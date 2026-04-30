Pentru mulți șoferi, problema nu mai este doar existența stației de încărcare acolo unde ai nevoie de ea, ci și prețul real al încărcării. Datele din 2026 arată că România se situează printre cele mai scumpe piețe europene pentru încărcarea rapidă, la nivel apropiat de Austria și peste state precum Spania sau Croația.

Explicațiile invocate țin de concurența redusă în zona stațiilor ultra-fast și de faptul că România este tratată de mulți operatori ca piață de tranzit.

Pentru șofer, asta schimbă complet calculele privind costul real de utilizare. Alegerea unei stații nu mai ține doar de proximitate, ci și de preț.

Pentru cei care vor să instaleze o stație proprie, legislația europeană și programele naționale prevăd forme de sprijin. Există stimulente pentru instalarea punctelor de încărcare, inclusiv pentru persoane juridice, companii și anumite proiecte rezidențiale.

Sprijinul poate ajunge la câteva mii sau zeci de mii de euro, în funcție de puterea stației și de destinația investiției. Observatorul European pentru Combustibili Alternativi arată că există sprijin pentru instalarea stațiilor de încărcare de până la 2.500 euro pentru stații sub 22 kW și de până la 30.000 euro pentru stații peste 22 kW.

Această zonă este importantă mai ales pentru firme și pentru asociațiile de proprietari care analizează instalarea unor puncte de încărcare în parcări private sau în ansambluri rezidențiale. De altfel, pentru firme, există și avantaje fiscale legate de utilizarea vehiculelor electrice și de investițiile în infrastructura aferentă.

Din punct de vedere rutier, o mașină electrică respectă aceleași reguli generale ca orice alt autoturism. RCA-ul este obligatoriu, inspecția tehnică periodică rămâne necesară, iar răspunderea în trafic funcționează după aceleași principii.

Diferența apare în zona infrastructurii de încărcare.

Pentru un vehicul electric, accesul la stațiile publice sau private de încărcare devine parte esențială din utilizarea zilnică. Aici apar raporturi contractuale și obligații care nu există la o alimentare clasică la pompă.

Mulți șoferi tratează încărcarea ca pe un simplu serviciu tehnic, dar în realitate este și o relație contractuală între utilizator și operatorul stației.

Atunci când conectezi mașina la o stație publică și pornești încărcarea prin aplicație sau card, accepți și condițiile operatorului. Acolo sunt stabilite regulile privind plata, compatibilitatea vehiculului, disponibilitatea serviciului, răspunderea în caz de defecțiune, dar și procedura de sesizare a unei probleme.

De multe ori, aceste condiții sunt acceptate rapid, fără să fie citite, iar problemele apar abia după un incident.

Operatorii prevăd frecvent faptul că nu răspund dacă utilizatorul folosește greșit stația sau dacă vehiculul nu este compatibil. În schimb, ei au obligația de a remedia defecțiunile tehnice și de a asigura funcționarea serviciului în condiții normale.

Asta înseamnă că simpla încărcare nu este doar o operațiune tehnică, ci un serviciu care poate genera drepturi și obligații.

Una dintre cele mai frecvente probleme este plata procesată fără ca încărcarea să pornească efectiv. Se întâmplă când aplicația blochează suma, stația nu răspunde sau sesiunea se oprește după câteva minute fără o explicație clară.

În astfel de cazuri, primul pas este notificarea imediată a operatorului și păstrarea dovezilor:

capturi din aplicație

confirmarea plății

fotografii ale stației

ora exactă a incidentului

Dacă serviciul nu a fost prestat corespunzător, utilizatorul poate cere restituirea sumei sau corectarea situației, în baza regulilor generale privind executarea contractului și protecția consumatorului.

Problema devine mult mai serioasă atunci când defectul nu afectează doar plata, ci produce o daună reală mașinii.

Aceasta este una dintre cele mai sensibile situații. Dacă o stație defectă afectează bateria, sistemul de încărcare sau alte componente electrice ale mașinii, nu mai vorbim doar despre o simplă restituire de bani.

Poate apărea răspunderea civilă a operatorului stației, dacă se dovedește că defecțiunea tehnică a produs prejudiciul.

Pentru a cere despăgubiri, contează mai multe elemente:

existența clară a defectului

legătura dintre defect și avaria produsă

constatarea tehnică din service

notificarea rapidă a operatorului

documentele care arată costul reparației

Fără aceste dovezi, recuperarea prejudiciului devine dificilă. În practică, exact această probă este cea mai complicată, mai ales când este vorba despre baterii sau sisteme electronice sensibile și costisitoare.

În practică, multe situații apar din probleme simple: cabluri deteriorate, stații vandalizate sau echipamente defecte fizic.

La nivel european, autoritățile au discutat inclusiv problema furtului cablurilor de încărcare și a vandalizării infrastructurii, iar în 2026 au fost aprobate noi cerințe tehnice pentru astfel de echipamente.

Pentru utilizator, efectul este direct. Stația apare disponibilă în aplicație, dar la fața locului nu poate fi folosită. Acest lucru afectează mai ales traseele lungi, unde lipsa unei stații funcționale poate deveni o problemă serioasă.