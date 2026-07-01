De joi, la ora 00:00, se impun restricții pe bulevardul Basarabia. Surparea carosabilului impune lucrări urgente

Circulația pe bulevardul Basarabia din București va fi afectată începând de joi, de la ora 00:00, după apariția unei surpări a carosabilului. Pe sensul de mers dinspre strada Câmpia Libertății către bulevardul Nicolae Grigorescu vor fi instituite restricții de trafic, pentru a permite executarea lucrărilor de remediere. Măsura va rămâne în vigoare până la finalizarea intervențiilor și înlăturarea riscului de prăbușire a carosabilului.

Restricțiile de trafic au fost introduse pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Capitală, după ce autoritățile au constatat o surpare a carosabilului care impune intervenții urgente de reparație și măsuri pentru prevenirea extinderii degradării infrastructurii rutiere.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră a Capitalei, circulația rutieră pe bulevardul Basarabia, pe sensul de deplasare dinspre strada Câmpia Libertății către bulevardul Nicolae Grigorescu, va fi restricționată începând de joi, la ora 00:00.

Decizia a fost luată pentru a permite executarea lucrărilor necesare remedierii surpării și pentru a elimina riscul producerii unei prăbușiri a carosabilului. Măsura va fi menținută până la încheierea intervențiilor și remedierea completă a deficiențelor constatate în zonă.

În contextul lucrărilor care vor afecta circulația, Brigada Rutieră face apel la conducătorii auto să manifeste prudență și să respecte măsurile instituite temporar pentru desfășurarea în siguranță a intervențiilor.

„Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de vehicule să evite deplasarea în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze distanța de siguranță în mers, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, precum și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren”, mai spune sursa citată.

Tot în cursul zilei de miercuri, Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat noi restricții de trafic, de această dată pe DN1, în București, după apariția unui risc privind prăbușirea unui stâlp de iluminat public. Măsura a fost dispusă pentru a permite intervenția echipajelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

În timpul intervenției, circulația a fost oprită complet pe Pasarela Ikea, pe sensul de ieșire din Capitală, în timp ce pe sensul de intrare în București traficul s-a desfășurat cu restricții pe benzile doi și trei.

Pe durata operațiunilor, Brigada Rutieră le-a recomandat conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să păstreze distanța de siguranță între autovehicule și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.

După aproximativ două ore, intervenția s-a încheiat, iar circulația a fost reluată în condiții normale pe ambele sensuri de mers.