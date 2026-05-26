DIICOT, pe urmele lui Călin Georgescu. Procurorii caută sursa banilor din campanie. Cele 4 țări care l-ar putea da de gol

Călin Georgescu a plătit 32.500 de lei din amenda totală de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), după controalele privind finanțarea campaniei electorale din 2024. În același timp, procurorii DIICOT și inspectorii ANAF verifică sursa banilor și posibile transferuri externe.

Vicepreședintele AEP, Cosmin-Gabriel Popp, a explicat că legea permite ca o persoană amendată să plătească doar jumătate din valoarea minimă a fiecărei amenzi, dacă achită suma în cel mult 15 zile. Popp a spus că Georgescu a plătit în termenul legal, iar de aceea suma finală a fost mult mai mică decât valoarea totală a amenzilor.

Popp a precizat că legea face această diferență în avantajul celor sancționați. Vicepreședintele AEP a criticat și legislația actuală, spunând că, în unele situații, este mai convenabil să plătești amenda decât să respecți legea.

„În termen de 15 zile de la primirea procesului verbal, a achitat jumătate din minim. Acest jumătate din minim înseamnă jumătate din cuantumul stabilit pentru fiecare sancțiune în parte. În această lege e făcută această distincție în favoarea contravenienților. Plata unei amenzi e mult mai avantajoasă decât să respecți legea”, a declarat Popp la Euronews.

Controlul făcut de AEP a analizat modul în care a fost finanțată și organizată campania electorală a lui Georgescu din 2024. După verificări, acesta a primit:

trei amenzi de câte 50.000 de lei;

două amenzi de câte 25.000 de lei.

Astfel, valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la 200.000 de lei. Potrivit AEP, printre problemele găsite s-au numărat:

nereguli legate de proveniența banilor folosiți în campanie;

folosirea unor materiale electorale care nu respectau regulile;

lipsa rapoartelor despre venituri și cheltuieli;

lipsa documentelor justificative.

În paralel cu ancheta administrativă, procurorii DIICOT verifică posibile transferuri de bani din străinătate care ar fi putut susține campania electorală a lui Călin Georgescu. Potrivit unor informații apărute în presa națională, anchetatorii așteaptă răspunsuri oficiale din Elveția, Italia, Letonia și Marea Britanie.

Sunt analizate mai multe tranzacții financiare și cinci persoane care ar avea legături cu finanțarea campaniei electorale din 2024. Procurorii încearcă să afle dacă anumite sume de bani venite din afara țării au fost folosite pentru susținerea activităților electorale ale fostului candidat.

Situația financiară a lui Georgescu a atras atenția și pentru că acesta nu ar mai avea venituri salariale de aproape doi ani. Potrivit unui răspuns oficial transmis de Universitatea Politehnica București, contractul său de muncă este suspendat din noiembrie 2024 și va rămâne suspendat și în anul universitar 2025–2026. Universitatea a precizat că, pe durata suspendării contractului, Georgescu nu a primit salariu.

Conform ultimei declarații de avere, acesta menționa anterior venituri de aproximativ 72.000 de lei pe an din activitatea didactică și economii bancare de aproximativ 264.000 de euro. În acest context, ANAF verifică inclusiv proveniența banilor folosiți pentru plata amenzii.

Întrebat recent din ce surse trăiește, Georgescu a declarat că „Dumnezeu ne ține pe toți”, afirmație care a generat numeroase reacții în spațiul public. Totodată, el a susținut că toate controalele și verificările făcute împotriva sa reprezintă „răzbunări ale sistemului”.