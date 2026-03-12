Metrorex a anunțat joi stadiul lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, menționând că șantierul a înregistrat progrese în luna februarie. Pe Secțiunea Sud, tronsonul 1 Mai – Tokyo, structura de rezistență a ajuns la un grad de realizare de 61%, iar lucrările la stațiile viitoare progresează conform planului.

Oficialii Metrorex au precizat că TBM Sfânta Maria continuă forarea tunelului Liniei 2 între Gara Băneasa și Piața Montreal, în timp ce TBM Sfânta Ana a finalizat 2 km de tunel pe Linia 1 și se află momentan în mentenanță la Gara Băneasa.

Proiectul urmărește realizarea unui traseu de 14,2 km de cale dublă, cu 12 trenuri moderne și 12 stații.

La viitoarea stație Tokyo, Metrorex a precizat că s-au finalizat 110 piloți pentru Accesul B, s-au excavat peste 64.000 de metri cubi de pământ și s-au turnat peste 11.400 de metri cubi de beton, procentul de realizare a structurii de rezistență fiind de 64%.

Pentru stația Aeroport Băneasa, volumul de excavație a depășit 52.400 de metri cubi, iar structura de rezistență este realizată în proporție de 82%. La viitoarea stație Gara Băneasa, s-au excavat peste 48.500 metri cubi și s-au turnat peste 7.900 metri cubi de beton, iar procentul de realizare a structurii de rezistență a fost raportat la 73%.

Stația Piața Montreal a beneficiat de excavații de peste 47.100 metri cubi și de turnarea a 5.550 metri cubi de beton, atingând un procent de 75% din structura de rezistență. În cazul stației Expoziției, s-au excavat 67.600 metri cubi și s-au turnat 10.500 metri cubi de beton, structura de rezistență fiind realizată în proporție de 74%.

La stația Pajura, s-au executat 263 piloți dintr-un total de 432 pentru Accesul B și 12 pereți mulați plastici, cu excavații de 8.300 metri cubi și un procent de realizare a structurii de 51%.

La stația 1 Mai, unde există deja infrastructură, lucrările se concentrează pe relocarea utilităților neprevăzute și elementele structurale pentru joncțiunea cu Magistrala 4. Au fost realizate 248 metri de grindă de ghidaj, 31 de pereți mulați și s-au turnat peste 190 metri cubi de beton, procentul de realizare a structurii de rezistență fiind de 31%.

Pe Secțiunea Nord, tronsonul Tokyo – Aeroport Henri Coandă, procentul total de realizare a structurii de rezistență este de 26%. La stația Washington, lucrările vizează devierea utilităților electrice și execuția puțurilor de drenaj, grinzilor de ghidaj și a pereților diafragmă, cu un progres de 15%.

La stația Paris, s-au realizat devieri de utilități și management de trafic, execuția acceselor A și B ajungând la 39%, iar structura de rezistență este realizată în proporție de 10%. La Bruxelles, devierile de utilități continuă, grinzile de ghidaj au avansat 56%, iar structura de rezistență este realizată în proporție de 5%.

Stația Otopeni a înregistrat finalizarea lucrărilor pentru grinda de ghidaj și puțurile de evacuare/foraj pentru drenaj, continuând execuția baretelor și a acceselor A și B, cu un procent de 32% realizat. La stația Ion I.C. Brătianu, lucrările includ finisaje, protecții, monitorizare, Acces A și impermeabilizare, procentul de realizare a structurii fiind de 70%.

În stația Aeroport Otopeni, armarea și betonarea substructurii și a podelei vestibulului între axele 35–41 au fost finalizate, iar lucrările continuă la placa vestibulului, cu un procent de 32% din structura de rezistență realizat.

Secțiunea Sud este construită de asocierea Alsim Alarko – Makyol, în timp ce Secțiunea Nord este contractată cu asocierea Gulermak – Somet, ambele tronsoane avansând conform graficului stabilit. Întregul proiect M6 se preconizează a fi finalizat cu 12 trenuri moderne care vor deservi toate cele 12 stații ale magistralei.