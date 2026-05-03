Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost filmat în jurul orei 15:30, între localitățile Câțcău și Dej, în timp a depășit neregulamentar alți șoferi pe tronsoane de drum unde această manevră este interzisă. În aproximativ zece minute, acesta a realizat patru astfel de depășiri, ignorând marcajul continuu de pe axul drumului.

Imaginile surprinse din elicopterul care monitoriza traficul rutier arată cum șoferul depășește trei autoturisme, apoi un TIR, circulând inclusiv pe mijlocul drumului, peste linia continuă. De asemenea, acesta nu a redus viteza și nu a respectat regulile de circulație nici în apropierea unei treceri pentru pietoni, continuând să conducă agresiv și în zone cu risc ridicat.

După ce a fost monitorizat din aer, șoferul a fost oprit în trafic de echipajele Biroului Rutier Dej, aflate la sol. În urma abaterilor constatate, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.860 de lei și au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 240 de zile.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a distribuit pe Facebook o înregisrare cu momentul respectiv.

Cazul nu este unul izolat. Săptămâna trecută, tot pe DN 1C și tot în județul Cluj, alți doi șoferi au fost amendați cu sume de ordinul miilor de lei după ce au fost surprinși din elicopter în timp ce efectuau depășiri interzise.

Polițiștii atrag atenția că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța rutieră. Depășirile neregulamentare și comportamentul agresiv în trafic sunt considerate abateri grave, care pot pune în pericol viața tuturor participanților la trafic.