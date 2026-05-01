Permisul de conducere categoria B rămâne, în 2026, criteriul principal pentru conducerea vehiculelor ușoare, inclusiv a unor dube utilizate frecvent în transportul de marfă. Regula fundamentală nu vizează lungimea sau volumul vehiculului, ci masa totală maxim autorizată (MTMA), așa cum este înscrisă în certificatul de înmatriculare.

Astfel, șoferii pot conduce legal vehicule a căror MTMA nu depășește 3.500 de kilograme. Această limită nu reflectă greutatea efectivă a vehiculului în momentul deplasării, ci capacitatea maximă de încărcare admisă oficial. Autoritățile verifică exclusiv această valoare, indiferent dacă vehiculul este gol sau încărcat.

În cazul transportului de persoane, permisul categoria B permite conducerea vehiculelor cu cel mult 9 locuri pe scaune, incluzând locul șoferului. Această regulă se aplică inclusiv microbuzelor sau vehiculelor de tip VAN, scriu cei de la promotor.ro.

Mai multe modele populare de autoutilitare – precum Ford Transit, Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper sau Iveco Daily – pot fi conduse cu permis categoria B, însă doar în versiunile care respectă limita de 3,5 tone MTMA. În cazul în care această limită este depășită, este necesară o categorie superioară de permis.

Un alt element relevant în 2026 este legat de responsabilitatea șoferului în raport cu încărcătura transportată, chiar și atunci când vehiculul respectă limita pentru permis categoria B. Depășirea masei efective admise la momentul controlului poate atrage sancțiuni contravenționale, independent de categoria permisului deținut.

În practică, autoritățile verifică nu doar MTMA din acte, ci și dacă vehiculul este supraîncărcat, situație frecvent întâlnită în activitățile de distribuție rapidă sau curierat urban.

Permisul categoria B este, în cele mai multe situații, suficient pentru a conduce vehicule utilizate în activități de distribuție sau curierat. Companiile din acest sector folosesc, în mod obișnuit, autoutilitare încadrate sub limita de 3.500 kg MTMA sau alte vehicule ușoare, inclusiv scutere.

Totuși, diferența dintre dreptul de a conduce vehiculul și desfășurarea unei activități comerciale este esențială. Deținerea permisului nu este singura condiție pentru a activa în domeniul transportului de marfă. Operatorii economici trebuie să respecte cerințe suplimentare, care pot include autorizații, licențe sau alte documente specifice.

În situația în care vehiculul utilizat depășește masa totală maxim autorizată de 3,5 tone, șoferul trebuie să dețină permis categoria C. Pentru vehiculele cu MTMA cuprinsă între 3.500 și 7.500 kg, este necesar permis categoria C1.

Conducerea unui vehicul pentru care nu există categoria corespunzătoare de permis constituie infracțiune.

„În cazul în care ai doar categoria B de permis dar conduci o dubă care poate transporta mai mult de 3,5 tone, riști dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu deții acest drept”.

Tabel informativ: reguli esențiale pentru permis categoria B și dube în 2026