Cantitatea de pesticide utilizată în agricultură diferă puternic între statele europene, iar România continuă să fie una dintre țările cu cel mai redus consum raportat la hectar din Uniunea Europeană. Datele analizate la nivel european arată că agricultorii români folosesc de câteva ori mai puține produse fitosanitare comparativ cu state precum Olanda, Italia, Spania sau Germania, unde agricultura intensivă necesită un număr mult mai mare de tratamente.

În același timp, există și țări europene care utilizează chiar mai puține pesticide decât România, în special statele baltice și unele țări nordice, unde clima și structura agriculturii reduc presiunea bolilor și dăunătorilor asupra culturilor agricole.

Specialiștii spun că simpla comparație a cantităților de pesticide nu reflectă întotdeauna întreaga realitate agricolă, deoarece fiecare stat are culturi diferite, climă diferită și modele agricole distincte.

Potrivit estimărilor privind utilizarea produselor fitosanitare, România utilizează aproximativ 0,6 – 1 kilogram de substanță activă la hectar, nivel aflat sub media europeană estimată la aproximativ 2 – 2,4 kg/ha.

Datele arată că agricultura românească utilizează semnificativ mai puține pesticide decât marile state agricole din vestul Europei.

Țară Consum estimat pesticide / hectar Estonia ~0,4 – 0,5 kg/ha Letonia ~0,5 kg/ha Lituania ~0,5 – 0,7 kg/ha România ~0,6 – 1 kg/ha Finlanda ~0,7 – 1 kg/ha Ungaria ~1,2 kg/ha Polonia ~2,2 kg/ha Turcia ~2,3 kg/ha Grecia ~2,9 kg/ha Franța peste 3 kg/ha Spania ~3,6 kg/ha Germania ~3 – 4 kg/ha Italia ~5 – 6 kg/ha Olanda între 7 și 10 kg/ha Media UE ~2 – 2,4 kg/ha

Statele cu cele mai ridicate niveluri de pesticide utilizate la hectar sunt cele cu agricultură intensivă și culturi horticole dezvoltate.

Olanda este considerată una dintre țările cu cel mai mare consum raportat la suprafață, în principal din cauza agriculturii super-intensive și a suprafețelor foarte mari de sere și culturi horticole. Unele estimări indică un consum de până la 8 – 10 kg/hectar.

Și Italia are un consum foarte ridicat, estimat la aproximativ 5 – 6 kg/hectar, în special din cauza suprafețelor mari cultivate cu viță-de-vie, livezi și legume.

În Spania, agricultura intensivă orientată spre export, în special în sectorul fructelor și legumelor, duce la un consum estimat de peste 3,5 kg/hectar.

Și Grecia se află peste România la consumul de pesticide, cu aproximativ 2,9 kg/hectar, potrivit estimărilor disponibile. Agricultura horticolă și culturile mediteraneene necesită tratamente mai frecvente împotriva bolilor și dăunătorilor.

În Polonia, consumul este estimat la aproximativ 2,2 kg/hectar, semnificativ peste nivelul din România. Polonia are un sector horticol și agricol foarte dezvoltat, cu numeroase exploatații intensive.

Deși nu este stat membru UE, Turcia apare frecvent în statisticile europene privind pesticidele. Nivelul estimat este de aproximativ 2,3 kg/hectar.

Agricultura intensivă și producția mare de fructe și legume pentru export au dus la creșterea utilizării produselor fitosanitare în ultimii ani.

În Europa există și state care utilizează mai puține pesticide decât România.

State europene cu consum redus de pesticide

Țară Motiv principal Estonia Climă rece și agricultură extensivă Letonia Presiune redusă a dăunătorilor Lituania Suprafețe mari de culturi extensive Finlanda Condiții climatice mai dure Unele state balcanice Agricultură mai puțin intensivă

În statele baltice și nordice, clima rece reduce dezvoltarea multor boli și dăunători agricoli, ceea ce duce la necesitatea unor tratamente mai puține.

Experții spun că nivelul pesticidelor utilizate depinde de mai mulți factori:

tipul culturilor;

clima;

agricultura intensivă sau extensivă;

gradul de umiditate;

tehnologia utilizată;

valoarea economică a culturilor.

Factor Impact Legume și livezi Necesită mai multe tratamente Agricultură intensivă Consum mai ridicat Climat umed Favorizează bolile plantelor Culturile extensive Consum mai redus Agricultura ecologică Limitează utilizarea pesticidelor

În România predomină culturile extensive precum grâul, porumbul și floarea-soarelui, care necesită în general mai puține tratamente decât culturile horticole.

Reducerea utilizării pesticidelor reprezintă unul dintre obiectivele importante ale politicilor europene privind agricultura și protecția mediului.

Comisia Europeană promovează măsuri privind:

reducerea impactului asupra mediului;

protejarea biodiversității;

dezvoltarea agriculturii sustenabile;

utilizarea unor produse cu risc redus.

Totuși, fermierii europeni avertizează că restricțiile excesive privind pesticidele pot afecta producția agricolă și competitivitatea fermelor europene.

Chiar dacă România este printre statele cu cele mai mici niveluri de pesticide utilizate raportat la hectar, specialiștii spun că datele trebuie analizate în contextul specificului agriculturii locale.

În următorii ani, agricultura europeană va trebui să găsească un echilibru între: