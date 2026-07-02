Resctricții pentru șoferi din cauza precipitațiilor abundente. Avertisment de la Poliția Rutieră: Trebuie să circule cu prudență

Traficul rutier pe DN 67C Transalpina rămâne restricționat în urma precipitațiilor abundente înregistrate în ultimele zile, potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

La ora 07:00, restricțiile de circulație erau în vigoare la kilometrul 112 al DN 67C, pe sectorul de drum cuprins între localitățile Șugag și Tău Bistra, în județul Alba. În această zonă, circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ, din cauza aluviunilor depuse pe carosabil în urma ploilor abundente.

Autoritățile estimează că traficul rutier pe acest sector de drum ar putea fi reluat în condiții normale în cursul zilei de astăzi, în funcție de evoluția lucrărilor de curățare și de siguranța circulației.

În ceea ce privește celelalte artere rutiere importante din țară, situația traficului se desfășoară în condiții normale, potrivit informațiilor publicate de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Astfel, pe Autostrada A0 Centura București, Autostrada A1 București-Pitești, Autostrada A2 București-Constanța, Autostrada A3 București-Ploiești, Autostrada A7 Ploiești-Adjud, precum și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, circulația este fluentă, carosabilul este uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt normale.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră (07:00), un singur drum național rămâne în prezent restricționat, ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, respectiv DN 67C Transalpina, la kilometrul 112, între localitățile Șugag și Tău Bistra, județul Alba, traficul desfășurând-se pe un singur fir, alternativ, din cauza aluviunilor aduse pe carosabil, estimându-se reluarea circulației în condiții normale pe parcursul zilei de astăzi. Pe arterele rutiere principale, respectiv: A 0 – Centura București, A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești, A 7 Ploiești – Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, circulația rutieră se desfășoară fluent, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori de trafic normale”, informează Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite manevrele riscante și să păstreze distanța de siguranță între autovehicule, în special în zonele afectate recent de fenomene meteorologice severe.

DN 67C, cunoscut sub denumirea de Transalpina, este considerat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, însă se numără și printre traseele vulnerabile la condiții meteorologice extreme. Din acest motiv, autoritățile le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecarea la drum și să dea dovadă de responsabilitate în trafic.