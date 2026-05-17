Laptele și fructele pentru elevi ar putea fi achiziționate direct de la fermierii români. Tánczos Barna a subliniat că este necesară o reformă a regulilor de licitație, astfel încât acestea să devină mai simple și mai prietenoase pentru fermierii din România. El a arătat că programul pentru școli trebuie continuat și adaptat astfel încât achizițiile să fie realizate direct de la producătorii locali.

Programul face parte din schema europeană „EU School Scheme”, aplicată în statele membre ale Uniunii Europene și care are ca scop distribuirea de lapte, fructe și legume în grădinițe, școli și licee.

Inițiativa urmărește atât sprijinirea sectorului agricol, cât și promovarea unei alimentații sănătoase în rândul copiilor. Programul este finanțat cu un buget anual de aproximativ 220 de milioane de euro alocat de Uniunea Europeană.

Fondurile sunt utilizate atât pentru distribuirea alimentelor către elevi, cât și pentru activități educaționale, precum lecții de nutriție, ateliere tematice și vizite organizate la ferme, menite să sprijine educația alimentară a copiilor.

Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterii „Lapte și carte”, organizată pe 12 mai în Parlament de Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților și de asociațiile de profil. În cadrul discuțiilor au fost abordate importanța continuării programului național și blocajele administrative întâmpinate în prezent de producători.

