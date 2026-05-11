Cardul European de Sănătate (mai exact, CEASS, Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate) este emis gratuit de CNAS în România și îți oferă dreptul la asistență medicală necesară în timpul unei șederi temporare în orice țară UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și, prin acorduri post-Brexit, Regatul Unit, potrivit Comisiei Europene.

Cea mai frecventă eroare rămâne utilizarea cardului românesc după ce te-ai stabilit într-o altă țară.

Regula de aur e următoarea: Cardul este valid doar pentru sejururi scurte (vacanțe, vizite, delegații).

Ce trebuie să știi când devii rezident? În momentul în care ai semnat un contract de muncă în Germania sau te-ai înregistrat la Anagrafe în Italia, ești considerat rezident. Din acea secundă, cardul european emis de România devine, teoretic, nul pentru țara respectivă.

Sistemele informatice europene sunt acum interconectate; dacă ești angajat în Madrid, dar prezinți la urgențe un card de asigurat din București, sistemul va semnala o anomalie de rezidență fiscală.

Fiecare țară are propriile „bariere” de cost care pot surprinde un posesor de card european.

Germania: Capcana „coplății” și a sectorului privat

În Germania, sistemul este bazat pe case de asigurări (Krankenkassen).

Greșeala: Românii cred că EHIC acoperă totul „gratis”. În realitate, EHIC îți oferă tratament în aceleași condiții ca un asigurat german. Dacă un neamț plătește 10 Euro pe zi de spitalizare, și tu vei plăti acești bani, chiar dacă ai cardul românesc.

Urgențele non-vitale: Dacă mergi la „Notaufnahme” (Urgențe) pentru o afecțiune care putea fi tratată la medicul de familie, te poți trezi cu o factură de „triaj inutil”, practică tot mai comună în 2026 pentru a descuraja aglomerarea spitalelor.

Italia: Codurile de urgență și „Ticket-ul” sanitar

Sistemul italian (SSN) este celebru pentru taxele de participare numite „Ticket”.

Greșeala: Prezentarea la Pronto Soccorso cu „Cod Alb” (urgență minoră). În Italia, dacă medicii stabilesc că problema ta nu era o urgență, cardul european nu te scutește de plata ticketului (care poate ajunge la 50-60 Euro). Doar urgențele reale (Cod Roșu/Portocaliu) sunt complet acoperite.

Spania: Centrul de sănătate vs. spitalul

Spania are un sistem public (SNS) foarte bine pus la punct, dar strict teritorial.

Greșeala: Mersul direct la spital pentru probleme minore. În Spania, trebuie să mergi mai întâi la un Centro de Salud (sau Urgencias de Atención Primaria). Dacă folosești EHIC la un spital privat din Spania (crezând că „e tot spital”), vei fi taxat integral. Multe clinici de pe coasta spaniolă sunt private și nu acceptă cardul european.

Regatul Unit (UK): NHS și statutul post-Brexit

În 2026, românii cu Settled sau Pre-settled Status trebuie să folosească numărul NHS, nu cardul european.

Greșeala: Vizitatorii români în UK uită că EHIC nu acoperă repatrierea. Dacă ai un accident grav în Londra și ai nevoie de un avion medicalizat până în România, cardul european nu plătește acest serviciu (cost: 15.000 – 30.000 de lire sterline).

Utilizarea EHIC pentru tratamente planificate: Cardul nu este pentru „mă duc în Germania să mă operez de hernie că e mai bine”. Pentru asta ai nevoie de formularul S2 și aprobare prealabilă. Dacă te duci cu EHIC pentru o operație programată, vei plăti totul din buzunar.

Ignorarea Formularului S1: Românii care lucrează la distanță sau pensionarii care se mută la copii în Italia uită să ceară formularul S1 de la CNAS. Acesta este cel care „transferă” asigurarea ta în sistemul local în mod permanent, permițându-ți să ai un medic de familie acolo.

Transportul cu ambulanța în regim privat: În unele regiuni din Germania sau Spania, serviciile de ambulanță pot fi operate de entități private care nu au contract direct cu sistemul public. Întreabă întotdeauna dacă serviciul acceptă „European Health Card”.

Nepăstrarea chitanțelor: În țări precum Franța sau Belgia (tranzitate des spre UK/Germania), sistemul este de „rambursare”. Plătești pe loc și ceri banii înapoi de la casa de asigurări. Românii aruncă adesea dovezile de plată, făcând recuperarea banilor imposibilă.

Expirarea cardului: Cardul european are o valabilitate limitată (de obicei 2 ani). Mulți români aflați la muncă realizează că documentul a expirat exact în momentul accidentului.

Caracteristică Card European (EHIC) Asigurare Locală (Tessera Sanitaria, SIP, etc.) Destinație Turiști, vizitatori temporari. Rezidenți, angajați, studenți pe termen lung. Medic de Familie Nu poți înscrie un medic de familie. Acces complet la medicul de familie local. Costuri Aceleași cu ale localnicilor (inclusiv coplăți). Subvenționat complet sau prin sistemul local. Tratamente cronice Doar dacă devin necesare în timpul șederii. Acoperire completă, inclusiv medicamente compensate. Repatriere NU este acoperită niciodată. De obicei nu, necesită asigurare privată.

Din 2025, Uniunea Europeană a accelerat proiectul „MyHealth@EU”. Aceasta permite medicilor din Germania sau Italia să acceseze „Sumarul Pacientului” din România (dacă acesta există în format digital).

Asigură-te că dosarul tău medical în România este actualizat. În caz de inconștiență într-un spital din Madrid, istoricul tău de alergii și grupa sanguină pot fi accesate instantaneu prin nodul electronic european, salvându-ți viața.

Așadar, dacă ești în vacanță, verifică valabilitatea Cardului European și, obligatoriu, încheie o asigurare de călătorie privată (pentru a acoperi repatrierea și coplățile). Dacă te-ai mutat deja și ai un job sau o adresă fixă în străinătate, încetează să te bazezi pe cardul românesc. Înregistrează-te în sistemul local de sănătate.

Este singura cale prin care poți beneficia de asistență completă, de la analize anuale gratuite până la tratamente complexe, fără teama că vei primi prin poștă o factură de mii de euro care să îți ruineze planurile de viitor.