Legislația rutieră din România stabilește clar modul în care șoferii pot opri, staționa sau parca pe drumurile publice. Aceste reguli sunt prevăzute în principal de OUG nr. 195/2002 (Codul Rutier) și de Regulamentul de aplicare, iar nerespectarea lor atrage sancțiuni contravenționale semnificative.

Tip de abatere Amenda (puncte-amendă) Valoare aproximativă (lei) Puncte de penalizare Oprire sau parcare neregulamentară 2 – 3 puncte 330 – 495 lei 2 puncte Staționare neregulamentară 4 – 5 puncte 660 – 825 lei 3 puncte Staționare pe autostradă (în zone nepermise) 6 puncte ~990 lei —

Parcarea în locuri destinate persoanelor cu dizabilități reprezintă una dintre cele mai grave abateri din această categorie. În aceste cazuri, amenzile pot ajunge la câteva mii de lei, conform prevederilor din Legea 448/2006, în funcție de context și repetabilitate.

Regulamentul rutier interzice oprirea voluntară (și implicit parcarea) în mai multe situații, printre care:

În zonele semnalizate cu indicatorul „Oprirea interzisă”

Pe trecerile de pietoni sau la mai puțin de 25 m înainte și după acestea

În intersecții sau la mai puțin de 25 m de acestea

Pe trotuare, dacă nu rămâne un spațiu de minimum 1 metru pentru pietoni și doar unde este permis explicit

Pe poduri, viaducte și în curbe

În zone cu vizibilitate redusă (sub 50 m)

Aceste reguli sunt gândite pentru a asigura siguranța traficului și fluidizarea circulației.

În situațiile în care șoferul nu este identificat la momentul constatării, autoritățile pot sancționa proprietarul vehiculului, după solicitarea datelor de identificare ale conducătorului.

Mașinile parcate neregulamentar, în special cele care:

blochează traficul

obstrucționează accesul altor vehicule

sunt lăsate în zone interzise

Pot fi ridicate de autoritățile locale sau de poliția rutieră, iar recuperarea lor implică costuri suplimentare.

În Germania, regulile de parcare sunt stabilite prin StVO (Straßenverkehrs-Ordnung) și detaliate în Bußgeldkatalog 2026. Sistemul este mai strict decât în multe alte țări europene, iar sancțiunile cresc rapid dacă există obstrucționarea traficului sau utilizarea abuzivă a spațiilor speciale. Pe lângă amenzi, anumite abateri pot duce și la puncte de penalizare în registrul de la Flensburg.

Tip de abatere Situație concretă Amenda (€) Puncte Flensburg Parcare fără tichet / depășirea timpului până la 30 min 20 € — Parcare fără tichet / depășirea timpului până la 1 oră 25 € — Parcare fără tichet / depășirea timpului peste 3 ore 40 € — Parcare în loc interzis general 25 € — Parcare în loc interzis cu obstrucționare trafic 40 – 50 € posibil Parcare în loc interzis >1 oră + obstrucționare ~50 € posibil Parcare pe pistă de biciclete / trotuar abatere gravă 55 – 100 € 1 punct Parcare loc persoane cu dizabilități fără drept 55 € 1 punct Blocarea accesului salvării / pompieri situație gravă 100 € 1 punct Parcare loc vehicule electrice neautorizat 55 € —

În Franța, sistemul de sancționare a parcării este unul dintre cele mai complexe din Europa, deoarece combină taxe locale pentru neplata parcării cu amenzi naționale pentru încălcarea regulilor de staționare. Din 2018, neplata parcării a fost transformată într-o taxă administrativă, iar primăriile stabilesc liber tarifele, ceea ce duce la diferențe semnificative între orașe.

În paralel, parcarea în locuri interzise rămâne contravenție penală, cu amenzi fixe la nivel național și sancțiuni mult mai dure pentru situațiile care afectează siguranța traficului.

Tip de abatere Situație Amenda Observații FPS (neplata parcării) tarif general (orașe mici) 11 € – 35 € stabilit de primărie FPS (neplata parcării) Paris 50 € – 75 € (până la 225 € pentru SUV/vehicule grele) diferențiat pe zone FPS neplătit la timp după 3 luni +50 € majorare taxă suplimentară fixă Staționare „deranjantă” (Gênant) trotuar, garaj blocat etc. 35 € (până la 75 €) nivel scăzut Staționare „foarte deranjantă” (Très gênant) pistă biciclete, trecere pietoni, locuri handicap 135 € (până la 375 €) abatere gravă Staționare periculoasă (Dangereux) curbe, poduri, vizibilitate redusă 135 € posibil suspendare permis (până la 3 ani) Parcare în zone cu restricții de mediu (ZFE) fără Crit’Air 68 € – 135 € zone urbane restricționate

În Spania, regulile de parcare sunt stabilite la nivel național prin Ley de Tráfico și supravegheate de Dirección General de Tráfico (DGT), însă aplicarea concretă a amenzilor și organizarea zonelor de parcare sunt gestionate de fiecare municipalitate. Din acest motiv, sancțiunile pot varia de la un oraș la altul, în special în zonele cu plată.

