Momente de panică la metrou.Tavanul s-a desprins într-una dintre cele mai aglomerate stații din Capitală

Momente de panică la metroul bucureștean, după ce bucăți din plafon au căzut pe un vagon aflat în stația Piața Unirii 2. Incidentul s-a produs în timp ce trenul oprise pentru îmbarcarea călătorilor, iar zgomotul puternic i-a speriat pe pasageri. Deocamdată, Metrorex nu a transmis un punct de vedere oficial.

Incidentul a avut loc în stația Piața Unirii 2, pe sensul de mers către Pipera.

Potrivit informațiilor disponibile, bucăți din plafon s-au desprins și au căzut direct pe primul vagon al unui tren care se afla în stație pentru preluarea călătorilor.

Pasagerii aflați pe peron și în garnitura de metrou au auzit o bubuitură puternică, iar o parte dintre aceștia au coborât imediat din tren, speriați de ceea ce s-a întâmplat.

Martorii spun că zgomotul produs în momentul desprinderii bucăților de tencuială a creat panică pentru câteva momente în stație.

La scurt timp după incident, în zonă au ajuns polițiștii care asigură supravegherea și siguranța în rețeaua de metrou.

Bucățile de material căzute pe vagon au fost îndepărtate ulterior de un bărbat care a urcat pe o scară pentru a curăța zona afectată.

În același timp, călătorii au fost informați prin sistemul de sonorizare al stației că trenul de la linia 1 va rămâne oprit pentru aproximativ trei minute din motive tehnice.

Traficul nu pare să fi fost afectat pentru o perioadă îndelungată, însă incidentul a atras atenția asupra stării infrastructurii din una dintre cele mai circulate stații de metrou din Capitală.

Deși la prima vedere incidentul poate părea unul minor, situația readuce în discuție problemele semnalate de-a lungul timpului în stația Piața Unirii 2.

Numeroși călători au observat în repetate rânduri infiltrații de apă în plafonul stației, fenomen care a fost fotografiat și semnalat de mai multe ori în ultimii ani.

Specialiștii atrag atenția că infiltrațiile repetate pot afecta în timp structurile de finisaj și pot favoriza desprinderea unor bucăți de tencuială sau alte elemente ale plafonului.

În lipsa unei evaluări tehnice oficiale, nu este clar dacă incidentul de sâmbătă are legătură directă cu aceste probleme.

Până la acest moment, Metrorex nu a publicat un comunicat oficial privind incidentul din stația Piața Unirii 2.

Nu există informații despre persoane rănite, iar autoritățile nu au anunțat restricții de circulație în urma evenimentului.

Cel mai probabil, reprezentanții companiei vor efectua verificări pentru a stabili cauzele desprinderii bucăților de plafon și eventualele măsuri necesare pentru evitarea unor incidente similare în viitor.

Piața Unirii reprezintă unul dintre cele mai importante noduri de transport din rețeaua de metrou a Capitalei, fiind tranzitat zilnic de zeci de mii de călători.