Cum se pedepsește parcarea neregulamentară în România în 2026
Legislația rutieră din România stabilește clar modul în care șoferii pot opri, staționa sau parca pe drumurile publice. Aceste reguli sunt prevăzute în principal de OUG nr. 195/2002 (Codul Rutier) și de Regulamentul de aplicare, iar nerespectarea lor atrage sancțiuni contravenționale semnificative.
|Tip de abatere
|Amenda (puncte-amendă)
|Valoare aproximativă (lei)
|Puncte de penalizare
|Oprire sau parcare neregulamentară
|2 – 3 puncte
|330 – 495 lei
|2 puncte
|Staționare neregulamentară
|4 – 5 puncte
|660 – 825 lei
|3 puncte
|Staționare pe autostradă (în zone nepermise)
|6 puncte
|~990 lei
|—
Parcarea în locuri destinate persoanelor cu dizabilități reprezintă una dintre cele mai grave abateri din această categorie. În aceste cazuri, amenzile pot ajunge la câteva mii de lei, conform prevederilor din Legea 448/2006, în funcție de context și repetabilitate.
Ce spune legislația din România?
Regulamentul rutier interzice oprirea voluntară (și implicit parcarea) în mai multe situații, printre care:
- În zonele semnalizate cu indicatorul „Oprirea interzisă”
- Pe trecerile de pietoni sau la mai puțin de 25 m înainte și după acestea
- În intersecții sau la mai puțin de 25 m de acestea
- Pe trotuare, dacă nu rămâne un spațiu de minimum 1 metru pentru pietoni și doar unde este permis explicit
- Pe poduri, viaducte și în curbe
- În zone cu vizibilitate redusă (sub 50 m)
Aceste reguli sunt gândite pentru a asigura siguranța traficului și fluidizarea circulației.
În situațiile în care șoferul nu este identificat la momentul constatării, autoritățile pot sancționa proprietarul vehiculului, după solicitarea datelor de identificare ale conducătorului.
Mașinile parcate neregulamentar, în special cele care:
- blochează traficul
- obstrucționează accesul altor vehicule
- sunt lăsate în zone interzise
Pot fi ridicate de autoritățile locale sau de poliția rutieră, iar recuperarea lor implică costuri suplimentare.
Parcatul neregulamentar în Germania
În Germania, regulile de parcare sunt stabilite prin StVO (Straßenverkehrs-Ordnung) și detaliate în Bußgeldkatalog 2026. Sistemul este mai strict decât în multe alte țări europene, iar sancțiunile cresc rapid dacă există obstrucționarea traficului sau utilizarea abuzivă a spațiilor speciale. Pe lângă amenzi, anumite abateri pot duce și la puncte de penalizare în registrul de la Flensburg.
|Tip de abatere
|Situație concretă
|Amenda (€)
|Puncte Flensburg
|Parcare fără tichet / depășirea timpului
|până la 30 min
|20 €
|—
|Parcare fără tichet / depășirea timpului
|până la 1 oră
|25 €
|—
|Parcare fără tichet / depășirea timpului
|peste 3 ore
|40 €
|—
|Parcare în loc interzis
|general
|25 €
|—
|Parcare în loc interzis
|cu obstrucționare trafic
|40 – 50 €
|posibil
|Parcare în loc interzis
|>1 oră + obstrucționare
|~50 €
|posibil
|Parcare pe pistă de biciclete / trotuar
|abatere gravă
|55 – 100 €
|1 punct
|Parcare loc persoane cu dizabilități
|fără drept
|55 €
|1 punct
|Blocarea accesului salvării / pompieri
|situație gravă
|100 €
|1 punct
|Parcare loc vehicule electrice
|neautorizat
|55 €
|—
Sancțiuni parcat neregulamentar Franța
În Franța, sistemul de sancționare a parcării este unul dintre cele mai complexe din Europa, deoarece combină taxe locale pentru neplata parcării cu amenzi naționale pentru încălcarea regulilor de staționare. Din 2018, neplata parcării a fost transformată într-o taxă administrativă, iar primăriile stabilesc liber tarifele, ceea ce duce la diferențe semnificative între orașe.
În paralel, parcarea în locuri interzise rămâne contravenție penală, cu amenzi fixe la nivel național și sancțiuni mult mai dure pentru situațiile care afectează siguranța traficului.
|Tip de abatere
|Situație
|Amenda
|Observații
|FPS (neplata parcării)
|tarif general (orașe mici)
|11 € – 35 €
|stabilit de primărie
|FPS (neplata parcării)
|Paris
|50 € – 75 € (până la 225 € pentru SUV/vehicule grele)
|diferențiat pe zone
|FPS neplătit la timp
|după 3 luni
|+50 € majorare
|taxă suplimentară fixă
|Staționare „deranjantă” (Gênant)
|trotuar, garaj blocat etc.
|35 € (până la 75 €)
|nivel scăzut
|Staționare „foarte deranjantă” (Très gênant)
|pistă biciclete, trecere pietoni, locuri handicap
|135 € (până la 375 €)
|abatere gravă
|Staționare periculoasă (Dangereux)
|curbe, poduri, vizibilitate redusă
|135 €
|posibil suspendare permis (până la 3 ani)
|Parcare în zone cu restricții de mediu (ZFE)
|fără Crit’Air
|68 € – 135 €
|zone urbane restricționate
Pedepse parcat neregulamentar Spania
În Spania, regulile de parcare sunt stabilite la nivel național prin Ley de Tráfico și supravegheate de Dirección General de Tráfico (DGT), însă aplicarea concretă a amenzilor și organizarea zonelor de parcare sunt gestionate de fiecare municipalitate. Din acest motiv, sancțiunile pot varia de la un oraș la altul, în special în zonele cu plată.
