Decizie oficială împotriva scumpirilor. Ce alimente rămân cu prețuri plafonate și după 30 iunie. Nicușor Dan a semnat decretul

Președintele României a promulgat azi legea care prelungește plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază și după data de 30 iunie, pentru a proteja puterea de cumpărare a populației. Decizia oficială vine în contextul unei inflații anuale de 10,7%, înregistrată în aprilie 2026. Măsura temporară vizează stoparea creșterilor excesive de prețuri pentru produse esențiale precum pâinea, lactatele, carnea și legumele.

Plafonarea prețului pentru alimentele de bază a fost prelungită oficial. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi, 26 mai 2026, mai multe decrete, primul dintre ele vizând exact măsura care va evita în continuare scumpirile la alimentele de bază.

Măsura urma să expire după data de 30 iunie.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 26 mai 2026, următoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2025 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole şi alimentare (PL-x 384/2025); Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică şi al contractelor sectoriale şi pentru abrogarea Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi (PL-x 69/2024); Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (PL-x 32/2024); Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum și pentru modificarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 496/2024)”, se arată în comunicatul oficial transmis de Administrația Prezidențială.

OUG nr. 67/2023 a instituit o măsură temporară de combatere a creșterii excesive a prețurilor la produse agricole și alimentare, prin plafonarea adaosurilor comerciale pe întreg lanțul alimentar.

Iată lista completă, potrivit Ministerului Agriculturii:

* pâine albă simplă (300–500 g)

* lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

* brânză telemea de vacă vrac

* iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

* făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

* mălai (până la 1 kg)

* ouă de găină calibrul M

* ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

* carne proaspătă de pui

* carne proaspătă de porc

* legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.)

* fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

* cartofi proaspeți albi vrac

* zahăr alb tos (până la 1 kg)

* smântână (12% grăsime)

* unt (până la 250 g)

* magiun (până la 350 g)

Reamintim că, săptămâna trecută, Tánczos Barna, care ocupă în prezent și funcția de ministru interimar al Agriculturii, a anunțat că Executivul analizează posibilitatea continuării măsurii de limitare a adaosului comercial pentru alimentele de bază și după 30 iunie.

Potrivit oficialului, menținerea plafonării ar putea fi justificată de presiunea inflaționistă ridicată și de necesitatea protejării puterii de cumpărare a populației.

„Cred că este nevoie de o prelungire după 30 iunie”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, într-o conferinţă de presă pe 20 mai.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației a ajuns în aprilie 2026 la 10,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, de la începutul anului și până în aprilie, inflația cumulată a fost de 3,1%.