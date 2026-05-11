Efectele politicilor comerciale agresive de la Washington încep să se resimtă profund în inima industriei europene. Producătorii auto de pe continent au fost deja loviți de costuri tarifare care depășesc pragul de 8 miliarde de euro, ca urmare a majorării taxelor de import decise de administrația Donald Trump.

Analiza Financial Times, bazată pe rapoartele financiare ale giganților Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis și Volvo Cars, acoperă perioada anului 2025 și primele trei luni ale anului 2026.

Această cifră alarmantă este rezultatul direct al fluctuațiilor politice de peste ocean, unde taxele vamale pentru vehiculele europene au cunoscut salturi spectaculoase, de la un modic 2,5% la un nivel de 27,5%, înainte de a fi stabilizate temporar la 15% în urma unui acord fragil.

În centrul acestei furtuni economice se află producătorii auto mari din Germania, care au raportat pierderi record din cauza barierelor comerciale.

Volkswagen este grupul cel mai sever afectat, raportând costuri de 3,6 miliarde de euro de la implementarea noilor rate vamale. Directorul financiar al grupului, Arno Antlitz, a explicat recent investitorilor că mediul operațional a suferit o deteriorare semnificativă.

Acesta a avertizat că doar pentru anul în curs, costurile vamale americane estimate se ridică la 4 miliarde de euro, subliniind că simplele măsuri de reducere a cheltuielilor nu vor fi suficiente. Potrivit oficialului, compania trebuie să își remodeleze fundamental modelul de afaceri pentru a supraviețui acestor presiuni.

Situația nu este mai roz nici pentru restul industriei.

BMW a înregistrat costuri de aproximativ 2,1 miliarde de euro, sumă care include și taxele impuse importurilor realizate în Uniunea Europeană dinspre Statele Unite și China.

Mercedes-Benz urmează în clasamentul pierderilor cu 1,3 miliarde de euro, în timp ce Stellantis a raportat costuri de 1,2 miliarde de euro.

În cazul Stellantis, structura costurilor este ușor diferită, având în vedere prezența extinsă a mărcilor americane din portofoliul său, precum Chrysler sau Jeep, ceea ce face ca o mare parte din povara fiscală să fie legată de fluxurile comerciale din zona Americii de Nord.

Perspectivele pe termen scurt rămân sumbre, în condițiile în care președintele american a amenințat cu o nouă majorare a taxelor până la nivelul de 25%.

Washingtonul acuză blocul comunitar că nu ar respecta termenii acordului comercial stabilit anul trecut și a oferit Uniunii Europene un ultimatum până la începutul lunii iulie pentru a implementa prevederile negociate.

Această potențială creștere a taxelor ar putea genera costuri suplimentare de 2,6 miliarde de euro doar pentru producătorii auto germani în cursul anului 2026.

Jürgen Rittersberger, directorul financiar al mărcii Audi, a atras atenția asupra faptului că o eventuală creștere a tarifelor auto ar reprezenta o povară extrem de grea pentru producător. În acest context tensionat, analiștii economici, precum Stephen Reitman de la Bernstein, avertizează că „este foarte greu de așteptat ca producătorii să absoarbă singuri toate acestea”.

Deși companiile analizează modalități de compensare, orice creștere a prețului final pentru consumator ar putea duce la o scădere drastică a volumelor de vânzări pe piața americană, una dintre cele mai profitabile la nivel global.

Pentru a evita tarifele sufocante, producătorii auto, în special cei mari, explorează soluții strategice care ar putea schimba harta producției auto. Audi, de exemplu, se află într-o poziție vulnerabilă cu noul său model SUV de lux Q9, conceput special pentru gusturile clienților americani.

Deși mașina este destinată pieței din SUA, producția este localizată în Bratislava, ceea ce înseamnă că fiecare unitate exportată va fi taxată sever. Din acest motiv, conducerea Audi ia în considerare posibilitatea înființării unei unități de producție direct pe teritoriul american, deși o decizie finală privind investiția nu a fost încă adoptată.

Pe de altă parte, există și o rază de speranță legată de dialogul diplomatic. Oliver Zipse, directorul executiv al BMW, și-a exprimat încrederea într-un posibil acord cu administrația de la Washington. Acesta speră la o reducere a tarifelor pentru companiile care au deja o amprentă industrială solidă în SUA, așa cum este cazul BMW.

Zipse a menționat că există sprijin în cadrul administrației americane pentru o astfel de derogare, însă a subliniat că totul depinde de modul în care Uniunea Europeană își va onora partea sa de obligații în cadrul acordului comercial general.

„Avem mult sprijin (în administrație – n.red.), dar, bineînțeles, numai dacă prima parte a acordului este realizată și de Uniunea Europeană”, a afirmat Oliver Zipse.