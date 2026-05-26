Cine i-a plătit lui Călin Georgescu o parte din amenda de 200.000 de lei. Noi întrebări despre veniturile familiei: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Călin Georgescu a achitat parțial amenda de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru nereguli privind finanțarea campaniei electorale din 2024. Primele sume au fost plătite în aprilie 2025, potrivit documentelor prezentate public. Situația readuce în atenție sursele de venit ale familiei fostului candidat la prezidențiale, în condițiile în care acesta nu mai are venituri declarate în prezent.

Călin Georgescu a achitat o parte din sancțiunea aplicată de Autoritatea Electorală Permanentă, însă plata nu a fost înregistrată direct pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale. Potrivit documentelor prezentate de Antena 3, plata de 32.500 de lei a fost făcută de soția sa, Cristela Georgescu, la data de 8 aprilie 2025.

Amenda totală aplicată de AEP se ridică la 200.000 de lei și vizează mai multe încălcări ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale. Plata efectuată de soția lui Călin Georgescu reprezintă doar o parte din valoarea totală a sancțiunii.

Informațiile au atras atenția și prin prisma declarațiilor de avere depuse anterior de Călin Georgescu. În ultimul document publicat, acesta menționa că soția sa obținea venituri de aproximativ 2.100 de lei pe lună din firma pe care o administra.

În același timp, fostul candidat la prezidențiale nu mai figurează în prezent cu venituri salariale declarate, după ce nu a mai fost angajat la Universitatea din Pitești.

Potrivit documentului prezentat, Călin Georgescu a declarat cheltuieli electorale de doar 591,86 lei pentru campania prezidențială din 2024, deși Autoritatea Electorală Permanentă a identificat mai multe nereguli privind finanțarea și raportarea cheltuielilor.

În urma verificărilor, AEP a constatat încălcarea a opt articole din legislația privind finanțarea campaniilor electorale și a aplicat mai multe sancțiuni financiare.

Printre cele mai importante amenzi aplicate lui Călin Georgescu se numără:

50.000 de lei pentru cheltuieli achitate din alte surse de finanțare decât cele prevăzute de lege;

25.000 de lei pentru utilizarea unor materiale de propagandă electorală cu sursă de finanțare necunoscută;

25.000 de lei pentru nerespectarea termenului privind transmiterea informațiilor despre propaganda electorală online;

50.000 de lei pentru neconcordanțe între raportările financiare depuse la AEP și documentele justificative;

50.000 de lei pentru netransmiterea în termen a clarificărilor și informațiilor solicitate de autoritate.

Autoritatea Electorală Permanentă a analizat atât documentele depuse de mandatarul financiar, cât și modul în care au fost raportate veniturile și cheltuielile din campania electorală.

Situația financiară a familiei lui Călin Georgescu continuă să genereze controverse, în condițiile în care fostul candidat nu mai are venituri salariale declarate, dar își menține un stil de viață considerat costisitor.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Călin Georgescu se deplasează la evenimente publice cu mașină cu șofer și este însoțit de bodyguarzi. De asemenea, familia locuiește într-o vilă aflată în apropierea Bucureștiului, despre care acesta afirma anterior că a fost cumpărată în timpul campaniei electorale.

În ultima declarație de avere depusă în 2024, Călin Georgescu menționa că deține un teren intravilan de peste 3.000 de metri pătrați în județul Brașov și un autoturism Toyota Yaris fabricat în 2022.

Documentul mai arată că fostul candidat avea deschise două depozite în euro la OTP Bank, ambele constituite în 2021. Unul dintre conturi avea un sold de 100.000 de euro, iar cel de-al doilea ajungea la 164.000 de euro.

La capitolul venituri, Călin Georgescu declara că încasa 72.000 de lei anual din activitatea desfășurată la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe. În prezent, acesta nu mai este angajat al instituției.

În aceeași declarație de avere, Cristela Georgescu apărea cu venituri de 25.458 de lei anual din propria firmă, echivalentul a aproximativ 2.100 de lei lunar.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul său, Cristela Georgescu este autoare de programe educaționale dedicate familiilor și activează ca practician și educator holistic.

Nu este clar în prezent dacă aceasta mai administrează aceeași firmă și nici dacă veniturile obținute sunt suficiente pentru susținerea cheltuielilor familiei.

Întrebat public din ce trăiește în prezent, Călin Georgescu a evitat să ofere un răspuns concret privind veniturile familiei sale și sursele de finanțare.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări – să spun așa – ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a spus el la Realitatea.

Declarația a venit în contextul întrebărilor legate de veniturile actuale ale familiei și de modul în care sunt susținute cheltuielile curente, inclusiv plata parțială a amenzii aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