Sistemul spaniol este foarte dependent de marcaje rutiere (culori pe carosabil), iar nerespectarea acestora poate duce la amenzi semnificative, mai ales în centrele urbane aglomerate.
|Tip de abatere
|Situație
|Amenda
|Observații
|Parcare Zona Azul / Verde
|lipsă tichet sau depășire timp
|40 € – 90 €
|variază local
|„Anulare” amendă (anulación de denuncia)
|depășire recentă a timpului
|taxă redusă (locală)
|posibil în unele orașe
|Parcare neregulamentară (gravă)
|trotuar, intersecții, treceri pietoni, linie galbenă
|200 €
|abatere standard gravă
|Parcare loc persoane cu dizabilități
|fără drept
|500 €
|abatere foarte gravă
|Obstrucționare trafic / acces urgență
|blocare circulație sau garaje
|200 € + taxă de tractare
|poate include „Grúa”
Semnificația marcajelor rutiere în Spania
- Linia albastră (Zona Azul)
• Parcare cu plată destinată vizitatorilor
• De regulă limitată în timp (ex. câteva ore)
- Linia verde (Zona Verde)
• Destinată prioritar rezidenților
• Vizitatorii pot parca, dar pe durate scurte și la tarife mai mari
- Linia albă
• Parcare gratuită
• Tot mai rară în zonele centrale ale orașelor
- Linia galbenă
• Oprirea și staționarea sunt strict interzise
• Se aplică sancțiuni chiar și pentru opriri foarte scurte
Începând cu 2026, Spania introduce obligația utilizării balizei luminoase V16 în caz de avarie, înlocuind triunghiurile reflectorizante. Lipsa acesteia se sancționează cu 200 €.
De asemenea, vehiculele care blochează traficul sau accesul în garaje pot fi ridicate imediat de autorități (serviciul „Grúa”), iar costurile de recuperare pot depăși 150 €, separate de amendă.
Cum se pedepsește parcatul neregulamentar în Austria?
În Austria, regulile de parcare sunt reglementate prin Codul Rutier, însă aplicarea lor diferă semnificativ de la o regiune la alta, deoarece tarifele și zonele de parcare sunt stabilite de autoritățile locale. Începând cu 2026, au fost introduse măsuri mai stricte pentru a limita parcările abuzive, în special în orașele mari precum Viena, unde presiunea asupra spațiilor de parcare este ridicată.
Sistemul de sancționare include atât amenzi standard pentru încălcări minore, cât și costuri mult mai mari pentru blocarea traficului sau utilizarea neautorizată a spațiilor speciale.
|Tip de abatere
|Situație
|Amenda
|Observații
|Parcare neregulamentară (Viena)
|abatere generală
|50 €
|a crescut în 2026
|Parcare neregulamentară (Salzburg)
|abatere generală
|30 € – 80 €
|variază local
|Ordin administrativ (Anonymverfügung)
|abateri rutiere diverse
|până la 365 €
|maxim administrativ
|Zone Kurzparkzonen
|lipsă tichet / depășire timp
|36 € – 50 €
|standard urban
|Parcare pe proprietate privată
|utilizare abuzivă
|până la 300 €
|reglementări noi 2026
|Parcare loc persoane cu dizabilități
|fără autorizație
|ridicată + amendă mare
|abatere gravă
În Austria, regulile de parcare prevăzute de Codul Rutier (StVO) stabilesc clar zonele în care oprirea și staționarea sunt interzise pentru a asigura siguranța și fluența traficului. Astfel, parcarea nu este permisă în apropierea trecerilor de pietoni și a pistelor de bicicliști, unde distanța minimă obligatorie este de 5 metri. De asemenea, în intersecții este interzisă oprirea la mai puțin de 5 metri de colț, pentru a nu reduce vizibilitatea și a nu îngreuna circulația.
În cazul stațiilor de autobuz sau tramvai, parcarea este interzisă la o distanță de 12 până la 15 metri, în funcție de marcajele rutiere și de configurația drumului. Pe trotuare, parcarea este permisă doar în situații clar semnalizate, și numai dacă nu este obstrucționată deplasarea pietonilor, regulile fiind aplicate strict pentru a proteja circulația pietonală.
Autoritățile pot dispune ridicarea imediată a unui vehicul parcat neregulamentar, mai ales în situațiile în care acesta blochează căile de acces pentru serviciile de urgență sau ocupă locuri destinate persoanelor cu dizabilități. Această măsură este aplicată rapid și fără avertisment în cazurile considerate periculoase sau cu impact direct asupra siguranței publice.
Costurile de recuperare variază în funcție de oraș și includ atât taxa de tractare, cât și eventualele cheltuieli de depozitare și sancțiunile aferente. De exemplu, în Salzburg, ridicarea unui vehicul costă în jur de 200 de euro, în timp ce în Viena, suma totală poate depăși 400 de euro, incluzând amenda, tractarea și taxele de depozitare.
