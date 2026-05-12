Subvențiile APIA care se achită în luna mai 2026: În această perioadă, beneficiarii primesc subvenții atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru cel zootehnic, aferente cererilor depuse în campania 2025. Printre cele mai recente scheme pentru care au fost stabilite cuantumurile se numără Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) și Sprijinul Cuplat Vegetal (SCV).

În același timp, APIA efectuează și plăți de diferențe de cuantum, inclusiv pentru intervenții precum PD-28, care vizează menținerea zonelor neproductive și/sau înființarea de elemente de peisaj pe terenurile arabile, cunoscute și ca subvenția pentru pârloagă.

Prin Ordinul MADR nr. 141/2026, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a stabilit cuantumurile finale pentru mai multe scheme de sprijin. În baza acestui act normativ, unele subvenții sunt plătite integral fermierilor care nu au intrat încă la plată, în timp ce altele sunt achitate sub formă de diferențe pentru beneficiarii care au primit deja sume în avans.

În sectorul vegetal, sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS), încadrat la PD-02, este stabilit la 53,52 euro pe hectar. Pentru tinerii fermieri, prin schema PD-03, cuantumul ajunge la 46,66 euro pe hectar. De asemenea, pentru PD-28, privind menținerea zonelor neproductive și crearea elementelor de peisaj pe terenurile arabile, plata este de 40,5011 euro pe hectar.

În sectorul zootehnic, subvențiile pentru bunăstarea vacilor de lapte, încadrate la PD-07, includ mai multe componente: evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului este sprijinită cu 70,24 euro pe UVM, sănătatea ongloanelor cu 38,46 euro pe UVM, îmbunătățirea zonei de odihnă cu 22,13 euro pe UVM, iar optimizarea rațiilor furajere pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 66,64 euro pe UVM.

Pentru tineretul bovin la îngrășat, în cadrul PD-08, creșterea spațiului alocat fiecărui animal este sprijinită cu 175,41 euro pe UVM, asigurarea confortului în zona de odihnă cu 18,22 euro pe UVM, iar rațiile furajere optimizate pentru bunăstare și reducerea emisiilor sunt susținute cu 55,53 euro pe UVM.

În ceea ce privește măsura PD-27, dedicată creșterii bunăstării bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști, sprijinul diferă în funcție de zonă și durată: pentru zona montană este de 72,75 euro pe UVM pentru 60 de zile și 122,42 euro pe UVM pentru 90 de zile, în zona de deal ajunge la 168,66 euro pe UVM, iar în zona de câmpie la 135,25 euro pe UVM.

Prin Ordinul nr. 358/30.04.2026 au fost aprobate cuantumurile pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT), atât în sectorul vegetal, cât și în cel zootehnic, sumele urmând să fie achitate din bugetul de stat către fermieri. Sunt valorile care intră în această perioadă la plată pentru schemele de sprijin aferente campaniei APIA.

În sectorul vegetal, pentru ANT 1 – culturi în teren arabil, plata este de 7,99 euro pe hectar. Pentru ANT 2–3, aferent culturilor de in și cânepă pentru fibră, cuantumul este de 19,54 euro pe hectar. În cazul culturii de tutun, ANT 4 are o valoare de 5.431,0169 euro pe hectar, iar pentru hamei, ANT 5 este de 442,92 euro pe hectar. Pentru sfecla de zahăr, în cadrul ANT 6, sprijinul este de 186,63 euro pe hectar.

În sectorul zootehnic, pentru ANTZ 7 – lapte de bovine, se aplică un cuantum intermediar de 0,20 tone de lapte, respectiv 38,86 euro pe tonă pentru varianta integrală. Pentru ANTZ 8, sectorul carne de bovine, sprijinul este de 0,20 euro pe cap de animal în varianta intermediară și 69,65 euro pe cap în varianta integrală. În cazul ANTZ 9, pentru ovine și caprine, plata este de 3,91 euro pe cap.

Pentru Sprijinul Cuplat Vegetal (SCV), sumele au fost stabilite prin Ordinul nr. 141/2026. Astfel, pentru soia, PD-09 prevede 141,98 euro pe hectar, iar pentru lucernă, PD-10 este de 95,40 euro pe hectar. În cazul leguminoaselor pentru industrializare, respectiv mazăre de grădină, fasole boabe și fasole păstăi, PD-11 ajunge la 209,70 euro pe hectar. Pentru cânepă, PD-12 este de 228,60 euro pe hectar, iar pentru orez, PD-13 urcă la 552,25 euro pe hectar.

În ceea ce privește culturile specializate, sămânța de cartof (PD-14) este sprijinită cu 1.806,30 euro pe hectar, iar hameiul (PD-15) cu 545,05 euro pe hectar. Sfecla de zahăr, prin PD-16, are un cuantum de 818,19 euro pe hectar.

Pentru legume, PD-17, destinat culturilor din câmp pentru industrializare, precum tomate, castraveți, ardei și vinete, are un sprijin de 1.448,10 euro pe hectar, în timp ce PD-18, pentru legume cultivate în sere și solarii, ajunge la 1.898,10 euro pe hectar.

Pentru fructe precum prune, mere, cireșe, vișine, caise și piersici, PD-19 prevede 517,05 euro pe hectar. PD-20 pentru semințe de plante furajere este de 187,52 euro pe hectar, PD-25 pentru viermi de mătase este de 0,12 euro pe familie, iar PD-26, destinat porumbului pentru siloz, are un cuantum de 195,22 euro pe hectar.

În paralel, fermierii care au cereri autorizate pentru scheme compensatorii precum Agromediu și Agricultura Ecologică urmează să primească plățile în perioada următoare. Termenul limită pentru finalizarea tuturor plăților aferente campaniei APIA 2025 este 30 iunie 2026.

Plățile sunt efectuate în lei, la un curs de schimb de 5,0806 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2025 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.