lăsându-l pe acesta din urmă cu un venit mai mic cu patru mii de lei.

Printr-un comunicat de presă, oficialii MApN au precizat că analizează toate prevederile noului act normativ care vizează remunerarea personalului militar și civil. De asemenea, instituția a confirmat participarea la dezbaterile organizate de Ministerul Muncii între 27 mai și 4 iunie, unde va depune observații tehnice.

Întreaga conducere a armatei a explicat că obiectivul central al acestor acțiuni este evitarea reducerii veniturilor propriilor angajați și conservarea atractivității carierei militare.

Reprezentanții MApN au subliniat că aceste elemente sunt cruciale în actualul context de securitate internațional, care impune păstrarea cadrelor bine pregătite și motivarea lor corespunzătoare.

Proiectul prevede, de asemenea, o retribuție brută de 4.674 de lei pentru un soldat și de 5.860 de lei pentru un sergent.

„Ministerul Apărării Naționale a luat cunoștință de conținutul proiectului noii legi a salarizării unitare, prezentat public în data de 25 mai 2026 de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Astăzi, 26 mai, la sediul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au avut loc întâlniri tehnice de informare organizate în contextul pregătirii proiectului de act normativ. Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Muncii, în perioada 27 mai – 4 iunie 2026 vor fi organizate reuniuni cu caracter consultativ cu instituții și autorități publice, precum și cu federațiile și sindicatele reprezentative, în vederea colectării observațiilor și fundamentării formei finale a proiectului legislativ. La nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt analizate prevederile proiectului de act normativ care vizează salarizarea personalului militar și civil. În perioada imediat următoare, MApN va formula și transmite propuneri și observații în cadrul procesului interinstituțional de consultare, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor personalului militar și civil din armată. Obiectivul urmărit prin acest demers este ca aplicarea viitoarei legi să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului militar și civil și să contribuie la menținerea atractivității carierei militare și a stabilității resursei umane din domeniul apărării. Aceste aspecte sunt cu atât mai importante în actualul context regional și internațional de securitate, care impune un nivel ridicat de pregătire, motivare și retenție a personalului”, au transmis reprezentanții MApN marți, 26 mai 2026.

În replică, reprezentanții Ministerului Muncii încearcă să înlăture temerile apărute în spațiul public. Ministrul interimar, Dragoș Pîslaru, a declarat că noul proiect legislativ va aduce creșteri salariale pentru mai mult de jumătate dintre bugetari și a oferit asigurări ferme că nimeni nu va pierde bani prin această reformă.

Demnitarul a explicat că populația nu ar trebui să intre în panică, considerând neadevărate ipotezele conform cărora lefurile ar putea fi afectate negativ.

„Românii trebuie să ştie că orice afirmaţie care le creează panică că salariile le-ar putea fi afectate negativ este un neadevăr”, a afirmat Pîslaru.

Pentru a proteja categoriile de personal ale căror venituri ar putea scădea teoretic prin aplicarea noilor grile, ministrul a arătat că se va implementa un mecanism de sprijin.

Acești salariați vor încasa o „diferență salarială tranzitorie”, măsură de protecție care va rămâne valabilă până în anul 2031.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situaţia în care salariul lunar, solda lunară/salariul lunar determinat potrivit prezentei legi sunt mai mici decât salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aferent lunii decembrie 2026, se acordă o diferenţă salarială tranzitorie ca drept salarial individual, pe perioada în care persoana ocupă aceeaşi funcţie şi în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, se arată în noua lege a salarizării.

Documentul de la Ministerul Muncii mai prevede că, la calcularea diferenţei salariale tranzitorii, nu vor fi incluse drepturile salariale aferente activităţilor desfăşurate în proiecte finanţate din fonduri europene şi nici stimulentele acordate pentru gestionarea financiară a fondurilor europene.

Potrivit proiectului, diferenţa salarială tranzitorie va fi calculată şi plătită lunar, individual, pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2031.