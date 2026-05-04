Nereguli majore în transportul rutier de marfă. Ministrul Apărării și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că a identificat nereguli semnificative în zona transportului rutier de mărfuri, în urma unei analize realizate asupra datelor colectate de sistemele automate de cântărire instalate pe drumurile naționale.

Oficialul a descris situația ca fiind una „critică”, susținând că în doar o singură lună au fost înregistrate zeci de mii de depășiri ale masei maxime admise pentru camioane.

Conform datelor prezentate, în luna martie 2026 au fost înregistrate 14.429 de treceri ale camioanelor care au depășit masa legală admisă într-un singur punct de monitorizare.

Analiza indică faptul că:

unele vehicule au circulat cu mase de 60, 80 sau chiar 123 de tone

aproximativ 2.700 de camioane sunt implicate recurent

anumite vehicule au fost înregistrate cu peste 30 de treceri într-o singură lună

Pe baza calculelor prezentate de ministru, volumul total al mărfurilor transportate peste limita legală într-o singură lună este estimat la 70,6 milioane de kilograme.

”Am analizat și mai în detaliu și… 2.668 de numere de înmatriculare se repetă, multe pe timpul nopții. Căutând după câteva, unele au făcut și 34 de transporturi cu încălcarea legii într-o singură lună. Însumând depășirea masei legale ale acestor camioane, rezultă că doar într-o lună, doar printr-un singur punct, au fost transportate peste limita legală 70,69 milioane de kg de marfă. Fenomenul e mare: din totalul de 36.853 de camioane care au trecut pe acolo într-o luna, 14.429 au trecut cu încălcarea legii. Adică aproape 40%”, continuă acesta.

Această valoare ar echivala, teoretic, cu necesitatea a peste 3.000 de camioane suplimentare pentru transportul legal al mărfii respective.

Radu Miruță a precizat că a solicitat intervenția Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), instituție care a efectuat verificări operative, inclusiv identificarea unor vehicule suspecte în parcări.

Acțiunile de control au vizat camioane care figurau în sistem cu depășiri repetate ale masei maxime admise.

În contextul acestor constatări, ministrul a anunțat că va propune modificări legislative menite să permită utilizarea directă a datelor provenite din cântarele automate pentru aplicarea sancțiunilor.

În prezent, aceste sisteme sunt calibrate și verificate metrologic, însă rezultatele lor nu generează întotdeauna sancțiuni automate.

Radu Miruță a subliniat că există suspiciuni privind modul în care unele companii respectă reglementările, având în vedere frecvența ridicată a trecerilor cu depășiri de tonaj.

Acesta a ridicat problema protejării unor operatori economici în detrimentul interesului public, subliniind impactul asupra infrastructurii rutiere și asupra contribuabililor.

Cazul prezentat de Ministerul Transporturilor evidențiază nevoia de consolidare a mecanismelor de control în transportul rutier de marfă și de îmbunătățire a aplicării sancțiunilor automate.

Dacă măsurile propuse vor fi implementate, sistemul de monitorizare ar putea deveni mai eficient în prevenirea suprasarcinii vehiculelor și în protejarea infrastructurii rutiere din România.