Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat miercuri seară, pe 8 aprilie 2026, că a semnat decretele de numire la conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICC), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

„Aşteptarea pe care o am de la parchete şi implicit de la şefii parchetelor este o dinamizare a activităţii parchetelor pentru a răspunde aşteptărilor românilor”, a spus șeful statului.

El a precizat că nu a semnat decretul pentru numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca adjunct al DIICOT.

Preşedintele a menţionat că respinge afirmaţiile potrivit cărora numirile ar fi influenţate politic de PSD, explicând că intenţia sa este ca DNA să se ocupe de marile cazuri de corupţie, Parchetul General de corupţia curentă şi DIICOT de destructurarea marilor reţele de droguri şi evaziune fiscală.

Nicuşor Dan a semnat următoarele decrete de numire:

Cristina Chiriac – procurorul general al României,

Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general,

Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA,

Marius-Ionel Ştefan: procuror-şef adjunct al DNA,

Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA,

Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al DIICOT,

Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT.

Preşedintele a reiterat că aşteaptă de la conducerea parchetelor rezultate concrete în combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate, subliniind rolul fiecărei instituţii în abordarea problemelor specifice, de la corupţia mare la cea zilnică şi de la evaziunea fiscală la traficul de droguri.