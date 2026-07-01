Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă după ploile torențiale din București. Circulația pe Magistrala 1 a fost reorganizată de urgență

Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar, după ce precipitațiile abundente înregistrate în municipiul București au provocat infiltrații masive de apă și inundarea căii de rulare din stație.

Potrivit informațiilor transmise de Metrorex pe Facebook, măsura a fost luată pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță. Stația Piața Victoriei 2 va rămâne închisă până la finalizarea intervențiilor necesare și remedierea situației.

În aceste condiții, circulația trenurilor pe Magistrala 1 a fost reorganizată. Astfel, trenurile circulă între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2. De asemenea, circulația este asigurată între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Metrorex precizează că toate stațiile de metrou sunt dotate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei, acestea funcționând automat în situațiile în care sunt înregistrate debite ridicate. Totodată, personalul de exploatare este instruit să intervină de urgență, în conformitate cu procedurile operaționale specifice, pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente și pentru restabilirea circulației în condiții de deplină siguranță.

„Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă temporar ca urmare a infiltrațiilor provocate de precipitațiile abundente Ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în municipiul București și a infiltrațiilor masive de apă, calea de rulare din stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, stația Piața Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervențiilor necesare și remedierea situației. Circulația trenurilor pe Magistrala 1 se desfășoară după cum urmează:

– între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2;

– între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1. Metrorex precizează că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei, care funcționează automat în cazul înregistrării unor debite ridicate. De asemenea, personalul de exploatare este instruit să intervină de urgență, conform procedurilor operaționale specifice, pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente și restabilirea circulației în condiții de deplină siguranță”, a transmis Metrorex pe Facebook.

Compania a mai scris că echipele de intervenție acționează permanent pentru evacuarea apei și readucerea infrastructurii la parametrii normali de exploatare, astfel încât circulația să poată fi reluată în cel mai scurt timp posibil.

„Echipele de intervenție ale Metrorex acționează permanent pentru evacuarea apei și readucerea infrastructurii la parametrii normali de exploatare, astfel încât circulația să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. Metrorex își cere scuze pentru disconfortul creat și le mulțumește călătorilor pentru înțelegere. Revenim cu informații când circulația trenurilor de metrou va fi reluată în condiții normale”, a conchis compania.

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