Sistemul spaniol este foarte dependent de marcaje rutiere (culori pe carosabil), iar nerespectarea acestora poate duce la amenzi semnificative, mai ales în centrele urbane aglomerate.

Tip de abatere Situație Amenda Observații Parcare Zona Azul / Verde lipsă tichet sau depășire timp 40 € – 90 € variază local „Anulare” amendă (anulación de denuncia) depășire recentă a timpului taxă redusă (locală) posibil în unele orașe Parcare neregulamentară (gravă) trotuar, intersecții, treceri pietoni, linie galbenă 200 € abatere standard gravă Parcare loc persoane cu dizabilități fără drept 500 € abatere foarte gravă Obstrucționare trafic / acces urgență blocare circulație sau garaje 200 € + taxă de tractare poate include „Grúa”

Linia albastră (Zona Azul)

• Parcare cu plată destinată vizitatorilor

• De regulă limitată în timp (ex. câteva ore)

• Destinată prioritar rezidenților

• Vizitatorii pot parca, dar pe durate scurte și la tarife mai mari

• Parcare gratuită

• Tot mai rară în zonele centrale ale orașelor

• Oprirea și staționarea sunt strict interzise

• Se aplică sancțiuni chiar și pentru opriri foarte scurte

Începând cu 2026, Spania introduce obligația utilizării balizei luminoase V16 în caz de avarie, înlocuind triunghiurile reflectorizante. Lipsa acesteia se sancționează cu 200 €.

De asemenea, vehiculele care blochează traficul sau accesul în garaje pot fi ridicate imediat de autorități (serviciul „Grúa”), iar costurile de recuperare pot depăși 150 €, separate de amendă.

În Austria, regulile de parcare sunt reglementate prin Codul Rutier, însă aplicarea lor diferă semnificativ de la o regiune la alta, deoarece tarifele și zonele de parcare sunt stabilite de autoritățile locale. Începând cu 2026, au fost introduse măsuri mai stricte pentru a limita parcările abuzive, în special în orașele mari precum Viena, unde presiunea asupra spațiilor de parcare este ridicată.

Sistemul de sancționare include atât amenzi standard pentru încălcări minore, cât și costuri mult mai mari pentru blocarea traficului sau utilizarea neautorizată a spațiilor speciale.

Tip de abatere Situație Amenda Observații Parcare neregulamentară (Viena) abatere generală 50 € a crescut în 2026 Parcare neregulamentară (Salzburg) abatere generală 30 € – 80 € variază local Ordin administrativ (Anonymverfügung) abateri rutiere diverse până la 365 € maxim administrativ Zone Kurzparkzonen lipsă tichet / depășire timp 36 € – 50 € standard urban Parcare pe proprietate privată utilizare abuzivă până la 300 € reglementări noi 2026 Parcare loc persoane cu dizabilități fără autorizație ridicată + amendă mare abatere gravă

În Austria, regulile de parcare prevăzute de Codul Rutier (StVO) stabilesc clar zonele în care oprirea și staționarea sunt interzise pentru a asigura siguranța și fluența traficului. Astfel, parcarea nu este permisă în apropierea trecerilor de pietoni și a pistelor de bicicliști, unde distanța minimă obligatorie este de 5 metri. De asemenea, în intersecții este interzisă oprirea la mai puțin de 5 metri de colț, pentru a nu reduce vizibilitatea și a nu îngreuna circulația.

În cazul stațiilor de autobuz sau tramvai, parcarea este interzisă la o distanță de 12 până la 15 metri, în funcție de marcajele rutiere și de configurația drumului. Pe trotuare, parcarea este permisă doar în situații clar semnalizate, și numai dacă nu este obstrucționată deplasarea pietonilor, regulile fiind aplicate strict pentru a proteja circulația pietonală.

Autoritățile pot dispune ridicarea imediată a unui vehicul parcat neregulamentar, mai ales în situațiile în care acesta blochează căile de acces pentru serviciile de urgență sau ocupă locuri destinate persoanelor cu dizabilități. Această măsură este aplicată rapid și fără avertisment în cazurile considerate periculoase sau cu impact direct asupra siguranței publice.

Costurile de recuperare variază în funcție de oraș și includ atât taxa de tractare, cât și eventualele cheltuieli de depozitare și sancțiunile aferente. De exemplu, în Salzburg, ridicarea unui vehicul costă în jur de 200 de euro, în timp ce în Viena, suma totală poate depăși 400 de euro, incluzând amenda, tractarea și taxele de depozitare.