Haos pe Magistrala M3 din cauza unor probleme neașteptate. Călătorii au fost derutați de schimbări de traseu și anunțuri întârziate

Dimineața a adus momente de derută pentru călătorii de pe Magistrala M3, fără ca situația să escaladeze în incidente sau tensiuni. Problemele au apărut în stațiile Lujerului și Politehnica, unde trenurile au sosit pe peroane inversate față de fluxul obișnuit, generând confuzie în rândul pasagerilor.

UPDATE 11.10: Metrorex a revenit ulterior cu mai multe informații:

„Metrorex informează că circulația trenurilor de metrou a fost reluată în condiții normale începând cu ora 10:50”, a transmis Metrorex.

Știrea inițială: În stația Lujerului, călătorii care așteptau trenul spre Unirii pe peronul obișnuit au fost surprinși să vadă că trenul a sosit pe celălalt peron, utilizat în mod normal pentru direcția Preciziei. Situația a creat doar un moment de ezitare, însă a dus la reacții diferite din partea pasagerilor. Unii au traversat rapid pentru a prinde trenul, în timp ce alții au preferat să aștepte următoarea cursă.

„Din cauza unor probleme medicale, trenurile de pe Magistrala M3 circulă cu dificultate”, au transmis anunțurile din difuzoare.

La Politehnica, confuzia a continuat într-un mod similar. Călătorii care s-au urcat în trenul de pe peronul spre Preciziei au aflat abia după ce s-au așezat că acesta circula, de fapt, spre Eroilor. Anunțul făcut în tren a venit într-un ton calm, dar suficient de târziu încât să determine o reorganizare rapidă a pasagerilor, unii coborând și alții urcând pentru a se asigura că se află în direcția corectă.

„Metrorex informează că astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 09:10, în trenul de metrou aflat în staţia Preciziei, linia 2, a fost raportată o urgenţă medicală- unei persoane i s-a făcut rău, motiv pentru care a fost solicitat ajutorul SMURD. Trenul este staţionat la peron până la încheierea procedurilor ce se impun în astfel de cazuri. Pasagerii din trenul oprit și-au continuat călătoria cu un alt tren sosit la cealaltă linie. În acest moment, circulația trenurilor de metrou se desfășoară pe un singur fir, (în ambele sensuri) între Preciziei – Politehnică. Călătorii sunt informați cu privire la această situație prin instalațiile de sonorizare din stații. Vom reveni cu informații când circulația trenurilor de metrou va fi reluată în condiții normale. Mulțumim călătorilor pentru înțelegere!”, a transmis Metrorex într-un comunicat.

La stația Eroilor, mulți pasageri s-au pregătit să coboare, după ce fusese anunțat că trenul urma să fie întors. Totuși, înainte de deschiderea ușilor, un nou anunț a clarificat situația, indicând că trenul își continuă traseul spre Anghel Saligny. Reacția călătorilor a fost una calmă, limitată la gesturi de neînțelegere.

Explicația oficială a venit abia în stația Piața Unirii, unde anunțurile din difuzoare au informat că circulația trenurilor de pe Magistrala M3 este îngreunată din cauza unor probleme medicale.