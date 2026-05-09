Elena Udrea a intervenit în disputa dintre președintele României și șefa Parchetului European și a susținut public afirmațiile legate de presupusele abuzuri din perioada în care DNA era condusă de actuala șefă a EPPO. Conflictul public dintre Nicușor Dan și Laura Codruța Kovesi a pornit de la declarațiile făcute de președintele României într-un interviu acordat Europa FM pe 16 aprilie. Șeful statului a afirmat că „ar înclina să creadă” că au existat abuzuri în perioada în care DNA era condusă de Kovesi, însă a precizat că astfel de acuzații trebuie susținute prin documente și dovezi clare.

„Cred că au fost făcute, dar din nou mă întorc la raportul între societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Adică dacă tot se fac afirmațiile astea, care sunt de asemenea foarte grave… S-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici, de exemplu, sau pentru războaie politice. Din nou, chestiunile astea foarte grave ar trebui documentate”, a spus președintele.

Declarația a provocat o reacție dură din partea Laurei Codruța Kovesi, care a afirmat că astfel de afirmații afectează imaginea unei instituții importante din România și a procurorilor care au activat în cadrul DNA.

În acest context, Elena Udrea a intervenit public și a afirmat că poziția lui Nicușor Dan este justificată, susținând că existența unor abuzuri ale DNA a fost deja stabilită prin decizii ale instanțelor din România și ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

În mesajul publicat pe Facebook, Elena Udrea a criticat tonul folosit de Laura Codruța Kovesi la adresa președintelui și a susținut că performanțele academice și legitimitatea electorală ale lui Nicușor Dan sunt mai importante decât parcursul profesional al fostei șefe DNA.

„Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan! Față de tupeul lui Kovesi de a ironiza performanțele olimpice ale acestuia și de a-l trimite să se odihnească, pentru ca și-a permis să afirme ca în vremea ei, DNA a făcut abuzuri, lucru deja dovedit prin zeci de decizii ale instanțelor de judecată din România, alte țări europene și CEDO și, prin Rapoarte cuprinzând aceste abuzuri, aprobate de instituții oficiale”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Fosta ministră a continuat atacul la adresa Laurei Codruța Kovesi și a făcut referire la modul în care aceasta a fost promovată în funcțiile de conducere din sistemul judiciar în perioada mandatului lui Traian Băsescu.

„Ca să zic așa, faptul ca ai fost olimpic internațional la matematică, faptul ca ai fost votat de 6.168.642 de români, este mai important și infinit mai bine decât să fii mediocră profesional și să ajungi în funcție de Procuror General al României, sau Procuror șef la DNA, doar pentru ca Traian Băsescu te-a numit pe criterii nu de competența, ci de discriminare pozitivă: femeie, tânără și, colac peste pupăză, pentru ca fusesei voleibalistă(baschetbalista), deci a presupus ca ai spirit de echipă și poți fi un bun șef pentru procurori!!! Iar ca este așa, nu mă poate contrazice nimeni!”, a scris Elena Udrea.

Schimbul de replici dintre Nicușor Dan, Laura Codruța Kovesi și Elena Udrea readuce în spațiul public una dintre cele mai controversate teme ale ultimului deceniu: acuzațiile privind presupuse abuzuri comise în perioada în care DNA avea un rol central în lupta anticorupție din România.

