Reprezentanții Poliției Române au anunțat că, începând de astăzi, 17 martie, ora 08:00, a fost interzisă circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Boița, de luni până sâmbătă, în intervalul 08:00 – 17:30. Ei au precizat că măsura nu se aplică autovehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane.

Totodată, autoritățile au menționat că lucrările de protecție a versanților au început și pot provoca restricții sau închideri temporare ale circulației și pentru celelalte categorii de autovehicule.

Reprezentanții Poliției Române au anunțat, totodată că, în perioada 16 martie – 15 iunie, circulația pe DN7, Valea Oltului, va fi afectată de lucrările de protecție a versanților, în special pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea și Câinenii Mari, județul Vâlcea, până la Veștem, județul Sibiu.

Autoritățile au precizat că autovehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe acest tronson de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30, traficul greu fiind deviat pe rute ocolitoare stabilite pentru diferite direcții, inclusiv București – Veștem și București – A1 Simeria.

Circulația vehiculelor cu MTMA până la 7,5 tone va fi restricționată sau închisă temporar pe sectoarele afectate de lucrări, iar în anumite situații traficul va fi dirijat alternativ pe o bandă, cu piloți de trafic. Închiderile de trafic pentru rânguirea versanților și dislocarea blocurilor de rocă vor fi de maximum 30 de minute în timpul săptămânii și de maximum 15 minute sâmbăta, alternând cu intervale de circulație liberă, iar lungimea maximă a sectoarelor de lucru va fi de 400 de metri, cu o distanță minimă de 5 km între punctele de lucru.

Poliția Română a explicat că restricțiile sunt necesare pentru lucrări de curățare a versanților, dislocare a rocilor, montarea plaselor de protecție, consolidarea taluzurilor și îmbunătățirea siguranței rutiere pe Valea Oltului. În zilele de duminică și sărbătorile legale nu vor fi restricții, cu excepția intervențiilor urgente.

Centrul INFOTRAFIC a recomandat șoferilor să își planifice călătoria din timp, ținând cont de posibilele întârzieri cauzate de lucrările pe DN7.