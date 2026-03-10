Surse diplomatice au dezvăluit faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni joi, 12 martie, în România. Zelenski se va întâlni la București cu președintele Nicușor Dan. În prezent, diplomații din ambele țări stabilesc programul vizitei. În cadrul întâlnirii vor fi discuții despre războiul din Ucraina, dar și despre ajutorul pe care România l-ar putea oferi.

Zelenski vine pentru a doua oară în România, după vizita din octombrie 2023, când s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu Klaus Iohannis și au semnat împreună Parteneriatul Strategic România-Ucraina. În acel program fusese planificat și un discurs în fața Parlamentului României, dar acesta a fost anulat oficial din motive de securitate, iar în realitate decizia a fost influențată și de tensiuni politice interne cauzate de parlamentari extremiști români.

Zelenski va mai veni și pe data de 13 mai 2026, la București, cu ocazia Summitului B9. Această reuniune este considerată foarte importantă pentru securitatea flancului estic al NATO, mai ales în contextul regional tensionat.

În iunie 2025, la Vilnius, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit pentru prima dată cu președintele României, Nicușor Dan. Zelenski i-a spus lui Dan, la acea vreme, că Ucraina își dorește să aprofundeze relațiile cu România. El a mulțumit țării noastre pentru sprijinul oferit încă de la începutul războiului, pentru primirea refugiaților, pentru ajutorul militar și pentru susținerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Dan a asigurat că Ucraina se poate baza pe sprijin continuu, atât pentru aderarea la UE, cât și pentru integrarea în NATO. Cei doi lideri au discutat despre eforturile diplomatice pentru pace în Ucraina și în Europa și despre întâlnirea de la Istanbul, care, după cum a spus Zelenski, nu a adus progrese semnificative, dar a permis un acord privind schimbul de prizonieri și returnarea corpurilor celor decedați, un aspect foarte important pentru Ucraina.

Zelenski a mai zis, la acea vreme, că este nevoie să se mențină și să se consolideze sancțiunile împotriva Rusiei pentru a limita capacitatea Moscovei de a-și continua războiul. El a vorbit și despre experiența tehnologică acumulată de Ucraina în lupta cu agresiunea rusă și a propus dezvoltarea cooperării în domeniul apărării. El a arătat că Ucraina este deschisă la noi proiecte în economie, infrastructură și reconstrucție.