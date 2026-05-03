Poliția Locală a dat o amendă de 5.000 de lei și a lansat un avertisment pentru șoferi. Potrivit autorităților, un șofer a încercat să tranziteze zona centrală a orașului fără a deține autorizația obligatorie pentru Zona A, necesară pentru circulația vehiculelor de mare tonaj în această arie. Acesta a fost interceptat înainte de a-și continua deplasarea, fiind sancționat pe loc de autorități.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Primăriei București, conducătorul auto a fost amendat cu 5.000 de lei pentru lipsa autorizației necesare. Incidentul a avut loc pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Capitală, iar polițiștii locali au intervenit imediat.

Reprezentanții autorităților au subliniat că vehiculul de mare tonaj a fost surprins în timp ce încerca să traverseze traseul dintre zona Universitate și Piața Romană, fără a respecta regulile de acces. Aceștia au ironizat situația, sugerând că șoferul ar fi încercat să treacă neobservat prin centrul orașului.

În luna aprilie 2026, autoritățile au intensificat controalele în București, verificând peste 900 de camioane care au tranzitat orașul. În urma acestor acțiuni, au fost aplicate amenzi în valoare totală de aproximativ 500.000 de lei, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) reamintește că accesul vehiculelor de mare tonaj în Zonele A și B ale Capitalei este permis doar pe baza unei autorizații plătite. Această măsură este menită să protejeze infrastructura rutieră și să reducă nivelul de poluare din oraș.

„Sâmbăta pe străzile din București, pe Magheru. Și fără autorizație plătită. Șoferul probabil că se gândea că va traversa cu cifa Centrul Capitalei, de la Universitate spre Piața Romană, fără să fie observat. Doar că polițiștii locali l-au tras pe dreapta. Nu avea autorizație pentru Zona A, astfel că a fost amendat cu 5.000 de lei. Doar luna trecută, Poliția Locală a Municipiului București a verificat peste 900 de camioane care tranzitau orașul si a aplicat amenzi în valoare de jumătate de milion de lei. Continuăm!”, a transmis Primăria Municipiului Bucureşti într-o postare realizată pe Facebook.

Postarea realizată de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) poate fi vizualizată aici.