Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a transmis că au intrat în vigoare reguli noi pentru transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor în bagajele de mână. Acestea pot fi acum în recipiente de până la 2 litri, față de limita veche de 100 ml. Noile reguli se aplică pasagerilor care pleacă de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” și Aeroportul Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu”, dar nu și celor care sunt în tranzit.

CNAB a explicat că această schimbare face parte din efortul lor de a îmbunătăți serviciile pentru pasageri. Începând de miercuri, 11 martie, ora 00:00, regulile pentru lichide, aerosoli și geluri (LAGs) în bagajele de mână sunt mai relaxate, iar pasagerii pot lua recipiente de până la 2 litri în loc de 100 ml.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a transmis că această măsură a devenit posibilă datorită investițiilor în tehnologii moderne pentru controlul securității bagajelor. Aceste investiții aduc aeroporturile din București la standarde internaționale și ajută la oferirea unei experiențe mai bune pasagerilor, fără a scădea siguranța. CNAB a precizat că relaxarea restricțiilor se aplică doar celor care pleacă din București și nu afectează pasagerii aflați în tranzit sau transfer.

„Măsura este posibilă ca urmare a investiţiilor realizate de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti în tehnologii moderne, de ultimă generaţie, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaţionale în domeniu. Prin această investiţie, compania îşi consolidează obiectivul de a îmbunătăţi constant experienţa pasagerilor, asigurând în acelaşi timp menţinerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Mîndrescu.

La începutul lunii martie, CNAB a anunțat că a mărit numărul de ghișee pentru pasagerii care sosesc din afara Spațiului Schengen la Aeroportul „Henri Coandă”. Două ghișee noi au fost deschise pe 2 martie 2026. Acum, la sosirile non-Schengen, există 7 ghișee ale Poliției de Frontieră, cu 14 posturi de control în total. CNAB a explicat că aceste ghișee suplimentare fac mai rapid și mai ușor controlul pașapoartelor și reduc timpul de așteptare al pasagerilor.

Mîndrescu a informat că modificarea a fost făcută pentru a sprijini funcționarea sistemului Entry/Exit (EES) la aeroport. Acest sistem modern înregistrează data și locul de intrare sau ieșire pentru cetățenii din țări terțe și vizează persoanele care stau pentru perioade scurte în România.